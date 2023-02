In Aedermannsdorf wurde der Böögg verbrannt

Schlusspunkt Das Ende der Fasnacht: In Aedermannsdorf ist der Böögg in Flammen aufgegangen Als klein aber fein lässt sich die Fasnacht in Aedermannsdorf beschreiben. So hat die diesjährige Ausgabe ihren Abschluss gefunden. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 20.43 Uhr

Zu den Klängen von Robbie Williams «Angels» ging es dem Böögg an den Kragen. Patrick Lüthy

Zum Abschluss der Fasnacht in Aedermannsdorf wird es nochmals laut: Auf dem Dorfplatz treffen sich die TS-Gugge und ein kleines Grüppchen Dorfbewohner zur Uschesslete. Auf dem Rundgang durchs Dorf wächst der Tross stetig an, viele Kinder finden sich darunter. Einige kämpfen bereits gegen den Schlaf, so auch eine kleine Schildkröte, die auf ihrem Dreirad gestossen wird.

Auf dem Pausenplatz warten weitere Schaulustige: Sie wollen den Böögg brennen sehen. «Was, ihr seid nicht mitgelaufen? Das zählt aber nicht», sagt eine Chesslerin mit einem Lachen zu einer wartenden Bekannten.

Auf Holzpaletten harrt der Böögg aus, bis sein letztes Stündlein schlägt. Es dauert einige Minuten, bis nach dem Untersatz auch die Figur feuer fängt. Zu den Klängen von Robbie Williams' «Angels», welche die TS-Gugge zum besten gibt, geht der Böögg schliesslich lodernd in Flammen auf.

Die Fasnacht ist ein Gemeinschaftswerk

Die Fasnacht in Aedermannsdorf wird gemeinsam von den Firlifanze, den Blächbuebe Thal und der TS-Gugge organisiert. Als «klein aber fein» beschreibt Ludwig Stampfli, Präsident der Guggenmusik, die Dorffasnacht. Programm gibt es jeweils am Donnerstag mit der Chesslete zum Fasnachtsauftakt, mit der Chinderfasnacht am Dienstagnachmittag und zum Abschluss die Uschesslete mit dem Bööggverbrönne und dem anschliessenden Apéro der TS-Gugge, das öffentlich ist.

«Es war super, nach zwei Jahren endlich wieder eine richtige Fasnacht feiern zu können», sagt Stampfli. Die TS-Gugge war am ganzen Wochenende in mehreren Thaler Gemeinden und in Würenlingen im Kanton Aargau unterwegs.

Freibier für Neumitglieder

Der Verein hat sich etwas besonders ausgedacht, um Neumitglieder anzuwerben: An jeder Station wurden Kleber verteilt, die einem Neuzugänger oder einer Neuzugängerin Freibier versprechen. «Die Dauer haben wir noch nicht bestimmt», sagt Ludwig Stampfli mit einem Lachen. Nächstes Jahr werde man dann sehen, ob die Aktion erfolgreich gewesen sei.

Noch ist die Fasnacht 2023 für die Guggenmusik an diesem Dienstagabend aber nicht ganz zu Ende: Beim TS-Apéro spielen sie nochmals auf und lassen den Abend gemütlich ausklingen.

