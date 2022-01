Schulleiter für Matzendorf und Balsthal finden ist nicht einfach

Schulleitermangel im Thal «Tätschmeister» für Primarschulen im Thal gesucht: Warum sich die Suche nach Schulleitern als schwierig gestaltet An den Primarschulen in Matzendorf und Balsthal fehlen derzeit Schulleiter. Die Stelleninhaber beziehungsweise die Stelleninhaberin haben gekündet. Eine Geschichte über die Suche nach geeigneten Kandidaten auf einem ausgetrockneten Markt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Die Gesamtschulleiterin der Primarschule Balsthal (im Bild: das Schulhaus Haulismatt) hat per Ende des laufenden Schuljahres gekündet. Bruno Kissling

Die Geschichte des vakanten Primarschulleiter-Postens in Matzendorf beginnt im Juni 2021: Der bisherige Stelleninhaber Pierino Menna wurde als Gemeindepräsident von Balsthal abgewählt. Im Herbst kündigte er seine 40-Prozent-Stelle in Matzendorf. Menna ist nun seit Januar in Lostorf tätig.

Die Geschichte der vakanten Leiterin der Primarschule in Balsthal beginnt Ende Dezember 2021: Gesamtschulleiterin Edith Bucheli hat ihre 100-Prozent-Stelle per Ende des laufenden Schuljahres gekündet. In dieser Funktion hatte sie zusätzlich die Leitung der Mittelstufe inne. Hauptgrund für die Kündigung sei denn auch die Überbelastung dieser zwei Ämter gewesen, berichtet Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Mehraufwand durch die Massnahmen in Zusammenhang mit der Coronapandemie habe diesen Effekt weiter verstärkt.

Spannungsfeld zwischen Politik, Lehrern und Kanton

Nach der Kündigung sei man in Matzendorf auf die Suche nach einer Nachfolge gegangen, berichtet Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann. Seit 1. Januar hat Kuno Flury, ehemaliger Schulleiter in Balsthal, die Leitung übergangsweise übernommen. So habe man Zeit für ein Auswahlverfahren und einen sauberen Bewerbungsprozess gewinnen können. Denn eine Schulleitung müsse diversen Ansprüchen genügen. «Man ist schon in einem Spannungsfeld zwischen Politik, Lehrern, Eltern und Kanton», erklärt Allemann. Man habe eine kommunikative, extrovertierte Person gesucht:

«Viele potenzielle Neuzuzüger rufen zuerst bei der Schule an und erkundigen sich nach ihr. Da ist es wichtig, dass jemand kompetent Auskunft geben kann.»

Dieser Bewerbungsprozess steht auch der Gemeinde Balsthal bevor: Anfang Januar arbeitete ein externer Berater Vorschläge zur künftigen Organisation der Primarschule aus. Ende der vergangenen Woche lagen die Ergebnisse vor. An einer Klausur hat der Gemeinderat einen konsultativen Entscheid zum weiteren Vorgehen bestimmt: Gesamtschul- und Mittelstufenleitung werden entflochten. Neu wird die Gesamtschulleitung ein Pensum von 60 Prozent innehaben.

In zusätzlichen zehn Prozent wird sie sich um ICT-Belange kümmern. Dazu kommt eine Schulleitung für die Unter- und die Mittelstufe von je 70 Prozent. Im Schulsekretariat wird eine neue Stelle mit 30 Prozent geschaffen. Im Bereich der speziellen Förderung wird das 20-Prozent-Pensum beibehalten. Insgesamt werden die Pensen von 280 auf 350 Prozent erhöht.

Die Vorteile? Die Führungsrollen seien in diesem Modell eindeutig geklärt. Ausserdem habe die strategische Ebene eine klar definierte Ansprechperson, was die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Schule vereinfache. Auch sei es unmöglich, die Gesamtschulleitung und die Führung der Mittelstufe in einem 100-Prozent-Pensum zu meistern. Damit eine gute Übergabe stattfinden könne, sollen die beiden entflechteten Stellen zeitnah besetzt werden. Das genaue Vorgehen des Rekrutierungsprozesses werde in den kommenden Wochen festgelegt.

Gute Schulleiter seien Mangelware

Der Schulleitermarkt sei ausgetrocknet, berichtet Allemann. Menschen mit Potenzial gäbe es wenig. Dennoch habe man aber auf die ausgeschriebene Stelle vier bis fünf gute Bewerbungen erhalten. Zwischen drei Kandidaten habe man dann ausgewählt. Fabian Seidl und Kathrin Brecht von der Fachkommission Bildung haben die Bewerbungsgespräche geführt. Allemann: «Jemand ist abgesprungen, weil das Pensum zu klein war.»

Die neue Schulleiterin von Matzendorf heisst Zeynep Yigitcan. zvg

In der Sitzung vom 10. Januar hat sich der Gemeinderat dann einstimmig für Zeynep Yigitcan entschieden. Entweder per 1. März oder 1. April wird sie das 40-Prozent-Pensum der Schulleitung Matzendorf übernehmen. Die 38-Jährige arbeitet bereits als Unterstufenlehrerin und wohnt in Lohn-Ammansegg. Der Wunsch, Schulleiterin zu werden, habe sich in den vergangenen Jahren entwickelt. Sie sei so gerne in die Schule gegangen, dass sie später Lehrerin wurde. Nun werde sie sogar Schulleiterin:

«Ich habe als Lehrerin bereits viel organisiert und gemerkt, dass mir diese Position gefällt.»

Im April beginnt sie mit dem Diplomlehrgang Schulleitung an der pädagogischen Hochschule in Luzern. In Matzendorf hätten ihr die Nähe zur Natur und die Möglichkeiten, die sich dadurch böten, zugesagt. Ihr schweben verschiedene Projekte in der Natur vor. «Das müssen wir dann auf die Bedürfnisse und Ressourcen der Primarschule Matzendorf anpassen.» Ihr Ziel sei es, eine gute Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Schule und Gemeinde zu etablieren, bei der alle Hand in Hand arbeiten.

Bis im Frühling wird Kuno Flury die Matzendörfer Schule leiten. Dann wird er der neuen Schulleiterin bis Ende Mai oder Anfang Juni zur Seite stehen.

Manchmal brauche man einfach etwas Glück, bilanziert Allemann. Und Kreuchi sagt:

«Der Markt ist ausgetrocknet und die Suche wird sicherlich eine Herausforderung sein.»

Wegen der geplanten Entflechtung und der positiven Haltung des neuen Gemeinderates im Bereich Bildung sei man dennoch zuversichtlich.

