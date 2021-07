Ruine Neu Falkenstein Filmdreh auf Neu-Falkenstein Der Zugang zur Ruine war in der vergangenen Woche für jegliches Publikum gesperrt. Wir erklären warum. Fränzi Zwahlen 10.07.2021, 05.00 Uhr

Die Ruine Neu Falkenstein wurde zur Filmkulisse. Mitglieder des Schlossvereins Falkenstein besuchent das Set für die Dreharbeiten des Films «Der Räuber Hotzenplotz». Patrick Luethy

Eigentlich ist es erstaunlich, dass es bis jetzt dauerte, bis eine Filmcrew die märchenhafte Ruine Neu-Falkenstein in St. Wolfgang bei Balsthal als Kulisse entdeckte. Nun ist es geschehen: für die internationale Filmproduktion «Der Räuber Hotzenplotz» hat man Neu Falkenstein zum Drehort für bestimmte Szenen auserkoren. Dafür wurde das Gelände rund um die Burg weitläufig abgesperrt. Kein Durchkommen also für arglose Wanderer oder Neugierige.

Dreh unter schwierigen Bedingungen

Doch eine Gruppe konnte an einem Abend dieser Woche, bei immer stärker werdendem Regenschauer einen Augenschein auf der Burg nehmen. Es war eine Delegation des Schlossvereins Falkenstein, deren Mitglieder sich um die Belange und den Zustand der Ruine kümmern. Dieser Verein war schon vor längerer Zeit via Naturpark Thal von Benedikt Fluri informiert worden, dass eine internationale Filmcrew bei der Suche nach einem geeigneten Filmdrehort auf Neu-Falkenstein aufmerksam geworden war. Fluri erzählt:

«Es sind nun schon einige Monate her, als wir zum ersten Mal von Location­scouts angefragt wurden, ob es möglich sei, auf der Ruine zu drehen.»

Nach Absprache mit dem Schlossverein wurde dies gutgeheissen und er habe die Filmleute auf Neu-Falkenstein begleitet. «Dann hörte ich eine Zeit lang nichts mehr weiter, bis sich wieder – jetzt weitere Personen – meldeten und ich mit ihnen einen intensiveren Rundgang durch die Ruine absolvierte».

So kam es, dass nun ein paar wichtige Szenen für diese Kinderbuchverfilmung vor Ort, auf der Burg, gedreht wurden. Es sei nicht einfach gewesen, die Dreharbeiten auf dem unwegsamen Gelände zu bewerkstelligen, führt der Aufnahmeleiter aus. Rund 100 Personen seien direkt in die Filmaufnahmen involviert. Ihre «Basis» sei auf der ehemaligen Zirkuswiese bei Quality Paper im Mühlefeldquartier in Balsthal eingerichtet worden. Per Shuttle wurden die Darsteller und Techniker dann jeweils zum Drehort auf die Ruine chauffiert.

Wer sich nun also an diesem Abend auf dem Rundgang durch die Burg bewegte, sah Gestänge und Aufbauten, die für die Kameras und die Blueboxes eingerichtet wurden. Doch halt: Dieser Torbogen beim Eingang zur Burg ist doch neu, obwohl er voller Moos bewachsen ist? Ein Klopftest zeigt: Styropor. Fluri erwähnt noch, dass er zuversichtlich sei, dass der Film – er soll im April 2022 in die Kinos kommen – dem Tourismus im Naturpark Thal einen Schub verleihen wird.

«Wir haben mit der internationalen Filmproduktion vereinbart, dass wir die Ruine und drei weitere Schauplätze im Naturpark Thal als Hotzenplotz-Drehorte vermarkten können.»

Mitglieder des SchlossvereinsFalkenstein besuchen das Set für die Dreharbeiten des Films «Der Räuber Hotzenplotz» auf der Ruine Schloss Neu-Falkenstein in Balsthal. Patrick Luethy Kein Durchkommen auf die Ruine während der Dreharbeiten. Patrick Luethy Benedikt Fluri vom Naturpark Thal, erklärte, wie es zum Dreh kam. Patrick Luethy Die Ruine Neu Falkenstein bietet filmreife An- und Aussichten. Patrick Luethy

«Der Räuber Hotzenplotz» als Film

Er hat einen struppigen Bart, sieben Messer und einen Schlapphut mit drei prächtigen Federn. Generationen von Kindern lieben ihn, nun ist er endlich zu einem neuen Raubzug aufgebrochen: der Räuber Hotzenplotz! Für die Titelrolle des Kinofilms konnte der österreichische Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek («Sennentuntschi») verpflichtet werden, der eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren von Otfried Preussler zu neuem Leben erweckt. Unter der Regie des gebürtigen Schwyzer Regisseurs Michael Krummenacher («Acht Tage») wird noch bis Mitte Juli an Motiven im Jura und solothurnischen Balsthal sowie Bayern gedreht. Neben Nicholas Ofczarek und den beiden Kinderdarstellern – Hans Marquardt als «Kasperl» und Benedikt Jenke als «Seppel» – konnte sich ein namhaftes Schauspielensemble für die Verfilmung des Kinderbuchklassikers begeistern: So wird die Zürcherin Luna Wedler das Publikum als «Fee Amaryllis» verzaubern, August Diehl spielt den finsteren Zauberer «Petrosilius Zwackelmann», Hedi Kriegeskotte die liebevolle «Grossmutter», Christiane Paul die Hellseherin «Witwe Schlotterbeck», und Olli Dittrich den «Wachtmeister Dimpfelmoser».