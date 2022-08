Denkmal: Kestenholz gedenkt zwei wichtigen Personen

Serie Der Joseph Joachim-Stein in Kestenholz erinnert an einen Dichter, der vor den Behörden in die USA floh und dann doch in Haft kam In einer Serie spüren wir Gedenkstätten im Thal und Gäu nach und erforschen ihre Herkunft. Der fünfte Teil behandelt den Joseph Joachim-Stein von Cäsar Spiegel in Kestenholz. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Der Kestenholzer Künstler Cäsar Spiegel schuf diesen dreiteiligen Gedenkstein für den Bauerndichter Joseph Joachim. Bruno Kissling

Mit diesem Denkmal auf dem Friedhof von Kestenholz ehrt die Gemeinde im Grunde gleich zwei wichtige Persönlichkeiten. Da ist einerseits der Bauerndichter Joseph Joachim (1834-1904), dessen Konterfei auf dem dreiteiligen Relief zu sehen ist; andererseits aber ist dieses Werk auch eine schöne und typische Arbeit des Kestenholzer Künstlers Cäsar Spiegel (1918-1988).

Joseph Joachim war neben seiner Tätigkeit als Landwirt auch Regionalpolitiker. Doch diese Laufbahn endete schnell, als er, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, im Dezember 1865 einen Wechsel über 520 Franken fälschte. Am 22. März 1866 wurde er wegen Urkundenfälschung angezeigt, tags darauf erging ein Haftbefehl. Joachim war jedoch bereits geflohen und zwar in die USA. Dort wollte er sich mit seiner grossen Familie eine neue Existenz aufbauen.

Joachim und seine Frau waren Eltern von 19 Kindern, von denen 11 aber schon kurz nach der Geburt starben. Nach zehn Monaten zeigte Joachim Reue. Er reiste zurück in die Heimat und am 22. Januar 1867 stellte er sich dem Richteramt Balsthal. Daraufhin wurde er in einem Prozess zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Eine Strafe, die er sofort antrat. Der Solothurner Kantonsrat begnadigte ihn aber nach zwei Jahren und er kam frei.

In einer finanziell schwierigen Situation begann er zu schreiben

Joachim lebte danach wieder als Landwirt in Kestenholz, doch seine finanzielle Situation war schwierig. In dieser Zeit begann er zu schreiben. Im «Balsthaler Boten» erschienen Artikel politischen Inhalts, ein Spottgedicht oder eine Serie humorvoller Betrachtungen. Diese Arbeit wurde immer mehr und ab 1879 wurde er Redaktor dieses Lokalblattes. Die erste Erzählung Joachims, «Ein Tag aus dem Bauernleben» erschien am 25. Dezember 1879 wiederum im «Balsthaler Boten». 1881 brachte er sie zusammen mit weiteren Erzählungen im Selbstverlag heraus und war damit sofort unerwartet erfolgreich.

Joachims «Markenzeichen» war, dass er hochdeutschen Text und schweizerdeutschen Dialog kombinierte. 1885 erschienen in Zürich weitere Erzählungen, die von der Kritik freundlich aufgenommen wurden. Sein bekanntestes und erfolgreichstes Buch wurde der 1888 erschienene Roman «Lonny, die Heimatlose». Die letzte Neuausgabe erschien knapp hundert Jahre später, 1984, im Aare-Verlag in Solothurn.

Zwar blieb Joachim bis zu seinem Tod 1904 ein produktiver Schriftsteller. In seinem Heimatdorf Kestenholz fand er als Autor zu Lebzeiten aber kaum Anerkennung. Man trug ihm wahrscheinlich seine einstige Verfehlung noch immer nach. Erst in seinem Todesjahr 1904 kam er zu seinem 70. Geburtstages in den Genuss von Ehrungen - auch in Kestenholz. Am 30. Juli starb er an den Folgen einer heftigen Lungenentzündung.

Die Töpfergesellschaft Solothurn schätzte den Dichter sehr. Auf dem Vorplatz des Kunstmuseums Solothurn steht heute noch eine Gedenkbüste des Dichters, geschaffen von Hermann Peter im Jahr 1906.

Kestenholz ehrte mit dem dreiteiligen Relief für Joachim, welches auf dem Friedhof steht, auch den Künstler Cäsar Spiegel (1918-1998), der das Kunstwerk schuf. 2018, anlässlich seines 100. Geburtstages von Spiegel, gab es eine grosse Ausstellung über sein Schaffen und der Platz beim Rainbrunnen im Oberdorf von Kestenholz wurde in Cäsar Spiegel-Platz umbenannt.

