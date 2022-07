Thaler Uhrenindustrie: Wie sie ihren Anfang in Welschenrohr hatte

Serie: Die Thaler Uhrenindustrie Wie die Thaler Uhrenindustrie in Welschenrohr ihren Anfang nahm Wie kam es dazu, dass es im Thal eine Uhrenindustrie gab, in der in Spitzenzeiten bis zu mehrere hundert Personen pro Firma arbeiteten? Wieso war sie bedeutend? Was ist aus ihr geworden? In einer neuen Serie beantworten wir diese Fragen. Der erste Teil geht der Frage nach, wie die Uhrenindustrie entstanden ist. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sah ein Arbeitsplatz eines Uhrmachers in der Anfangszeit aus. Fränzi Zwahlen-Saner

Die Uhrenindustrie prägte die Arbeit im Thal seit dem frühen 20. Jahrhundert. Vor allem in Welschenrohr entstanden während rund 100 Jahren in fast allen Häusern sogenannte Ateliers, wo die Menschen in der Regel bestimmte «Partien» der Uhrmechanik herstellten. Es gab aber auch Uhrenfabriken, in denen zur Blütezeit bis zu 600 Personen Arbeit fanden. Die Branche florierte bis in die frühen 1970er-Jahre – bis zur grossen Uhrenkrise.

Serie: Die Thaler Uhrenindustrie Bedeutend war sie einst, die Thaler Uhrenindustrie. Zur Blütezeit gab es fast in allen Thaler Gemeinden mindestens eine Firma. Heute ist von der Uhrenindustrie nicht mehr viel übrig geblieben. In einer dreiteiligen Serie schauen wir auf die Entstehung, die Blütezeiten und der Niedergang der Industrie. Der erste Teil zeigt auf, wie die Uhrenindustrie in Welschenrohr ihren Anfang nahm.

Doch wie hat das eigentlich alles angefangen? Als erster Thaler Uhrmacher kann der Welschenrohrer Urs Gunzinger (1723 bis 1782) bezeichnet werden. Er habe sich die Uhrmacherkenntnisse aus langen Pröbeleien mittels Auseinandernehmen von Uhren selbst angeeignet, wird erzählt.

Die Tischuhr mit dem Namen Welschenrohrer Zyt wurde 1745 erfunden. Fränzi Zwahlen-Saner

Schliesslich erfand und konstruierte 1745 er das sogenannte «Welscherohrer Zyt», eine Tischuhr in einem Holzgehäuse. Diese einfache Uhr wurde mehrfach gebaut und fand einen guten Absatz. Urs Gunzingers Sohn Jakob (1759 bis 1807) führte das Handwerk weiter und konstruierte darüber hinaus die Turmuhren von Welschenrohr und Herbetswil.

Der Enkel Urs Jakob Gunzinger (1793 bis 1881) wiederum fertigte die Turmuhr von Mariastein an. Er richtete sich dafür in Welschenrohr eine Werkstatt ein und bekam weitere Bestellungen für Turmuhren aus dem Thal, dem Elsass und dem Welschland. Da er keine Nachkommen hatte, gab es nach seinem Ableben einige Zeit lang keine Uhrmacherei mehr in Welschenrohr.

1881 wurde die «Société d'horlogerie à Rosières» gegründet

Um dem Dorf eine wirtschaftliche Perspektive zu verschaffen, gründeten innovative Personen, unter anderem der Pädagoge Peter Gunzinger und Behördenvertreter, 1881 die «Société d’horlogerie à Rosières», die Uhrenfabrik Welschenrohr. Man produzierte Taschenuhren.

Zehn Jahre später wurde das erste Fabrikgebäude in Welschenrohr gebaut, die Rosetta. Es fanden technische Weiterentwicklungen in der Uhrenproduktion statt: Die billiger zu produzierenden Roskopfuhren wurden entwickelt und in der Rosetta hergestellt.

Ab 1894 geriet die junge Firma in finanzielle Schwierigkeiten und musste 1896 Konkurs anmelden. Doch in den 15 Jahren Uhrmacherei im Dorf wuchsen Leute heran, die das Handwerk verstanden und einige von ihnen machten sich um die Jahrhundertwende selbstständig. So gab es rund 20 Heim-Ateliers, welche bestimmte Uhrenteile, Partien genannt, vor allem für die Uhrfabrikation «vor dem Bärg» produzierten. Das war der ideale Nebenverdienst für Landwirte, Hausfrauen, Jugendliche aber auch für die örtlichen Dienstleister. Es galt der Spruch:

«Es bitzeli bürelet und gührelet.»

Melchior Gunziger legte den Grundstein der Thaler Uhrenindustrie

Als eigentlichen Grundsteinleger der Uhrenindustrie im Thal wird Melchior Gunzinger (1865 bis 1943) genannt. Er gründete 1900 ein Uhrenatelier und beschäftigte schon bald 18 Arbeiter. Weitere Uhrenfabrikanten von auswärts schätzten die Welschenrohrer Uhrenarbeiter und um 1907 wurden in Welschenrohr wieder 180'000 Taschenuhren fabriziert.

So arbeitete man um 1920 in der Rosetta. Fränzi Zwahlen-Saner

1910 begann der Sohn von Melchior Gunzinger, Josef Gunzinger (1892 bis 1970), im Betrieb mitzuarbeiten. Während des ersten Weltkrieges beschäftigte die Firma 150 Angestellte. 1918 baute Gunzinger eine neue Fabrik, die später noch dreimal erweitert wurde. 1920 übernahm Sohn Josef die Firma ganz und gab dem Unternehmen vier Jahre später den Namen «Technos». 1930 arbeiteten bei «Technos» schon 350 Personen.

Die Arbeitsbedingungen waren hart, der Patron war streng, auch wenn es sich um eine saubere Arbeit handelte. 60 Stunden pro Woche bei geringem Verdienst war angesagt. Klagen über Überzeit, Sonntagsarbeit oder das Nichteinhalten von Fabrikordnungen beim Regierungsrat häuften sich. Dennoch wuchs die Zahl der Uhrmacher stetig an.

Fünf kleinere Betriebe mussten schliessen

Doch die «Technos» war nicht der einzige grössere Betrieb in Welschenrohr. Es gab die Konkurrenz der Firma «Tourist» von Adolf Allemann. 150 Arbeiter waren dort beschäftigt.

In der Mitte der 1920er-Jahre kam es wieder zu Krisenzeiten und auch der amerikanische Börsenkrach 1929 ging nicht spurlos an der heimischen Uhrenindustrie vorbei. Fünf kleinere Betriebe mussten schliessen und der Kanton begann mit Notstandsarbeiten an der Thal- und Passwangstrasse die grösste Arbeitslosigkeit aufzufangen.

Doch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit der Thaler Uhrenindustrie steil bergauf.

Quellen: Fink, Urban «Fleissige Hände»; Schmid, Christof «Aufstieg und Niedergang der Uhrenindustrie in Welschenrohr» Jahrbuch für Sol. Geschichte Bd. 73 (2000).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen