Balsthal: Ärztehaus und Augenklinik ziehen aufs Sagi-Areal

Sagi-Areal Früher Sägerei – heute Ärzte-Hotspot: Gleich mehrere Praxen ziehen in die Balsthaler Sagi-Überbauung Das Ärztehaus Balsthal kommt an seine Grenzen, die Augenklinik Heuberger konnte bisher nur an einzelnen Tagen Sprechstunden anbieten. Nun bauen die beiden Arztpraxen auf dem Sagi-Areal einen weiteren Standort auf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.00 Uhr

In der neuen Überbauung auf dem Sagi-Areal in Balsthal entstehen nicht nur Wohnungen, sondern auch Arztpraxen. Bruno Kissling

Das Ärztehaus Balsthal platzt aus allen Nähten: 18'000 Patientinnen und Patienten behandelt die Gemeinschaftspraxis derzeit. Doch nun an einem neuen Ort – zumindest teilweise: Die Praxisgruppe eröffnet am Mittwoch auf dem Sagi-Areal in Balsthal einen neuen Standort – den dritten. Dort entstehen seit Mai 2021 36 behindertengerechte Wohnungen. Sie sollen im Frühling bezugsbereit sein.

In zwei der vier Blöcke entstehen zudem neue Arztpraxen: Neben dem Ärztehaus zieht auch die Augenklinik Heuberger dorthin.

Administrative Aufgaben haben zugenommen

2013 haben sich vier Hausärzte zum Ärztehaus Balsthal zusammengeschlossen. «Damals hatte in der Region der Hausärztemangel angefangen, als diverse Praxen schliessen mussten», sagt Pascal Baschung, Geschäftsführer des Ärztehauses. 2013 war er noch in Ausbildung, ein Jahr später ist er zum Ärztehaus gestossen.

«Es ist unser Versuch, dem Mangel entgegenzuwirken.»

Die gemeinsame Verwaltung in der Gruppenpraxis erleichtere die Arbeit deutlich. Denn die administrativen Aufgaben hätten deutlich zugenommen.

Pascal Baschung, Geschäftsführer des Ärztehauses. zvg

Momentan umfasst die Praxisgemeinschaft elf Ärtzinnen und Ärzte an drei Standorten. Und eben 18'000 Patientinnen und Patienten. Die meisten stammen aus dem Thal, dem Gäu, dem angrenzenden Bipperamt oder dem Untergäu. Ein neuer Arzt habe soeben angefangen und baue derzeit seinen Patientenstamm auf. Nochmals 2000 Personen mehr.

«Als man 2013 das Ärztehaus gegründet hatte, dachte man, die elf Sprechstundenzimmer würden längstens reichen.» Nun, zehn Jahre später, ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Drei Ärzte werden jetzt an den neuen Standort zügeln, der 366 Quadratmeter gross ist. Zudem wird auch Baschung, als Geschäftsführer, sein Büro dort haben.

Der erste Kontakt mit Belano, dem Realisator der Überbauung, habe 2020 stattgefunden, nachdem sich die ursprünglich angedachte Praxisgruppe zurückgezogen hatte, sagt Baschung. Im Dorf zu bleiben sei klar gewesen: «In Welschenrohr haben wir unseren dritten Standort, in Matzendorf und ausgangs Balsthal gibt es Hausarztpraxen. Die medizinische Achse im Thal ist abgedeckt.»

Die Sagi-Überbauung sei zentral, der öffentliche Verkehr in der Nähe. Zudem sei es auch für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Überbauung praktisch, wenn sie einen Arzt in der Nähe haben.

Der Eingang des neuen Standorts des Ärztehauses. Bruno Kissling

Zudem: «In Städten ist die Dichte an Ärzten extrem hoch. Bei uns auf dem Land nicht. Wir haben ein grosses Einzugsgebiet, diverse Patientinnen und Patienten. Das ist spannend und reizvoll.» Die ländliche Lage erachtet Baschung daher nicht als Nachteil, wenn es darum geht, junge Ärzte zu gewinnen.

Neu: Untersuchungen während der ganzen Woche

Bereits seit mehreren Wochen ist das zweite medizinische Angebot in der neuen Überbauung geöffnet: die Augenklinik Heuberger. 2007 kam der Kontakt mit dem Ärztehaus zu Stande. Neben Hausärzten wollte man auch einen Augenarzt vor Ort haben. Seither bot die Augenklinik mehrmals pro Woche Sprechstunden in einem der Räume des Ärztehauses an. Für Operationen, Vor- und Nachbesprechungen mussten die Patienten nach Olten gehen.

So sieht der Eingangsbereich der Praxis Heuberger derzeit aus. Bruno Kissling

Das ändert sich jetzt: Die neue Augenklinik, mit einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern, hat drei Untersuchungszimmer und einen Operationssaal, der 2024 eingerichtet werden soll. Künftig sollen ein bis zwei Ärztinnen, eine Optometristin, eine Orthoptistin sowie eine medizinische Praxisangestellte hier arbeiten. Der Raum im Ärztehaus, den die Augenklinik bisher benutzte, wurde dem Ärztehaus zurückgegeben.

Rong Liu wird den Standort leiten. Sie arbeitet seit 15 Jahren für die Oltner Augenklinik. «Sämtliche Augenuntersuchungen wie Sehtests oder OP-Voruntersuchungen und -Nachkontrollen können wir jetzt hier machen», sagt sie.

Einzig für die Operationen, zum Beispiel für jene des Grauen Stars, müssen die Patienten noch nach Olten. Ab 2024 sollen auch kleinere operative Eingriffe in Balsthal durchgeführt werden. Einen noch umfassenderen OP-Saal einzurichten, sei hingegen keine Option gewesen, sagt Torsten Schlote. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Augenklinik und auch selbst Arzt. «Das wäre ein zu grosser Aufwand gewesen.»

Torsten Schlote ist Mitglied der Geschäftsführung der Augenklinik Heuberger. Rong Liu leitet den Standort in Balsthal. Bruno Kissling

Der Umzug kam durch die bisherige Zusammenarbeit mit dem Ärztehaus zu Stande, sagt Liu. Auch ihr Patientenstamm sei stetig gewachsen. Derzeit seien es im Jahr etwa 5200 Untersuchungen in Balsthal – bei einer Präsenzzeit von einigen Tagen pro Woche. Da augenärztliche Untersuchungen nun an jedem Wochentag möglich sind, gehen Schlote und Liu davon aus, dass sie mehr Untersuchungen durchführen werden.

Der Bedarf an Behandlungen sei deutlich gewachsen, da die Bevölkerung immer älter wird. Schlote: «Die Generation der Babyboomer ist mittlerweile in das Alter gekommen, in dem sich die üblichen Augenkrankheiten zeigen.»

Von Balsthal wegzugehen, sei auch für sie keine Option gewesen. «Wir haben Standortanalysen gemacht», bestätigt Schlote. Der neue Standort in Balsthal sei jedoch ideal, zudem wollte man den Patienten keinen längeren Weg zumuten und weiterhin mit dem Ärztehaus zusammenarbeiten.

Dazu erzählt Liu von Praxisbeispielen: «Einmal kam jemand mit einem Gerstenkorn am Auge zu mir. Diese Person reagierte auf viele Medikamente allergisch. Der spontane Rat eines Kollegen aus dem Ärztehaus, auf welches Medikament ich ausweichen konnte, war sehr hilfreich.»

