William Béguelin sammelt Motrac Traktoren und betreibt ein Museum

Seltene Sammlerstücke «Der Rolls-Royce unter den Traktoren» – William Béguelin stellt in Welschenrohr-Gänsbrunnen Motrac-Traktoren aus Schon seit fast 40 Jahren sammelt William Béguelin aus Welschenrohr-Gänsbrunnen Oldtimer-Traktoren – und fährt für ein Modell auch mal bis nach Paris. Nach all den Jahren des Sammelns hat er sich vor gut zwei Jahren einen Traum erfüllt und ein Motrac-Museum eröffnet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Werner Saladin aus Nuglar (links) und William Béguelin aus Welschenrohr – Mitbegründer des Motrac Museums. Bruno Kissling

Sie sind klein, leuchtend rot, haben auffällig runde Scheinwerfer und vorne steht in senkrechten Buchstaben Motrac. Seit Ende der 1980er-Jahre sammelt William Béguelin aus Welschenrohr-Gänsbrunnen Motrac-Traktoren. Alles fing mit dem seines Vaters an, der in den 1960er-Jahren damit seine Felder bestellte. «Seitdem sind mein Bruder und ich Feuer und Flamme», sagt Béguelin.

Die Traktoren sind durch ihre Grösse recht wendig – ideal für Landwirte in bergigen Landschaften, erklärt Béguelin. Ausserdem seien sie so gebaut, dass man innerhalb weniger Minuten den Traktor in einen Transporter mit Ladefläche umwandeln könne. Damals, als die meisten Bauern nur einen Traktor für den Betreib hatten, war das ein grosser Vorteil. «Das war der Rolls-Royce unter den Traktoren», sagt der 67-Jährige.

Béguelin ist nicht der einzige, der sich für die alte Traktorenmarke begeistern kann: Der Motrac-Club Schweiz zähle über 200 Mitglieder, erzählt er. Zusammen mit seinem Kollegen Werner Saladin aus Nuglar hat Béguelin 2019 ein Museum aufgebaut. Die beiden seien vom Oldtimer-Virus befallen, sagen sie. «Hat man einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören», sagt Saladin.

Dieses Modell holten Béguelin und Saladin aus dem Bündnerland. Bruno Kissling Bruno Kissling Oben im Heustock stehen die Modelle, die in Transporter umgewandelt wurden. Bruno Kissling Auch die Katze lässt sich die Motrac-Ausstellung nicht entgehen. Bruno Kissling Bruno Kissling Die früheren Motrac-Modelle waren meist grau oder grün, bevor sie ihren typischen roten Anstrich erhielten. Bruno Kissling Im Museum sind nicht nur Traktormodelle ausgestellt. Es hat auch viele alte Geräte aus der Landwirtschaft. Bruno Kissling Bruno Kissling

Auf der Suche nach Sammlerstücken durchblätterte Béguelin früher die Zeitschrift «Tierwelt», wo oft Modelle zum Verkauf ausgeschrieben waren. Nun seien die Motrac-Traktoren rar geworden: «Heute findet man fast nichts mehr.» Die Firma Motrac hat ihren Betrieb bereits 1969 eingestellt, da sich kein Nachfolger fand.

Für einen Traktor nach Paris und zurück

Hat der Sammler also einmal einen Oldtimer an der Angel, scheut er keine Mühen: «Diesen Traktor habe ich in Paris geholt», erzählt er und zeigt auf ein rostiges Gefährt draussen vor dem Stall. In zwei Tagen mit seinem Traktor und einem Anhänger in die französische Hauptstadt und zurück. Auf Ausflügen mit dem Auto muss meist seine Frau hinters Steuer, damit er nach Motrac-Traktoren Ausschau halten kann. Oft würden sie in irgendeinem Gestrüpp vor sich hin rosten. Aber: «Je schlechter sie aussehen, desto interessanter ist das Objekt für mich.»

In seiner Werkstatt stehe schon das nächste Projekt, das auf eine Auffrischung wartet. Dort wird das ganze Gefährt auseinandergenommen. Dann bringt er den Motor auf Vordermann, schleift alles ab, grundiert und bemalt den Traktor in den Originalfarben. Früher habe ihn die Restaurierung eines Traktors meist einen ganzen Winter lang beschäftigt. Aber seit seiner Pensionierung habe er mehr Zeit, sagt er schmunzelnd. Nun schaffe er ein Modell in knapp zwei Monaten. Besonders stolz ist er auf einen Prototyp von 1965. Den habe er im Schwarzwald geholt.

Béguelins Lieblingsmodell: Der Vario 22 Prototyp, Baujahr 1965. Bruno Kissling

Dieses Lieblingsstück steht nun seit ungefähr drei Jahren in Béguelins ehemaligen Stall in Welschenrohr im Motrac-Museum. Nachdem der Sohn den benachbarten Bauernhof übernahm, wurde dort Platz frei – und Béguelins Traktoren konnten von einem Schuppen, in dem sie vorher zusammengepfercht waren, in die grosszügigen Stallräume zügeln.

Händler und Sammler spannen zusammen

Auch Werner Saladin steuerte einige Modelle bei. Früher, als Béguelin noch mit Traktoren gehandelt habe, verkaufte er ein paar Traktoren an Saladin: «Er war der Händler und ich der Sammler», erzählt Saladin. Nun haben einige Modelle, die Béguelin damals an Saladin verkaufte, ihren Weg zurück nach Welschenrohr gefunden. Mit Jacken und Schirmmützen, auf die das Motrac-Museumslogo gestickt ist, führen die beiden durch ihre Ausstellung.

Im unteren Stockwerk stehen Tische mit rot karierten Tischtüchern, im Hintergrund läuft Ländler. Hier bekommen die Museumsgäste jeweils eine Verpflegung serviert. Béguelin zeigt auf einen Traktor in der hinteren Ecke: «Den haben wir aus dem Bündnerland. Es ist das erste Stück, das wir aus dem Museumskässeli zahlen konnten.» Den Grossteil würden sie aber privat finanzieren. Ein restaurierter Traktor könne schnell mal zwischen 3000 und 7000 Franken kosten, erklärt Béguelin.

Das Oldtimer-Fieber des Welschenröhrers beschränkt sich aber nicht ausschliesslich auf Motrac-Modelle: Er kaufe auch andere Marken, damit es nicht langweilig werde, meint er. Zudem brachten die Leute allerhand alte Geräte nach Welschenrohr. Rund um den Heuboden stehen alte Telefone, Radios, Landwirtschaftsgeräte und sogar Kochherde.

Er suche eigentlich nicht gezielt nach neuen Traktormodellen, sagt Béguelin. Aber es gebe irgendwo da draussen doch noch ein paar sehr seltene Modelle. «Niemand weiss, wo die sind», erklärt Béguelin. Mit seinem Eifer ist es ihm durchaus zuzutrauen, dass ein paar jener Modelle bald die Ausstellung ergänzen werden.

