SBB-Tageskarten Noch 4 von 16 Gemeinden im Thal-Gäu bieten SBB-Tageskarten an – denn die Nachfrage sinkt laufend Nur noch vier der 16 Gäuer und Thaler Gemeinden führen SBB-Tageskarten. Eine Umfrage zeigt: Die Nachfrage sinkt teilweise rasant. Rahel Bühler 19.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laupersdorf, Balsthal, Oensingen und Egerkingen bieten im Thal-Gäu die Tageskarten der SBB noch an (Archiv).

Bruno Kissling

Für 45 Franken einen ganzen Tag lang mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Schweiz fahren – ein verlockendes Angebot. Doch für ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer wird es immer schwieriger, solche SSB-Gemeindetageskarten zu ergattern: Viele Gemeinde führen sie nicht mehr. Auch im Thal-Gäu macht sich dieser Trend bemerkbar. Nur noch vier der 16 Gemeinden in den beiden Bezirken bieten die Karten noch an.

In Härkingen sind die Karten schon seit Ende 2018 nicht mehr erhältlich. Seit Ende 2020 gibt es auch in Wolfwil und Neuendorf keine Karten mehr. Und schliesslich hat Mümliswil-Ramiswil das Angebot Ende Februar 2021 eingestellt. Alle Gemeinden begründen den Entscheid mit der sinkenden Rentabilität der Karten. Neuendorf und Mümliswil-Ramiswil haben die Tageskarten sogar explizit wegen der Pandemie nicht mehr im Angebot. Da die Auslastung von 76,4 (2019) auf 63,7 Prozent (2020) zurückging, hat der Gemeinderat entschieden, die Tageskarten ab 1. Januar 2021 nicht mehr anzubieten, schreibt etwa Neuendorfs Verwaltungsleiterin Eveline Eng.

«Auslastung ging seit 2017 kontinuierlich zurück»

In zwei Gäuer und zwei Thaler Gemeinden gibt es die Karten noch: Egerkingen, Oensingen und Laupersdorf und Balsthal. Laupersdorf, Egerkingen und Oensingen bieten pro Tag zwei Karten zum Preis von 45 Franken an. In Laupersdorf lag die Auslastung im Jahr 2019 bei 81 Prozent, schreibt Gemeindeverwalter Stefan Schaad. 2020 waren es lediglich deren 46. Die Gemeinde bietet die Karten seit 2009 an. Es sei ein Dienstleistungsangebot für die Laupersdörfer Bevölkerung und die Region: «Bis und mit 2019 lag der Kostendeckungsgrad über 100 Prozent und war somit kein Verlustgeschäft.»

Seit 2010 bietet die Einwohnergemeinde Egerkingen Tageskarten an. «Das Angebot wurde von Anfang an rege genutzt und schloss mit Ausnahme der Jahre 2019 und 2020 immer mit einer schwarzen Null ab», schreibt Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. 2019 habe die Unterdeckung 1150 Franken betragen. 2020 hingegen bereits 11800 Franken.

Oensingen bietet die SBB-Karten seit 2007 an.

«Die Auslastung ging seit 2017 kontinuierlich zurück. 2019 betrug sie noch 85 Prozent. 2020 noch 52»,

schreibt Madeleine Gabi, Leiterin der Stabstelle. Seit der letzten Preiserhöhung 2018 sei der Verkauf der Karten auch in Oensingen ein Verlustgeschäft, wenn auch ein kleines.

Auch die Gemeinde Balsthal bemerkt laut Max Bühler, Leiter Verwaltung und Gemeindeschreiber, eine Abnahme der Nachfrage für Tageskarten. Er erachtet den Verkauf der Karten als Service für die Bürger. Die Gemeinde bietet pro Tag drei Karten à 43 Franken an.

Abschaffungen bereits ein Thema in den Räten

Sowohl in Laupersdorf als auch in Oensingen, Balsthal und Egerkingen war die Abschaffung der Tageskarten bereits ein Thema in den Gemeinderäten. Alle vier lehnten sie jedoch ab. Damit das Angebot für die Bevölkerung weitergeführt werden kann, schreibt etwa Laupersdorfs Gemeindeverwalter Schaad. Und Bartholdi sagt: «In der Diskussion um die Aufrechterhaltung des Angebots für 2021 war es dem Gemeinderat wichtig, diese bei der Bevölkerung beliebte Dienstleistung aufrechtzuerhalten.» Auch der Gemeinderat Oensingen habe sich deswegen im vergangenen August konkret gegen die Abschaffung ausgesprochen, schreibt Madeleine Gabi.

Die SBB wollen die Tageskarten ohnehin per Ende 2023 abschaffen. Dies hat die ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass bereits im vergangenen Oktober bekanntgegeben. Die Begründung: Seit es SBB-Sparbillette gibt, die digital versierte Benützer des öffentlichen Verkehrs einfach auf dem Handy lösen können, werden die vergünstigten Tageskarten, die bei den Gemeinden gekauft werden können, weniger nachgefragt. Ab 2024 würden die Gemeindetageskarten durch ein neues Angebot ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt würden die Gemeinden dann über das Angebot informieren.