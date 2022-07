Roggenstrasse Oensingen: Der Rückbau hat begonnen

Rückbau gestartet Jetzt reisst der Bagger auf der Roggenstrasse in Oensingen den Beton weg Nach langen gerichtlichen Auseinandersetzungen wird seit heute Montagmorgen der unberechtigt betonierte untere Teil der Roggenstrasse in Oensingen auf insgesamt 660 Metern rückgebaut. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 22. Juli. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.00 Uhr

Die Roggenstrasse in Oensingen wird rückgebaut. Patrick Lüthy

Bis Ende August gab das Balsthaler Oberamt der Bürgergemeinde Oensingen noch Zeit, den unberechtigt betonieren Teil der Roggenstrasse zurückzubauen. Das Bundesgericht – die allerletzte richterliche Instanz in dieser Sache – gab den Oensingern im Urteil vom 13. Juli 2021 zwar nur bis Ende 2021 Zeit dafür, doch in Anbetracht der noch anstehenden Bauphase zur Sanierung des Berghofes und des Restaurants auf dem Roggen, kam die Fristerstreckung bis Ende August mit dem Oberamt zu Stande.

Doch nun war es heute Morgen ab 8 Uhr so weit. Ein Bagger mit verschiedenen Schaufeln wurde mittels Sattelschlepper auf die Roggenstrasse transportiert und auf dem zur Diskussion stehenden Strassenabschnitt platziert. Mittels gelben Leuchtfarben waren die betreffenden Abschnitte markiert worden – die Arbeit konnte starten.

Ein ungewöhnlicher Auftrag, auch für den Baggerführer. Er selbst meinte lakonisch, er erledige hier einfach seine Arbeit in einer ruhigen, schattigen Umgebung. Einzig auf die der Strasse entlang wachensenden Bäume und ihre Kronen müsse er achten, damit diese nicht von seiner Baggerschaufel verletzt würden.

Einem Bereich der betonierten Roggenstrasse geht es an den Kragen. Patrick Lüthy

Die Zeit vom 11. bis zum 22. Juli, jeweils von Montag bis Freitag, ist für die «Sanierung unterer Teil Roggenstrasse» vorgesehen, wie es auf einem Plakat heisst, welches die Bürgergemeinde Oensingen bei der Zufahrt zur Roggenstrasse anbringen liess. Ebenfalls ist dort zu lesen: «An den Wochenenden ist die Strasse frei befahrbar.»

Dies natürlich im Hinblick auf die Ausflugsgäste, die gerne auf dem Roggen den hohen Temperaturen im Dorf entfliehen möchten. Im Weiteren existiert eine signalisierte Umleitung, via Neuweg-Vogelherdstrasse, beides nicht befestigte Waldstrassen, die dann im oberen Bereich wieder in die Roggenstrasse münden. So erreicht man den Berg ebenfalls.

Es sind insgesamt 660 Meter Betonstrasse, welche wegmüssen. Das verfügte das Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn 2017. Die Geschichte begann aber 2009, als das Amt eine Teerung auf den oberen, steileren Teilabschnitten bewilligte, damals aber schon festhielt, dass weitere Teerungen nicht bewilligt würden, da diese mit elf bis 15 Prozent Steigung flach genug seien, und mit Juramergel bedeckt werden können.

Am 11. Juli 2022 fuhren die Baufahrzeuge auf. Patrick Lüthy

Doch 2015 liess die Bürgergemeinde Oensingen die gesamte Strasse mit Betonplatten belegen und reichte dafür nachträglich ein Baugesuch ein. Es folgte das Verdikt des Kantons vom 2017. Doch so kampflos wollten sich die Oensinger nicht geschlagen geben, den die befestigte Strasse erwies sich als äusserst praktisch. Keine grossen Folgekosten, keine Unfälle.

Man zog mit dem Ansinnen, die Strasse in diesem Zustand belassen zu können, bis vor 2020 Bundesgericht und begründete dies unter anderem, dass es im Kanton weitere geteerte Bergstrassen gebe, welche die verlangte höhere Steigung ebenfalls nicht aufwiesen. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

Die Roggenstrasse in Oensingen wird abgerissen. Patrick Lüthy

So muss die Oensinger Bürgergemeinde mit Kosten für die «Sanierung» der Strasse von insgesamt 410’000 Franken, wovon 250’000 Franken Baukosten und 160’000 Rückbaukosten sind, rechnen. Das Bundesgericht schreibt: «Die Beschwerdeführerin (Bürgergemeinde, die Red.) nahm die Betonierung jedoch klar böswillig und in voller Kenntnis der vom Bau- und Justizdepartement im Jahr 2009 unmissverständlich geäusserten ablehnenden Haltung vor. Sie hat die finanziellen Folgen daher selbst zu verantworten.»

Zu diesen Kosten kommen noch die Bundesgerichtskosten für das Urteil von weiteren 4000 Franken; unbekannt sind die Anwaltskosten und die Gerichtskosten der vorgängigen Instanzen.

