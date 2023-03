Neuendorf: Lösungen für Kindergarten erarbeiten

Schulraum Werden sie sich einig? Jetzt soll eine Arbeitsgruppe mögliche Lösungen für den Neuendörfer Kindergarten präsentieren Nach langem hin und her scheint man sich im Neuendörfer Gemeinderat doch noch einig zu werden: Der Neubau des Kindergartens hat nun in der Schulraumplanung Priorität. Trotzdem gibt es noch Diskussionsbedarf. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 01.03.2023, 18.00 Uhr

Blick auf die Schulanlage und Gemeindeverwaltung in Neuendorf. Bild: Bruno Kissling

Bislang gingen es bei den Diskussionen zum Thema Schulraumplanung in Neuendorf hitzig zu und her. Nun scheinen sich die Wogen zu glätten: Eine Arbeitsgruppe soll zusammen mit einer externen Beraterin oder einem externen Berater Varianten mit Vorprojekten ausarbeiten. Zuvor war im September bei der Abstimmung der Bau eines neuen Kindergartens und die Sanierung der bestehenden Schulhäuser abgelehnt worden.

An der Sitzung waren sich die sieben Gemeinderäte einig: Priorität hat der Neubau des Kindergartens bei den beiden bereits bestehenden Kindergärten. Zum Traktandum «Räumlichkeiten für Schule und Gemeinde» ergriff Gemeinderat Meinrad Müller (Die Mitte), der für das Ressort Bildung zuständig ist, das Wort.

Lösungen sollen an Gemeindeversammlung vorgestellt werden

Meinrad Müllers Ziel ist es, einen ersten Entwurf mit Vor- und Nachteilen an der Gemeindeversammlung vom Juni präsentieren zu können, damit man auf «dieser Basis weiter machen» könne. Im Idealfall könne man dabei auch die frühe Sprachförderung und einen Mittagstisch integrieren.

Dabei betonte Meinrad Müller, dass es sich in dieser ersten Phase um die Planung und nicht um die Umsetzung des Projektes handle. Daher brauche es in der Planungsphase nicht zwingend die gleichen Leute in der Arbeitsgruppe, wie dann später in der Umsetzungsphase.

Gemeinderat André Müller. Bild: zvg

Gemeinderat André Müller (SVP) warf darauf in die Diskussionsrunde ein, dass man nicht mehr darüber geredet habe, bis wann man den Kindergarten bauen möchte. Diesen brauche es ab August 2024, sagte Meinrad Müller.

Ihm sei bewusst, dass die Zeit knapp werde, um einen neuen Kindergarten zu bauen, so Meinrad Müller. Daher müsse man gleichzeitig nach anderen Lösungen für einen Raum für die Kinder suchen. Eine Möglichkeit wäre, den Kindergarten provisorisch im Sitzungszimmer des Gemeinderates einzurichten. Darüber sind sich die Gemeinderäte einig.

Noch keine Lösung bei den Kosten gefunden

Uneinigkeit herrscht unter den Gemeinderäten allerdings weiterhin bei den Kosten: André Müller sagte, unter Zeitdruck koste der neue Kindergarten mehr Geld. Er warf die 11,3 Millionen Franken ein, die ursprünglich für den Schulraum vorgesehen waren. Dieses Geld habe die Gemeinde nicht.

Doch Gemeindepräsident Hanspeter Egli (FDP) schlichtete die Diskussion: Es gehe nun um den Kindergarten und nicht um die 11,3 Millionen Franken.

In einem ersten Schritt müsse laut Egli geprüft werden, was überhaupt mit einem bestimmten Betrag realisierbar sei. Was der Kindergartenbau letztlich kosten werde, sei erst zu einem späteren Zeitpunkt klar. Daher stellte er die Frage, ob man nun bereits ein Budget für die Ausarbeitung möglicher Lösungsansätze sprechen soll. Meinrad Müller sagte, das Budget brauche man erst später, da noch die Fachperson gefunden werden müsse.

Arbeitsgruppe soll nun externe Person finden

Jetzt sollen André und Meinrad Müller in der Arbeitsgruppe zusammenspannen und nach zwei weiteren Mitgliedern für die Gruppe suchen. Erste Vorschläge wurden bereits an der Sitzung gemacht, diese Personen werden nun von den beiden Gemeinderäten angefragt. Die beiden fragen sich, ob sie zusammenarbeiten können. Man werde sehen, hiess es mit einem Lachen.

Und wie geht es nun weiter? Als Erstes soll die Arbeitsgruppe zusammensitzen und nach einer externen Person suchen. In einer zweiten Sitzung sollen mit dieser Person dann die Ideen ausgearbeitet und über den Kostenpunkt gesprochen werden.

