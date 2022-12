Holderbank: Seblenbrücke in fast unbekanntem Verfahren saniert

Seltenheit Aus alt wird neu: In einem fast unbekannten Verfahren wurde die fast 90-jährige Seblenbrücke in Holderbank saniert In Holderbank wurde die Seblenbrücke aus den 1930er-Jahren in einem hierzulande selten genutzten Verfahren saniert und verstärkt. Nun kann sie wieder Lasten von bis zu 40 Tonnen tragen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 18.00 Uhr

Abreissen und neu aufbauen. So lautete das Urteil der meisten Ingenieure, die sich mit der aus den 1930er-Jahren stammenden Seblenbrücke, die eingangs Holderbank über den Augstbach führt, auseinandersetzten. Zu grosse Teile der Brücke waren in einem schlechten Zustand, zu viele Risse, zu viel Rost. Kostenpunkt: zwischen 300'000 und 500'000 Franken.

Spulen wir aber zuerst einmal zurück: Die Seblenbrücke, mit einer Länge von etwa elf Metern, muss saniert werden, darüber ist sich der Gemeinderat Holderbank seit drei bis vier Jahren im Klaren. Deshalb liess er damals ein Gutachten erstellen, das zum Schluss kam, dass die Brücke nicht mehr 40 Tonnen tragen kann. Also wurde die Tragfähigkeit auf 18 Tonnen heruntergeschraubt. Daraufhin hat Gemeindepräsident Pascal Berger verschiedene Ingenieure angeschrieben.

Nur ein Ingenieur wollte die Brücke stehenlassen und sanieren: Edgar Kälin aus Einsiedeln. Er schlug vor, die Brücke mit einem ultrahochfesten, zementgebundenen Faserverbund-Baustoff einzupacken und so die Tragfähigkeit wiederherzustellen. Die Gemeindeversammlung im Dezember 2020 genehmigte den Kredit von 250'000 Franken. Auch Bund und Kanton beteiligen sich mit etwa 60 Prozent an den Kosten.

Die Arbeiten dauerten von September bis Mitte Dezember. Vergangene Woche erfolgte die Abnahme. Dabei geht es darum, zu überprüfen, ob die Arbeiten gut gemacht worden sind oder ob noch weitere Massnahmen ergriffen werden müssen.

Verfahren hat es nicht über Röstigraben geschafft

Wo vorher eine alte, rostige, rissige Brücke war, dominieren jetzt ein silbern glänzendes Geländer, eine hellgraue Brüstung und dunkler Asphalt. Der Baustoff besteht aus viel mehr Zement als Beton, erklärt Kälin. Zudem habe er Feinsand, keinen Kies drin und ist mit Stahlfasern versetzt. «Diese Mischung führt dazu, dass die Oberfläche komplett dicht ist.»

An der Unterseite der Brücke sind verrostete Armierungseisen und Risse zu sehen. zvg

Die Fahrbahn und die Unterseite der Brücke sowie die Innenseite der Brüstung wurden mit diesem Material eingepackt. So wird die Brücke verstärkt und die Unterseite geschützt, damit die Armierungseisen nicht noch mehr rosten. Die Aussenwand der Brüstung wurde gewaschen und versiegelt. Die Arbeiten hat der Bauunternehmer Weiss und Appetito aus Solothurn, der trotz der Unbekanntheit Erfahrungen mit dem Material hat, ausgeführt.

Waren in das Projekt involviert (v.l.): Patrick Spichiger (Bauunternehmer), André Tihanov, Edgar Kälin (Ingenieure), und Pascal Berger, Gemeindepräsident von Holderbank. Michael Fehlmann

Während der Bauzeit habe es vor allem eine Hürde gegeben, berichtet Gemeindepräsident Pascal Berger: «Wir haben keine zusätzliche Brücke gebaut. Man musste den Umweg übers Dorf machen.» Für Autofahrer sei das kein Problem gewesen. Aber Fussgängerinnen und Fussgänger, die zur Bushaltestelle Seblen gelangen wollten, mussten dadurch einen deutlich längeren Weg in Kauf nehmen. Also habe man die Brücke, wann immer es ging, für Fussgänger offen gelassen.

Wieso war Kälin der einzige, der auf die Idee mit diesem Baustoff gekommen ist? Er mag bei der Abnahme nur mutmassen: «Der Baustoff ist vor allem in der Westschweiz bekannt, in der Deutschschweiz noch nicht.» Er hat es also bislang nur kaum über den Röstigraben geschafft.

Im Frühjahr kommt noch der Deckbelag auf die Fahrbahn. Zudem wurde bereits das Schild abmontiert, auf dem steht, dass die Brücke nur 18 Tonnen tragen kann. Denn nun ist sie wieder für 40 Tonnen ausgelegt.

