Egerkingen will Schulcontainer von Oberbuchsiten kaufen

Schulraumplanung Egerkingen will provisorische Schulcontainer von Oberbuchsiten kaufen – dafür braucht es noch die Zustimmung des Volks Ab dem kommenden Schuljahr hat die Schule Egerkingen zu wenig Platz. Deshalb suchte der Gemeinderat schon länger nach Lösungen. Jetzt hat er entschieden: Die Gemeinde will die Schulcontainer kaufen, die derzeit in Oberbuchsiten stationiert sind. Rahel Bühler 14.02.2022

Noch stehen die Container in Oberbuchsiten. Ab August sollen sie in Egerkingen zum Einsatz kommen. Bruno Kissling

Wenn das neue Schuljahr im August beginnt, braucht Egerkingens Primarschule zwei zusätzliche Klassenzimmer. In den Jahren danach steigt der Platzbedarf noch mehr. Das ist bereits seit längerem klar. In der jüngsten Vergangenheit diskutierten Gemeinderat und Schulleitung verschiedene Optionen. Der Neubau westlich des heutigen Feuerwehrmagazins scheiterte vor dem Volk.

Nach dem Nein an der Gemeindeversammlung ging die Gemeinde über die Bücher und entschied: Das alte Schulhaus soll abgerissen und an der gleichen Stelle ein neues aufgebaut werden. Damit der Schulunterricht weitergehen kann, braucht es Provisorien.

Nun hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung das weitere Vorgehen entschieden: Die Gemeinde will die derzeit in Oberbuchsiten stationierten Schulcontainer kaufen und in Egerkingen aufbauen. «Die Suche nach Schulcontainern war nicht einfach. Denn die Nachfrage ist gross», berichtet Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. Ab dem neuen Schuljahr wird ein kleines Provisorium mit zwei Klassenzimmern auf der gemeindeeigenen Niderdorf-Wiese zur Verfügung stehen.

Im Frühling 2023 soll der Abbruch und Neubau des neuen Primarschulhauses beginnen. Das kleine kleine Provisorium wird dann in das grosse integriert, damit dort der gesamte Unterricht stattfinden kann. Das grosse Provisorium wird neben 13 Klassenzimmern auch ein Lehrerzimmer und Gruppenräume umfassen.

Damit Egerkingen die Container kaufen kann, muss das Geschäft vorher vor das Volk. Denn der Kaufpreis überschreitet die Summe, über die der Gemeinderat im Alleingang entscheiden kann. Bartholdi: «Die Rechnungsgemeindeversammlung im Juni würde zeitlich nicht reichen. Deshalb gibt es am 28. März eine ausserordentliche Versammlung, die über den Gesamtkredit für das kleine und grosse Provisorium entscheidet.»

Zum neuen Schulhaus ist nur der Standort bekannt

Ausser dem definitiven Standort sind laut der Gemeindepräsidentin noch keine Details zum neuen Schulhaus bekannt. In den kommenden Wochen werde dem Gemeinderat das Vorprojekt präsentiert. Dann folge die Detailplanung und der erneute Gang vor das Stimmvolk. Auch hier sei wieder eine ausserordentliche Gemeindeversammlung im September geplant. Denn: «Im Juni kennen wir die Details noch nicht.»

Im März 2021 hatte die Gemeinde bereits die Parzelle Neumatten gekauft. Dort plane man zwar den Bau eines öffentlichen Gebäudes, es soll aber Richtung Kultur gehen, damit das Schulareal von kulturellen Anlässen weniger beeinträchtigt werde, so Bartholdi. «Auf dem Mühlemattareal sollen Schule und Sport im Zentrum stehen.»

