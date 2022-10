Ein Rundgang Zwiebeln, so weit das Auge reicht am Zibelimäret in Oensingen Von Konfitüre für Diabetiker über Socken aus Bambusfasern bis hin zu Zwiebelzöpfen: Man findet fast alles am Zibelimäret in Oensingen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 30.10.2022, 14.59 Uhr

Seit Jahren beliebt sind die Zibelikreationen und -arbeiten am Stand von Annina Tschumi. Bruno Kissling

Kinder ziehen stolz mit bunten Luftballons durch die Strassen, während die Älteren sich den schönsten Zwiebelzopf sichern oder ein Päckli Magenbrot ergattern. Er ist zurück, der Oensinger Zibelimäret.

Es werden wohl einige tausend Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende die Marktatmosphäre genossen haben, vermutet Heinz Kaufmann, Mitglied des Organisationskomitees.

Am Märet trifft Traditionelles auf Zeitgenössisches. Für das Organisationskomitee gelte es daher, einen guten Mix für alle zu finden, erklärt Kaufmann. Und so entdeckt man zwischen Konfitüre für Diabetiker und Socken aus Bambusfasern auch ab und an einen Zwiebelzopf. Kaufmann sagt:

«Wir versuchen, die Zibeli aufrecht zu erhalten.»

An vier von den über 60 Marktständen gehen ausschliesslich Zwiebeln über die Ladentheke.

Sogar Zwiebeln aus Bern finden sich hier

Sogar Zwiebeln aus Bern findet man, etwas abseits vom Gewimmel: Silvia Tröschs Stand liegt am Rande. Es fänden kaum Kunden den Weg zu ihren bunt bemalten Zwiebelköpfen, erzählt sie. Ausserdem dürfe sie keine Zwiebelzöpfe verkaufen, dies sei nämlich den Einheimischen vorbehalten. Ob das nun eine berechtigte Regel ist – immerhin bezieht der Oensinger Vogelherdclub die geflochtenen Knollen aus dem Seeland –, sei dahingestellt.

Grosser Andrang beim diesjährigen Zibelimäret in Oensingen. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Zibelizöpfe und allerlei Süsses bei der Frauengemeinschaft. Bruno Kissling Seit Jahren beliebt sind auch die Zibelikreationen und -arbeiten am Stand von Annina Tschumi. Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Beim Vogelherdclub Oensingen werden noch die neuzeitlichen Zahlungsarten ausgetestet. Bruno Kissling Festabzeichen und schöne Zöpfe auch beim Katholischen Kirchenchor. Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Offizielle Eröffnung des Oensinger Zibelimäret und der Gewerbeausstellung durch Jürg Perren (links, Präsident Gewerbeverein Oensingen) und Gemeindepräsident Fabian Gloor. Bruno Kissling

Dafür gibt es heuer einen Neuzugang, der die selten gewordenen Oensinger Zwiebeln im Angebot hat: Beim Stand «Bergbrise» verkaufen Melanie Hafner und ihre Mutter Barbara zu Zöpfen geflochtene Roggen-Zwiebeln – zum ersten und wohl zum letzten Mal. Nach der Idee von Christoph Saner wurde auf dem Oensinger Hausberg die alte Tradition des Zwiebelanbaus wieder aufgenommen. Der Bund gebot dem Vorhaben jedoch nach nur einem Sommer Einhalt.

Das Projekt Zwiebelanbau sei aber noch nicht ganz gestorben: Vielleicht werden sie es in Höngen nochmals versuchen, verraten sie.

Wer mit Zwiebeln nicht viel anfangen kann, vergnügt sich anderweitig: den etwas abgelegenen Luna-Park findet man dank des hoch hinausragenden Riesenrads und des fröhlichen Gekreisches der Leute auf den Fahrgeschäften ziemlich rasch. Vor allem die jüngere Generation kann sich hier vergnügen.

Einige von ihnen haben auf dem Märet sogar einen Auftritt: Die jungen Tänzerinnen und Tänzer von der Dance Art Academy zeigen auf der Eventbühne ihr Können. Dazwischen gibt es musikalische Unterhaltung von einigen Bands. Um die Acts habe sich der neue Oensinger Verein «Oensevent» gekümmert, erklärt Kaufmann.

Für alle hat es etwas zu beissen

Mögen die Interessen noch so verschieden und der Altersunterschied noch so gross sein, über eines sind sich die Leute am Zibelimäret einig: Verpflegung ist das Wichtigste. Das üppige Angebot lässt bestimmt niemanden hungrig nachhause zurückkehren: Vom Älplerstübli weht einem Käsegeruch entgegen, weiter vorne duftet es nach süssen Churros.

Für Ursula Sala und Rosette Stettler aus Zuchwil beispielsweise ist der Zibele-Chäschueche jedes Jahr ein Muss. Die Leute treffen sich am Magenbrotstand, teilen ein Öpfuchüechli oder rühren gemeinsam im Fonduecaquelon. Für Heinz Kaufmann ist dies das Schönste am Ganzen: «Es kommen viele ‹ausgewanderte› Oensinger an den Zibelimäret, und dann kann man gemeinsam etwas trinken gehen.»

