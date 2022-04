Sagen und Legenden Aus dem Buch «Solothurner Geistersagen»: Gab es einst Geister in der Gärbiflueh in der Klus? Sagenforscherin Elisabeth Pfluger hat 1986 das Buch «Solothurner Geistersagen» herausgebracht. Wir übersetzen spannende Geistergeschichten aus der Solothurner Mundart ins Hochdeutsche. Der zweite Teil handelt von Geistern in der äusseren Klus. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Geschichte besagt, dass früher Reiter Mühe hatten, ihre Pferde durch die äussere Klus zwischen Oensingen und Balsthal zu geleiten. Alois Winiger

Im Gäu und im Thal ist es kein Geheimnis, dass beim Gärbiflüehli in der Äusseren Klus, etwas nicht ganz koscher ist. Man erzählte sich früher, dass zeitweise dort niemand von unheimlichen Vorkommnissen ungeschoren vorbei kommt, egal zu welcher Tageszeit. So besagt es eine Geschichte von Sagenforscherin Elisabeth Pfluger, die 1986 in ihrem Buch «Solothurner Geistersagen» erschienen ist.