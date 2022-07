Balsthal: Ein Denkmal erinnert an das Hochwasser von 1926

Serie Balsthal wurde 1926 von einem nie dagewesenen Unwetter heimgesucht – noch heute erinnert ein Denkmal daran In einer neuen Serie spüren wie Gedenkstätten im Thal und im Gäu auf und erforschen ihre Entstehungsgeschichte. Teil eins: die Hochwasser-Marken von Balsthal. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Die Markierung an der Ecke Herrengasse/ Goldgasse erinnert in Balsthal an das Hochwasser von 1926. Bruno Kissling

Hochwasser hält uns in Atem. Heute genauso wie früher. Während man aber heute wirksame Mittel gegen Hochwasser kennt, stand man früher hilflos dem Naturphänomen gegenüber. Balsthal wurde immer wieder von Hochwasserkatastrophen heimgesucht.

Das grösste dürfte sich im Jahr 1926 ereignet haben. An dieses Ereignis erinnert heute noch eine Markierung mit der Jahreszahl 1926 an der Ecke Herrengasse/Goldgasse und sie zeigt die Höhe, in welcher die Wassermassen durch das Dorf schossen. Drei Gewitter, eines am frühen Nachmittag, eines am späteren Nachmittag und eines in der Nacht um 23 Uhr waren dafür verantwortlich. Die Wassermassen zerstörten viel, nicht nur in Balsthal. Auch in Holderbank und Mümliswil.

Die Markierung. Bruno Kissling

Man geht davon aus, dass das Terrain früher tiefer war

In Balsthal deutete am Dienstagmorgen, 22. Juni 1926, noch nichts darauf hin, dass es am frühen Nachmittag heftig zu regnen und zu gewittern beginnen würde. Kurz nach Mittag setzte der Regen an diesem Juni-Tag ein. Es war ein Monat, an dem es fast an jedem Tag geregnet hatte. Die Böden waren also stark durchnässt und konnten kein Wasser mehr aufnehmen.

In den höher liegenden Gemeinden Holderbank und Mümliswil wuchsen die Dorfbäche zu richtigen Flüssen heran, die schliesslich alle in Balsthal zusammentrafen und dort zu einem Strom wurden. Baumstämme der Sägerei Rütti schwammen wie Zündhölzer durchs Dorf.

Den Wassermassen aus Mobiliar, stinkendem Schlamm und Geröll konnte man nur zusehen. Auf 2 bis 1,7 Metern Höhe schoss das Wasser durch die Herrengasse. Die heutige Markierung ist auf der Höhe von 1,53 Meter ab Trottoir angebracht, da man davon ausgeht, dass das Terrain damals tiefer lag.

Hilfe kam bereits am Unglückstag. Feuerwehrleute aus Solothurn erreichten Balsthal zuerst. Am Abend traf eine Motorspritze aus Langenthal ein und am Folgetag, am 23. Juni, solche aus Lüsslingen und Lüterkofen. Man war froh um die Hilfe, denn das schmutzige und stinkende Wasser musste so schnell als möglich aus den Häusern abgepumpt werden. Auch wollte man die Ausbreitung von Krankheitserregern verhindern.

Sogar ein Bundesrat kam nach Balsthal

Zum Glück gab es keine Todesfälle zu verzeichnen, da die Leute nicht am Schlafen waren, als es mit den Überschwemmungen losging. Erste Schätzungen sprachen von Schäden in der Höhe von einer Million Franken. Der Regierungsrat traf sich zu einer Sondersitzung, um das weitere Vorgehen zu planen und die Hilfe zu koordinieren.

Die Gesamtleitung übernahm ein Oberstleutnant Renfer aus Biberist. Es wurden 100 Mann und 190 «Kadetten», Solothurner Kanti-Schüler, zum Helfen abkommandiert. Zudem kamen weitere Feuerwehrleute von Kestenholz, Olten, Welschenrohr und Matzendorf zum Einsatz, nochmals etwa 80 Personen.

Die Solothurner Zeitung schrieb:

«Bis Freitagabend sind in Balsthal die dringlichsten Aufräumarbeiten vollendet, ebenfalls in Holderbank. In Mümliswil harren noch viele Einzelheiten der Vollendung. Die Kadetten haben sich ausgezeichnet gehalten. Sie haben gut 100 Mann Truppen ersetzt.»

Das Terrain dürfte 1926 tiefer gewesen sein als heute. Bruno Kissling

In Absprache mit der Regierung wurde beschlossen, eine Liebesgabe-Sammlung im ganzen Kanton einzurichten. 270’000 Franken kamen so zusammen. Auch Bundesrat Edmund Schulthess traf ohne Voranmeldung in Balsthal ein und erklärte, dass der Bund den betroffenen Kantonen Solothurn und Baselland einen Beitrag von 25’000 Franken spenden werde.

Die Schäden, die damals bei Privaten entstanden, wurden schliesslich mit 400’000 Franken angegeben. Die Balsthaler Papierfabrik meldete Schäden an Papier und Maschinen ebenfalls mit 400’000 Franken. Die Schäden im Eisenwerk Klus kennt man nicht.

