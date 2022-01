Rückbau-Frist verstrichen Oensinger Beton ist härter als ein Bundesgerichtsurteil: Die Roggenstrasse ist noch nicht rückgebaut Die Bürgergemeinde Oensingen hält sich nicht an die Vorgaben des Bundesgerichts: Sie hat den ohne Bewilligung betonierten Teil der Roggenbergstrasse nicht zurückgebaut, obwohl sie dies bis Ende Jahr hätte tun müssen. Ohne die Betonstrasse könne man den Hof nicht umbauen, begründet die Bürgergemeinde die Verzögerung. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Dieser Abschnitt der Roggenbergstrasse müsste laut Bundesgerichtsentscheid in einen Schotterweg zurückverwandelt werden. Hans Peter Schläfli

Seit 1250 steht das Schloss Neu-Bechburg trutzig über Oensingen. Seit 2015 tut es ihr die neue Betonstrasse auf den Roggen gleich, die kurz vor dem Schloss rechts in den Wald abbiegt. Die Bürgergemeinde Oensingen hat hier den Schotterweg ohne Bewilligung mit einem Betonbelag ausgestattet – so entschied das Bundesgericht als letzte Instanz in diesem Sommer. Im Urteil steht auch, dass die Bürgergemeinde Oensingen den illegalen Zustand bis Ende 2021 beheben müsse.