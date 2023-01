Holderbank: Theatergruppe führt «Rent a Family» auf

Schwank in drei Akten Nach zweijähriger Pause: Die Theatergruppe Holderbank ist mit «Rent a Family» zurück Die Theatergruppe Holderbank führt die Komödie «Rent a Family» auf – in deutscher Sprache: eine Familie mieten. Dabei geht es um eine unerwartet auftauchende Tante und eine erfundene Familie. 09.01.2023, 05.00 Uhr

Die Theatergruppe Holderbank führt das Stück «Rent a Family» auf. zvg

Nach einer coronabedingten Pause von zwei Jahren ist die Theatergruppe Holderbank zurück: Sie führt ab 13. Januar fünfmal das Theaterstück «Rent a Family (D Tante Jutta vo Kalkutta)» in der Mehrzweckhalle auf. Auf Deutsch: eine Familie mieten.

Das Stück gilt als Komödienklassiker schlechthin. Zum ersten Mal wurde es in der Schweiz im Jahre 1970 aufgeführt. In der Zwischenzeit folgten über 300 Produktionen.

Neuer Regisseur gefunden

Darum geht's: Pflichtverteidiger Thomas Nägeli lässt es sich gut gehen. Er hat eine teure Wohnung mit Seeblick, einen eigenen Butler und unterstützt auch seine Klienten immer wieder grosszügig. Doch für diesen Lebenswandel reicht sein Einkommen hinten und vorne nicht. Zum Glück hat er eine reiche Erbtante, die im entfernten Indien lebt und regelmässig Geld schickt.

Damit das Geld immer weiter fliesst, muss Nägeli ganz schön in die Trickkiste greifen und erfindet so eine ganze Familie. Das Spiel geht so lange gut, bis der fällige Check ausbleibt, dafür aber die Tante vor der Türe steht. Wo bekommt Nägeli nun eine Familie her? Und wie wird er die Tante wieder los?

Zum ersten Mal arbeitet die Theatergruppe Holderbank mit Jürg Schenk aus Lausen zusammen, der die Produktion inszeniert. Der Baselbieter ist 1953 geboren und hat für die Bühne Liestal und das Kantonsspital Baselland bereits mehrere Theater inszeniert.

Damit kann die Theatergruppe Holderbank zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auftreten. 2020 führte die Gruppe das Stück «Drei Männer im Schnee» auf. Bereits ein Jahr zuvor mussten sie die Vorführungen auslassen, weil sie keinen geeigneten Regisseur fanden.

Geschrieben haben das Stück in drei Akten übrigens Max Reimann und Otto Schwarz. Atréju Diener hat das Stück neu bearbeitet. (rab)

«Rent a Family», Theatergruppe Holderbank: Freitag, 13., Samstag, 14., Mittwoch, 18., und Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr; Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr, Mehrzweckhalle Holderbank. Vorverkauf online unter www.theatergruppe-holderbank.ch oder per Telefon unter 079 830 19 89 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr).