Schulraum Auch Wolfwil braucht mehr Räume – der Gemeindepräsident sagt: «Unsere Schule platzt aus allen Nähten» Wolfwil hat grosse Pläne, um den Platzmangel in den Schulhäusern zu beheben. Rund sieben Millionen Franken dürften die verschiedenen Bauvorhaben kosten. Die genaue Umsetzung und der Zeitplan werden bis im Herbst ausgearbeitet. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 21.07.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Kindergarten 3 ist auf der Grünfläche geplant. Daneben auf der Kiesfläche soll ein Werkhof mit Sammelstelle und Parkplätzen entstehen. Patrick Lüthy

Der Platz für die Schülerinnen und Schüler in Wolfwil ist längst zu knapp, das ist kein Geheimnis mehr. «Wir haben einen chronischen Platzmangel und platzen quasi aus allen Nähten. Aus diesen Gründen haben wir provisorische Schulzimmer in der Mehrzweckhalle und Räume für den Kindergarten im Gemeindehaus», beschreibt Gemeindepräsident Georg Lindemann die Situation.

Im nächsten Sommer gibt es zumindest ein wenig Luft, weil dann die Oberstufenklassen der Kreisschule Gäu allesamt ins neue Schulhaus in Neuendorf wechseln, das seit Februar gebaut wird. Doch diese Umstellung allein genügt langfristig nicht.

Georg Lindemann. Bruno Kissling

Aktuell besuchen rund 220 Primarschülerinnen und Primarschüler in Wolfwil die Schule. In naher Zukunft dürften das aber schon bald deutlich mehr sein. Lindemann sagt:

«Wir rechnen damit, dass es in den nächsten zehn bis 15 Jahren gegen 280 Schülerinnen und Schüler werden können. Und deshalb müssen wir jetzt handeln.»

An der Gemeindeversammlung im Juni hat die Wolfwiler Bevölkerung einen Planungskredit in der Höhe von 420’000 Franken gesprochen, mit dem die konkrete Planung zur Behebung des Schulraummangels in Angriff genommen werden soll. Dieses Vorhaben besteht gleich aus vier Teilprojekten.

Das «Neue Schulhaus», das auch bereits vor rund 70 Jahren erbaut wurde, wird komplett saniert. Bereits während dieser Sommerferien werden die sanitären Anlagen ersetzt. In einem nächsten Schritt sollen dann die Räume vergrössert und den heutigen Anforderungen angepasst werden.

Dieselben Sanierungsarbeiten stehen beim «Alten Schulhaus» auf dem Programm. Zudem wird das Schulhaus Papillion überirdisch komplett ersetzt, einzig der gut ausgebaute Keller bleibt bestehen.

Alles anzeigen

Weiter wird ein dritter Kindergarten gebaut. Dieser soll auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrmagazin an der Milchgasse – direkt vis-à-vis dem bestehenden Kindergarten – entstehen. Dieser neue Kindergarten wird dann den provisorischen Kindergarten im Gemeindehaus ablösen. «Wenn wir diese vier Projekte alle umsetzen können, dann werden wir in den nächsten fünfzehn Jahren sicherlich keinen Platzmangel in den Schulhäusern und Kindergärten mehr haben», ist Lindemann überzeugt.

Idealer Investitionszeitpunkt

Die Kosten für alle diese Projekte – auf dem Parkplatzareal, wo der neue Kindergarten entsteht, sollen auch noch ein Werkhof, eine Sammelstelle und eine Parkmöglichkeit realisiert werden – belaufen sich schätzungsweise auf sieben Millionen Franken. Lindemann sagt, aus finanzieller Sicht habe man den idealen Zeitpunkt erwischt für diese grossen Investitionen.

«In den letzten Jahren ist es uns gelungen, die Gemeindeschulden praktisch auf null zu reduzieren, sodass wir diese Projekte nun in Angriff nehmen können.»

Der Zeitplan für die Umsetzung der Projekte steht noch nicht. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Planungsarbeiten. Lange gewartet wird jedoch nicht. Bereits im Herbst sollen die ersten Vorschläge zur Realisierung auf dem Tisch liegen.

«Der Zeitplan wird dabei eine grosse Herausforderung, denn die Arbeiten an den Schulhäusern sollen den Schulbetrieb nicht beeinträchtigen. Ob es dafür allenfalls provisorische Schulräume in Form von Containern braucht, wissen wir aktuell noch nicht», erklärt der Gemeindepräsident. Auch diese Analyse ist Bestandteil des Auftrags der Planungsteams, die ihre Arbeit bald aufnehmen sollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen