Schiessanlagen im Thal Der Kanton plant, alle 12 Schiessanlagen im Thal zu sanieren – damit sie die Natur nicht weiter belasten Weil es das Umweltschutzgesetz verlangt, muss der Kanton alle Schiessanlagen sanieren. Nach dem Wasseramt und dem Schwarzbubenland ist nun das Thal dran. Stephan Margreth vom Amt für Umwelt erklärt das Vorhaben am Beispiel der Anlage Aenerholz in Laupersdorf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Stephan Margreth (Amt für Umwelt) zeigt die die Schiessanlage Aenerholz in Laupersdorf. Der Kanton plant, alle Schiessanlagen im Thal zu sanieren. Patrick Lüthy

Altlastensanierung Schiessanlagen Thal. Drei Worte, grosser Aufwand. Beim Besuch der Schiessanlage Aenerholz in Laupersdorf wird diese Tatsache schnell klar. Stephan Margreth vom Amt für Umwelt (AFU) hat diese Anlage ausgesucht, um exemplarisch das Vorhaben des Kantons zu erklären: Er muss die zwölf Schiessanlagen im Thal sanieren. Das sagt das nationale Umweltschutzgesetz:

«Die Kantone sorgen dafür, dass Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte (belastete Standorte) saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen.»

Als belastete Standorte gelten laut Margreth jene Schiessanlagen, bei denen eine Gefährdung vom Boden oder vom Wasser sein könnte. Denn die Geschosse, mit denen geschossen werden, enthalten Blei und Antimon.

«Beides sind giftige Stoffe. Die wollen wir jetzt aus dem Boden holen.»

Nach dem Wasseramt im 2019 und dem Schwarzbubenland im 2021 ist nächstes Jahr das Thal dran. Nebst dem «Aenerholz» in Laupersdorf sind dies zwei weitere Anlagen in Laupersdorf («Schad» und «Eichholz»), der «Rothaker» in Matzendorf, die «Brocheten» und «Eisenhammer» in Aedermannsdorf, der «Kellenrain» und die «Gagelmatt» in Herbetswil, die «Schützenmatt» und der «Mühlibach» in Welschenrohr und zu guter Letzt die Anlage auf dem Montpelon in Gänsbrunnen.

Früher durchbohrten die Kugeln die Zielscheiben (nicht im Bild) und landeten im Walm. Patrick Lüthy

Im «Aenerholz» gibt es zwei Anlagen: eine mit einer Schussdistanz von 50 Metern, eine mit 300 Metern. Margreth zeigt vom Schützenhaus weg Richtung Süden. Dort sind acht Nummern erkennbar. Dahinter ein Walm. Bis vor zehn Jahren diente der Walm einerseits dazu, Querschläger - also Schüsse, die ihr Ziel verfehlten - abzufangen und andererseits als Kugellager. Die Schützen schossen auf die Zielscheiben. Die Kugeln durchbohrten die Scheiben und landeten im Walm. So konnte früher Blei und Antimon in den Boden gelangen. Die Anlagen sind in der Regel relativ alt

«Wurde in einer Anlage über 100 Jahre intensiv geschossen, kann sich in einem Walm bis zu 10 Tonnen Blei befinden.»

Die Geschosse landen mittlerweile nicht mehr im Walm. Heute dienen Kästen, die hinter den Zielscheiben stehen, als Kugelfänge.

Die Kugeln landen in diesen Kunststoffscheiben und landen in Kästen, die dahinter montiert sind. Patrick Lüthy

Sichtbar sind diese Kästen von aussen jedoch nicht. Vor ihnen ist jeweils eine Scheibe aus Kunststoff montiert. Die Geschosse fliegen durch die Zielscheiben via Kunststoffscheiben in die Kästen. Im unteren Bereich der Kästen ist eine Schale montiert, die die Geschosse auffängt. Zwischen den Kästen stapeln sich abgesagte Baumstämme.

Zuerst werden die Anlagen genau untersucht. Danach dauert es rund drei Jahre bis mit der Sanierung gestartet wird. Im Zuge der Altlastensanierung sollen nun die Walme abgetragen werden: Bagger werden die Erde auf Lastwagen befördern. Diese bringen die Erde in eine Bodenwaschanlage. Dort wird das Blei von Erde und Steinen getrennt.

«Das Blei kann rezykliert werden. Das belastete Material wird endgelagert.»

Sind die Walme abgetragen, sollen neue aus sauberer Erde entstehen. Sie sollen auch in Zukunft zum Schutz und zur Abgrenzung der Schiessanlagen dienen.

Bei stillgelegten Schiessanlagen sieht die Prozedur etwas anders aus. Diese werden komplett zurückgebaut. Bei der Anlage Schad, die sich ebenfalls in Laupersdorf - allerdings auf der anderen Seite des Thals - befindet, heisst das zum Beispiel Folgendes: Alle Elemente, die noch bestehen, werden zurückgebaut, mit Erde aufgefüllt und das Areal wird aufgeforstet.

Kostenpunkt: 3 bis 3,7 Millionen Franken

Die belasteten Schiessanlagen sanieren müssen alle Kantone. Das Projekt im Solothurnischen ist laut Margreth aus zwei Gründen ein Novum: Erstens trägt der Kanton einen Grossteil der Kosten. Zweitens obliegt die Projektleitung beim Kanton, also beim AFU. Normalerweise seien die Gemeinden federführend. «Wir sind aber der Überzeugung, dass es günstiger kommt, wenn wir alle zwölf Anlagen zusammen sanieren, als jede einzeln.» Zudem könne man so auch das benötigte Knowhow bündeln und es gäbe weniger administrativen Aufwand.

Die Schiessanlage Aenerholz ist nach wie vor in Betrieb. Patrick Lüthy

Die Kosten für die zwölf zu sanierenden Anlagen im Thal betragen 3 bis 3,7 Millionen Franken: Margreth: «Das Teure ist die Entsorgung. Kommt also bei den Bodenwaschungen mehr material hervor, als berechnet, wird die Entsorgung teuerer.»

Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für die zu erledigenden Arbeiten. Das Ziel ist es, im Frühling mit den Baggern aufzufahren. In Absprache mit Schützengesellschaften und Grundstückeigentümern hat der Kanton einen Zeitplan erstellt, wann welche Anlage an der Reihe ist. Geplant ist, die Sanierungen im Oktober 2022 abzuschliessen. «Falls das Wetter aber nicht mitspielt, könnte es länger dauern.»