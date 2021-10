40 Jahre, 2 Jahreszahlen, 1 Bild: Die Ruine Neu-Falkenstein

Wie haben sich die Ortschaften im Thal und Gäu in den vergangenen Jahrzehnten in ihren Erscheinungsbildern verändert? Welche Auswirkungen hatten der Bau der Autobahn, die boomende Industrie oder die steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern sowie Bauland? In der neuen Serie vergleichen wir jeweils zwei Aufnahmen, die ungefähr am gleichen Standort zu Stande kamen – aber in unterschiedlichen Jahrzehnten. Die alten Aufnahmen stammen aus dem Buch «Solothurner Landschaften – Thal». Den zweiten Teil bestreitet Balsthal und die Ruine Neu-Falkenstein. (rab)