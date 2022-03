Egerkingen kann Schulcontainer mieten

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Egerkingen sprachen sich die anwesenden Stimmberechtigten für die Miete von 86 Schulcontainern in der Höhe von 1,5 Millionen Franken aus. So wird die Gemeinde den akuten Schulraummangel eindämmen.

Rahel Bühler 29.03.2022, 14.00 Uhr