Schweissackerhof: Frische Schweizer Erdbeeren aus eigenem Anbau

Wieso der Anbau von Erdbeeren Risiken birgt: Ein Besuch auf dem Schweissackerhof in Wolfwil Auf dem Schweissackerhof in Wolfwil werden seit über 20 Jahren Erdbeeren angebaut und verkauft. Jan Bernhard, Mitinhaber des Hofes, erklärt, wieso man mit dem Selbstpflücken aufgehört hat und was alles zum Anbau gehört. Enya Kopp 26.05.2022

Der Landwirt Jan Bernhard auf der Erdbeeranlage des Familienbetriebs. Bruno Kissling

Bereits von weitem sieht man die Obstplantage neben den Gebäuden des Schweissackerhofs in Wolfwil. Doch nicht nur Früchte und Gemüse werden um den Hof angepflanzt, auch Pferde tummeln sich auf den Weiden.

Kommt man näher an die Hauptgebäude, sieht man das Schild bereits: Erdbeeren zu verkaufen. In einem Unterstand neben dem Hauptgebäude befindet sich der Verkaufstisch. Darauf stehen eine Wage und einige grüne Kisten mit roten Erdbeeren darin.

Von Juli bis Anfang August werden die Beeren auf einer Fläche von 1,2 Hektaren angepflanzt. Danach sei starkes Bewässern notwendig, damit sich die Wurzeln bilden können, sagt Jan Bernhard, Mitinhaber des Schweissackerhofs.

Während der Herbstmonate sei dann die Unkrautregulierung wichtig, sodass die Pflanzen viele Nährstoffe sammeln können, um im Frühling wieder austreiben zu können, erklärt der 24-Jährige.

Insgesamt umfasst die Erdbeeranlage 1,2 Hektaren Land. Bruno Kissling

«Die frühen Sorten müssen wir während der Frostnächte gut schützen», erklärt er. Dabei kommen nicht selten Vliese zum Einsatz, die die Wärme bei den Pflanzen behalten. Erdbeeren gäbe es zwar als mehrjährige Pflanzen, aber: «Wir haben bemerkt, dass der Ertrag im zweiten Jahr zurückgeht und die Fruchtgrösse kleiner wird.» Genaue Zahlen darüber, wie gross der Unterschied ist, könne er keine nennen.

Um den Ertrag so hoch wie möglich zu halten, würde seine Familie die Pflanzen nur ein Jahr benutzen. Die Setzlinge für die Pflanzen beziehe man von einem Händler in der Ostschweiz.

Möglichst viele Schäden verhindern

«Die Erdbeeren lieben es, viel Wasser zu haben», erklärt Bernhard. Seit über 20 Jahren baut der Familienbetrieb Erdbeeren an. Doch der Anbau birgt Risiken. Denn neben den Schädlingen und Krankheiten gibt es noch die Umwelteinflüsse, die die Qualität beeinflussen.

Die Erdbeerpflanzen auf dem Damm, der mit Folie bezogen ist. Bruno Kissling

«Im Frühling, wenn der Frost kommt, muss man aufpassen, dass die Blüten nicht erfrieren», erklärt der Wolfwiler. Dies sei eine der grossen Knackpunkte. Dazu kommt, vor allem in warmen trockenen Zeiten, dass Erdbeeren viel Wasser benötigen. Regnet es lange nicht oder nur wenig, müssen die Pflanzen bewässert werden. Doch auch da sei Vorsicht geboten, sagt er:

«In den letzten Jahren wurde die Gesellschaft darauf sensibilisiert, Wasser zu sparen. Das macht es nicht einfacher, die Pflanzen zu bewässern.»

Um sparsam mit dem Wasser umzugehen, wurden die Pflanzen auf einen Damm gesetzt, der mit Folie bezogen ist. In diesem Damm habe es einen Tropfschlauch, der dafür sorgt, dass das Wasser gezielt zu der Wurzel gebracht werde, so Bernhard weiter. So kann verhindert werden, dass grosse Flächen, auf denen nichts wächst, bewässert werden müssen.

Kulturschutznetze gegen Hagel und Starkregen

Zu den Umwelteinflüssen, die die Beeren kaputtmachen können, zählen aber nicht nur Trockenheit und Frost. Auch Hagel und Starkregen können die Beeren beeinflussen. «Während des Hagels in dieser Woche haben wir bestimmt einige Erdbeeren verloren», erklärt Bernhard. Aber man konnte sicher rund 95 Prozent der Früchte schützen, weil der grösste Teil der Anlage unter einem Kulturschutznetz in Sicherheit war.

Beim Ernten wird auf jedes Detail geachtet. Bruno Kissling

«Während der Erntesaison, die aktuell gerade beginnt, haben wir immer ein solches Netz über den Pflanzen», sagt Bernhard. Das Netz verhindere, dass das Hagelkorn bis zur Pflanze kommt. Bei Starkregen fällt der heftigste Teil auf das Netz, von dort aus tropft es nur noch leicht auf die Früchte herab. So können die Erdbeeren optimal geschützt werden.

Erdbeeren und Stroh sind eine praktische Kombination

Durch die Netze sind die Erdbeeren von oben geschützt. Um die Erdbeeren auch von unten zu schützen, nutzt man häufig Stroh. Dieses habe gleich mehrere praktische Eigenschaften, sagt Bernhard. Zum einen würde das Stroh die Pflanzen vor Verschmutzungen schützen. Wenn es beispielsweise regnet, ist es möglich, dass Erde an die Beeren spritzt. Will man die Erdbeeren dann ganz sauber machen, sei dies fast nicht möglich, erklärt der Wolfwiler.

Zusätzlich hat Stroh die Eigenschaft, schnell zu trocknen, wenn die Sonne scheint. So entstehen weniger Krankheiten.

Vom Feld in die Kisten und anschliessend in den Verkauf. Bruno Kissling

Bis vor ungefähr vier Jahren konnte man noch selber Erdbeeren pflücken. Heute geht das nicht mehr. «Wir haben bemerkt, dass die Nachfrage zurückging», so Bernhard. Und auch der Ruf von Händlern wie Manor Food oder Volg nach grossen Früchten sei laut geworden. Irgendwann hätten sie sich dann dafür entschieden, die Beeren nur noch selbst zu ernten.

