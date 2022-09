Lindenpark Balsthal: Empfangsmitarbeiterin erzählt

Serie: Fünf Fragen an «Alle Mitarbeitenden fangen hier in Balsthal neu an.»: Das sagt die Empfangsmitarbeiterin des Lindenparks in Balsthal Vor einem Monat war es so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Demenzzentrums in Balsthal sind eingezogen. In einer Serie stellen wir Mitarbeitende des Lindenparks vor. Den fünften und letzten Teil bestreitet Empfangsmitarbeiterin Pauline Seifert aus Hägendorf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Pauline Seifert arbeitet am Empfang im neuen Lindenpark in Balsthal Bruno Kissling

Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus?

Wir beginnen morgens um 8 Uhr und teilen die Zeitungen aus. Dann kommen meist schon die ersten Bewohnenden und möchten etwas wissen von uns, meistens sind es Wegbeschreibungen. Oft kommen auch Gäste vorbei. Bei uns können die Bewohnenden auch ihre Post abholen oder einen Brief oder ein Päckli aufgeben, wenn sie etwas haben. In der Startphase des Lindenparks werden einige von uns stationär am Empfang in Balsthal bleiben. Mit der Zeit werden wir aber dann zwischen Balsthal, Egerkingen und Oensingen wechseln.

Was ist die Idee hinter dem Wechseln?

So soll gewährleistet werden, dass die Bewohnenden alle Mitarbeitenden des Empfangs kennen und nicht überrascht sind, wenn dort einmal ein neues Gesicht anzutreffen ist.

Worauf haben Sie sich in Balsthal am meisten gefreut?

Ich habe mich sehr auf die neue Umgebung in Balsthal gefreut. Alles ist neu und modern hier.

Welche Erwartungen hatten Sie an den neuen Arbeitsort?

Ich war von Anfang an der Meinung, dass die Mischung aus Altersheim und öffentlichem Café funktionieren wird. Also, dass die Menschen, die in Balsthal wohnen, das Café auch tatsächlich benutzen. Diese Erwartung hat sich bisher bestätigt.

Welche Unterschiede im Vergleich zu Oensingen oder Egerkingen haben Sie festgestellt?

Alle Mitarbeitenden fangen hier in Balsthal neu an. Das ist schon anders, als wenn man in einem Betrieb anfängt, indem sich alle schon kennen und alle wissen, wo was ist und wie die Abläufe sind. Jetzt müssen wir alles lernen und sind so alle im gleichen Boot.

Zur Person Pauline Seifert ist 21 Jahre alt und wohnt in Hägendorf. Sie absolvierte ihre KV-Lehre bei der GAG in Egerkingen und Oensingen.

