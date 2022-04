Buch «Solothurner Geistersagen»: Geistergeschichte aus Oensingen

Sagen und Legenden Aus dem Buch «Solothurner Geistersagen»: Die Geschichte einer Oensinger Kindbetterin Sagenforscherin Elisabeth Pfluger hat 1986 das Buch «Solothurner Geistersagen» herausgebracht. Wir übersetzen spannende Geistergeschichten aus der Solothurner Mundart ins Hochdeutsche. Den Beginn macht eine Kindbetterin aus Oensingen. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Oensinger Sage erzählt die Geschichte eines Jungen, dessen Mutter am Kindbettfieber gestorben ist. Philipp Felber/Archiv

In einem Oensinger Haus starb eine junge Frau am Kindbettfieber. Ihr Büblein überlebte und man sorgte sich in vorbildlicher Weise um das Kind. Aber jeden Abend um acht Uhr fing das Büblein heftig zu weinen an und man konnte es eine ganze Stunde lang nicht beruhigen.

Weder die Hebamme noch sonst eine kundige Frau konnte sich das erklären. Denn jedes Mal, wenn das Kind weinte, hörte man es gleichzeitig von draussen an ein Fenster klopfen. Aber wenn man nachschaute, fand man niemanden draussen. Das Kind schrie aber bis um neun Uhr und mit keinem Mittel konnte man es beruhigen.

Eine Elsässer Hausiererin hatte die Lösung

Diese Vorkommnisse kamen den Menschen immer unheimlicher vor. Sie berieten sich und wussten aber nicht, was sie von der ganzen Sache halten sollten. Da kam eines Nachmittags eine Elsässer Hausiererin vorbei und man erzählte ihr die unheimliche Geschichte. Sofort fragte diese Frau:

«Wurden denn der verstorbenen Frau ihre Schuhe im Sarg nicht angezogen?»

Denn das müsse man bei einer Frau, die im Kindbett stirbt, auf jeden Fall tun. Sie erklärte weiter: «Eine Frau, die im Kindbett stirbt, darf sechs Wochen lang jeden Tag zu ihrem Kind zurückkehren, dafür aber braucht sie ihre Schuhe. Stellt also die Schuhe, welche die Frau am liebsten getragen hat, am Abend um acht Uhr vor das Fenster.»

Man tat dies noch am gleichen Abend. Tatsächlich weinte das Kind an diesem Abend zum ersten Mal nicht mehr von acht bis neun und von da an gar nie mehr. Die arme Seele der Mutter musste auch nicht mehr ans Fenster klopfen. Aber die Schuhe standen am nächsten Morgen nicht mehr am Fenster. Jetzt hatten alle ihren Frieden gefunden.

