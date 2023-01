Kreisschule Thal: Statutenänderung führt zu Unmut im Thal

Schule Die Kreisschule Thal ändert ihre Statuten – zwei Gemeinden befürchten nun zu viel Macht für Balsthal Weil die Gemeinden Welschenrohr und Gänsbrunnen fusioniert haben, werden nun die Statuten der Kreisschule Thal geändert. Doch mit den Änderungen sind nicht alle der acht Verbandsgemeinden im Thal einverstanden. Die Hintergründe. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.01.2023, 17.00 Uhr

Das Schulhaus Falkenstein in Balsthal ist der Hauptstandort der Kreisschule Thal. Hier besuchen 380 Schülerinnen und Schüler den Unterricht. Bruno Kissling

«Genehmigung Totalrevision Statuten Zweckverband Kreisschule Thal», eigentlich eine Formsache. Die letzte Revision ist knapp zehn Jahre her, in der Zwischenzeit haben die Gemeinden Welschenrohr und Gänsbrunnen fusioniert. Deshalb müssen nun die Statuten angepasst werden. An allen Thaler Gemeindeversammlungen im vergangenen Dezember stand das Geschäft auf der Traktandenliste. Doch: Mit Matzendorf und Welschenrohr-Gänsbrunnen haben zwei der acht Gemeinden die neuen Statuten abgelehnt.

Der Grund für die ablehnende Haltung ist die neue Zusammensetzung des Vorstands des Zweckverbands. Bisher hatte jede Gemeinde einen Sitz inne. Mit Ausnahme von Balsthal, das drei Sitze im Gremium hat. Das wurde bei der Gründung der Kreisschule Thal 2007 anhand der Einwohnerzahlen so festgelegt.

Nun haben ja Welschenrohr und Gänsbrunnen fusioniert. Deshalb soll sich die Zusammensetzung des Vorstands ändern: Balsthal hat weiterhin drei Vorstandsmitglieder. Alle anderen weiterhin ein Mitglied, Welschenrohr-Gänsbrunnen ebenfalls. Somit wird ein Sitz frei. Die Gemeinde, die das Präsidium nach der Statutenänderung innehat, soll diesen erhalten.

Karin Büttler. Hanspeter Bärtschi

«Die Idee dahinter ist, dass das Präsidium unabhängiger wird und durch den zusätzlichen Sitz die Gemeinde besser vertreten werden kann», erklärt Karin Büttler-Spielmann, die derzeitige Präsidentin des Zweckverbands. Weil sie in Laupersdorf wohnt, soll Laupersdorf nun eine zweite Stimme erhalten.

Zudem seien elf Vorstandsmitglieder besser als zehn. Denn bei einer ungeraden Zahl liessen sich einfacher Entscheidungen fällen als bei einer geraden, bei der es den Stichentscheid des Präsidiums brauche. Weiter ist die Arbeitslast im Vorstand sehr gross, erklärt Büttler. «Die elfte Person können wir gut gebrauchen.» Einen Turnus beim Präsidiumsamt gibt es nicht. «Jede Gemeinde hat die Möglichkeit, das Präsidium zu stellen.»

Seit 2007 hat die Kreisschule zwei Standorte: Balsthal und Matzendorf. Den Standort Balsthal besuchen etwa 380 Schülerinnen und Schüler, den Standort Matzendorf etwa 120. Zugeteilt wird anhand der Geografie und der Schulstufe. Denn die Sek P gibt es nur in Balsthal.

Statutenänderung als Nachteil für kleine Gemeinden?

Die Stimmberechtigten von Matzendorf und Welschenrohr-Gänsbrunnen haben die Revision der Statuten jedoch wegen Bedenken zur Machtkonzentration abgelehnt. Welschenrohr-Gänsbrunnens Gemeindepräsidentin Theres Brunner sagte bereits an der Versammlung im Dezember: «Wenn einer der beiden Schulstandorte Matzendorf oder Balsthal das Präsidium innehat, bilden die beiden Gemeinden alleine praktisch die Mehrheit. Damit wären wir als kleine Gemeinde klar im Nachteil.»

Der Standort der Kreisschule Thal in Matzendorf. Bruno Kissling

Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann, der auch gleichzeitig als Vizepräsident der Kreisschule Thal amtet, erklärt: «Bei uns im Gemeinderat und in der Stimmbevölkerung war die Angst gross, dass Balsthal zu übermächtig werden kann. Deshalb wurde die Statutenänderung abgelehnt.»

Marcel Allemann. Liliane Holdener

Er selbst erachtet dies allerdings nicht als grosses Problem: «Denn es gibt ja noch die Delegiertenversammlung und die Gemeindepräsidentenkonferenz, die auch mitreden können. Zudem sind wir ans Budget gebunden.» Die Delegiertenversammlung tagt zweimal pro Jahr und besteht aus Delegierten der acht Verbandsgemeinden. Auch Büttler sagt: «Der Vorstand kann die Geschäfte erarbeiten und zu Handen der Delegiertenversammlung verabschieden, entscheiden müssen die Delegierten.»

Matzendorf ist neben Balsthal der zweite Standort der Kreisschule Thal. Das habe Vor- und Nachteile für die Gemeinde, so Allemann: «Damit tragen wir auch die Verantwortung, dass der Schulbetrieb sichergestellt ist.» Allerdings sei es auch ganz klar ein Standortvorteil: «Wir können garantieren, dass die Kinder vom Kindergarten bis und mit Oberstufe im Dorf zur Schule gehen.» Das sei vor allem für Familien, die neu zuziehen, wichtig.

Nun wartet man auf den Entscheid des Regierungsrats

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi, der auch Vorstandsmitglied der Kreisschule Thal ist, ist sich der Unstimmigkeiten bewusst. Er sagt aber: «Auch mit dem Präsidium hätten wir nicht die Mehrheit der Sitze.» Wenn Balsthal das Präsidium stellen würde, hätte die Gemeinde vier von elf Stimmen.

Er vermutet hinter den Ablehnungen die Angst, dass Balsthal der alleinige Standort der Kreisschule werden will. «Dem ist aber nicht so: Balsthal reisst sich nicht darum, die Kreisschule zu zentralisieren.»

Kreuchi selbst erachtet es als sinnvoll, dass die Schule zwei Standorte hat: So könnten sowohl Matzendorf im hinteren Thal als auch Balsthal ihre Zentrumsfunktionen wahrnehmen. Auch er erachtet es als wichtigen Standortvorteil, die Kreisschule im Dorf zu haben.

Büttler selbst war an den Gemeindeversammlungen in Matzendorf und Welschenrohr-Gänsbrunnen vor Ort, um die Überlegungen des Vorstands zu erläutern. Genutzt hat es bekanntlich nicht. «Es wäre erfreulich gewesen, wenn alle Gemeinden zugestimmt hätten. Aber so funktioniert die Demokratie.»

Die Statuten werden nun trotzdem in Kraft treten. Denn sie müssen nur von einer Mehrheit, nicht von allen Gemeinden abgesegnet werden. Der Ball liegt jetzt beim Regierungsrat: Er muss das finale Ja noch geben.

