Sägesser-Stiftung Anerkennung für die Freiwilligenarbeit: Wichtige Oensinger Kulturträger ausgezeichnet Die Sägesser Stiftung Oensingen zeichnet den Vogelherdclub VCO und den Ravellenclub RCO gleichzeitig mit dem Anerkennungspreis für Freiwilligenarbeit 2021 aus. Fränzi Zwahlen 23.08.2021, 05.00 Uhr

Preisträger und Preisgeber: (v. l.) Hans Schnider, Präsident VCO, Urs Ackermann, Präsident RCO, Priska Kamber, Ueli Brunner, Werner Hunziker und Rudolf Meise, alle Vorstand Sägesser Stiftung. Patrick Luethy

«Wann gibt es schon die Gelegenheit, gleich zwei Hundertjährigen auf einmal zu gratulieren», sagte der Präsident der Sägesser-Stiftung Oensingen, Werner Hunziker. Er meinte damit die beiden Oensinger Vereine, die sich der Organisation und der Durchführung der alle drei Jahre stattfindenden Sonnwendfeier widmeten: Der Ravellenclub RCO und der Vogelherdclub VCO.

Diesen beiden Vereinen wurde am vergangenen Freitag auf dem Schloss Neu Bechburg in Oensingen der Willi Sägesser-Anerkennungspreis für Freiwilligenarbeit 2021 verliehen werden. Und zwar gibt es für jeden Verein einen Betrag von 10000 Franken. Willi Sägesser, ein erfolgreicher Oensinger Unternehmer, habe Zeit seines Lebens initiativen Personen finanziell unter die Arme gegriffen und Anschubfinanzierungen geleistet, erzählte Hunziker. So kam es zur Familienstiftung, die - nebst anderem - nun jedes Jahr einen Preis für Oensinger Freiwilligenarbeit ausrichtet. Im vergangenen Jahr hatte die Preisverleihung nicht stattfinden können, dafür fiel sie diesmal besonders grosszügig aus.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Es ist kein Geheimnis, dass die beiden Vereine, die auf der Ravelle und im Bereich Neuweg/Vogelherd, beides Gelände westlich und östlich der Neu Bechburg, Feuerwerk in den Himmel steigen lassen, in gesunder Konkurrenz zueinander stehen. Der VCO ist laut Protokollen seit 1921 damit beschäftig. Deshalb feiert er diesen Herbst seinen 100. Geburtstg. Im nächsten Jahr soll es dann für den RCO soweit sein: dann feiert er sein 100jähriges Bestehen. Doch sicher ist, dass es schon vor dem 1. Weltkrieg in Oensingen Feuerwerks-Vereine gab.

Bevor die beiden Vereins-Präsidenten Hans Schnider, VCO und Urs Ackermann, RCO aber ihre Preisurkunden entgegennehmen konnten, stellte Werner Hunziker den Beiden Fragen zum Wahrheitsgehalt von Anekdoten, die sich in Oensingen über die beiden Vereine halten. Hunziker erwies sich dabei als Interviewer, der sich mindestens genauso gut über die Vereinsgeschichte auskennt, wie die beiden Präsidenten. Die nächste Sonnwendfeier Oensingen wird erst wieder am 18. März 2023 stattfinden und die beiden Vereine hoffen, dass das grösste Kunstfeuerwerk der Schweiz dann wieder Zehntausende anziehen wird.