Projektwoche Schulen Herbetswil Aedermannsdorf

Schulen Aedermannsdorf-Herbetswil Kinder lernen den Umgang mit Internet-Medien und stellen selber Emojis her An den Projekttagen der Primarschule Aedermannsdorf – Herbetswil erfuhren die Kinder, was mit Internet-Medien und passender Software alles möglich ist. Regina Fuchs 26.05.2022, 05.00 Uhr

Die Schüler der Projektwoche der Schulen Herbetswil Aedermannsdorf machen sich selbst zum Emoji. Regina Fuchs

Unter dem Motto «Zäme vorwärts» fanden an der Schule Aedermannsdorf – Herbetswil die Projekttage statt. In verschiedenen Workshops konnten sich die Kinder in altersgemischten Gruppen mit dem Thema Medien auseinandersetzen.