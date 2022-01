Serie: Aus alt wird neu 40 Jahre, 2 Jahreszahlen, 1 Bild: Hat sich Welschenrohr fast nur unmerklich verändert? Teil zehn unserer historischen Serie widmet sich Welschenrohr. Die Gemeinde im hinteren Teil hat noch fast gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner, wie vor vier Jahrzehnten. Rahel Bühler 10.01.2022, 05.00 Uhr

Mit dem letzten Beitrag dieser Serie aus dem Thal wagen wir einen Blick vom Feuerwehrmagazin und der Turnhalle in Welschenrohr über die heutige Dünnernstrasse und die Dünnern auf die katholische Kirche St.Theodul. Die Kirche wurde zweimal zwischen den beiden Aufnahmen renoviert: In den Jahren 1986 und 2011.

Auch ansonsten hat sich manches in der Gemeinde im hinteren Thal verändert. Einige Wohnhäuser sind in den 40 Jahren neu erbaut worden. Das widerspiegelt sich etwas in den Einwohnerzahlen: Ende 2020 hatte Welschenrohr gemäss Bundesamt für Statistik 1088 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit gehört das Dorf zu den mittelgrossen Gemeinden des Kantons Solothurn. 1980 wohnten 1114 im Ort. Seither gab es nur noch geringe Schwankungen der Einwohnerzahl.

Übrigens: Der Name Rohr stammt vom lateinischen Wort rosaria. Das weist auf ein Gebiet hin, in dem Schilf wächst. Davon leitet sich der französische Name, Rosières, ab. Der vordere Teil des Ortsnamens könnte mit der Nähe zum Welschland zu tun haben.

Serie: Aus alt wird neu Wie haben sich die Ortschaften im Thal und Gäu in den vergangenen Jahrzehnten ihn ihren Erscheinungsbildern verändert? Welche Auswirkungen hatten der Bau der Autobahn, die boomende Industrie oder die steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern sowie Bauland? In der aktuellen Serie vergleichen wir jeweils zwei Aufnahmen, die ungefähr am gleichen Standort zu Stande kamen – aber in unterschiedlichen Jahrzehnten. Die alten Aufnahmen stammen aus dem Buch «Solothurner Landschaften – Thal». Teil zehn macht Welschenrohr. (rab)