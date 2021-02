Rück- und Ausblick Auch nach Daniel Lederer soll Oberbuchsiten den Dorfcharakter wahren Vier Legislaturen amtierte Daniel Lederer als Gemeindepräsident und hat viele wichtige Projekte abgeschlossen. Mit der laufenden Ortsplanungsrevision hinterlässt er auch eine Vision für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde. Gülpinar Günes 01.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es sind die letzten Monate, die Daniel Lederer als Gemeindepräsident in der Gemeindeverwaltung Oberbuchsiten verbringt. Bruno Kissling

Er versucht es hinter einem Lachen zu verstecken. Aber seine Stimme verrät Wehmut, wenn Daniel Lederer über seinen Rücktritt spricht. «Ich werde schon mit meiner jetzigen Amtszeit als ‹Sesselchläber› abgestempelt», sagt er an einem Gespräch in der Gemeindeverwaltung.

Der 55-Jährige ist seit rund 30 Jahren im Oberbuchsiter Gemeinderat, 16 davon als Gemeindepräsident. Dieses Jahr tritt er vom Amt zurück und hinterlässt eine Gemeinde, die ihren Dorfcharakter wahren will - eingequetscht zwischen zwei wachsenden Ballungszentren.

«Die Gemeinde ist während meiner Amtszeit unglaublich gewachsen», sagt Lederer rückblickend. 2005 folgte er auf Alfons von Arx-Witmer, der davor acht Jahre amtete. Damals zählte die Gemeinde noch rund 1800 Einwohner. Zehn Jahre später schiesst die Zahl durch die Decke und erreicht Ende letztes Jahr 2305.

«Die Entwicklung ist im ganzen Gäu wahnsinnig – das ist schon fast ungesund», sagt Lederer besorgt darüber, die Kontrolle zu verlieren. Aber die hat der Gemeindepräsident noch mit der laufenden Ortsplanung. Als Basis dafür diente ihm das räumliche Leitbild der Gemeinde, welches das Stimmvolk Ende 2013 verabschiedete. So will das Dorf die bestehende Wohn- und Lebensqualität behalten und nur langsam wachsen.

«Man kann nie allen alles recht machen»

«Ich habe stets versucht den Willen der Bevölkerung umzusetzen», relativiert Lederer seine Rolle in der doch überschaubaren Entwicklung der Gemeinde. Er gibt sich bescheiden, obwohl die Stimmbürger ihn vier Mal in Folge zum Gemeindepräsidenten wählten. Vielleicht aber ist ebendiese Art der Grund dafür. Denn Lederer spricht klar und frei von der Leber weg, wie ein Freund, per Du. Dennoch habe er in den letzten drei Jahrzehnten eins gelernt: «Man kann nie allen alles recht machen – das geht einfach nicht.»

Das machte auch die Schulraumplanung nochmals deutlich, die ihn länger als die letzte Legislatur begleitete. Bei dieser Diskussion prallten mehrere Vorstellungen aufeinander. «Das Ganze in ein Gleichgewicht zu bringen war schwierig», sagt Lederer.

Er erzählt von schlaflosen Nächten, in denen ihn Selbstzweifel plagten. Aber das sei kein Weltuntergang gewesen. «Wir haben schliesslich einen guten Nenner gefunden.» Mit dem Baubeginn der Schulhauserweiterung Ende letztes Jahr hat er dieses Kapitel der Gemeindepolitik nun fast abgeschlossen.

Eine Ortsumfahrung ist geplant

Auch die Ortplanungsrevision hätte Lederer am liebsten noch vor seinem Abtritt beendet. «Ja, das habe ich mal gesagt», erinnert er sich lachend an ein älteres Interview. Aber es reicht wohl knapp nicht. Unabhängig davon legen er und der Gemeinderat mit dem neuen Ortsplan die Weichen dafür, wie sich Oberbuchsiten zwischen den beiden Ballungszentren entwickeln wird: Langsam und ruhig, so wie es im Leitbild festgehalten ist. Dafür soll eine Ortsumfahrung entstehen, die den Schwerverkehr vom Jumbo über die neu gebaute Industriestrasse bis zur Schälismühle und von dort weiter westlich wieder auf die Hauptstrasse führen soll. Das entlastet besonders den Dorfkern.

Die Industrie weiter südlich erhält mit dem Projekt der Tobler Meier AG in den nächsten Jahren ein Logistikcenter im Halmacker. Weiter kann sie aber nicht mehr wachsen, viel mehr Land hat die Gemeinde nicht zu bieten – auch wegen der Ortsplanung. Stattdessen beteiligt sich Oberbuchsiten weiterhin an der Regionalen Arbeitsplatzzone im Gäu, welche die Industrie zentralisieren will. Auf dem Rainacker aber will der Gemeindepräsident mit einer Umzonung Platz für Gewerbe und Wohnungen schaffen – das grösste Projekt der Ortsplanung, so Lederer.

«Die Grundeigentümer sind mit Ideen zu uns gekommen, dort Tankstellen oder Hotels zu bauen», erinnert er sich. Mit einer Planungszone habe der Rat vorerst verhindert, dass unkoordiniert gebaut wird. Nach der Revision können die Eigentümer schliesslich ihre Gestaltungspläne einreichen und die Ortseinfahrt lebendiger gestalten.

Mit dem Volg bleibt das Leben im Zentrum

Lebendig soll auch das Dorfzentrum bleiben, das mit dem Verlust der Raiffeisenbank erneut an Lebenskraft verlor. «Es ist daher sehr wichtig, dass der Volg dort bleibt», weiss auch Lederer. Als der Detailhändler 2004 nach Oberbuchsiten zog, hat die Gemeinde die Liegenschaft erworben, um nichts dem Zufall zu überlassen. Mittlerweile hat der Gemeinderat den Vertrag mit Volg verlängert – im April wird der Laden umgebaut und der Bevölkerung bis auf Weiteres erhalten bleiben.

Bruno Kissling

Was mit dem gefährlichen Verkehrsknoten vor dem Volg passieren wird, weiss aber selbst Lederer nicht. «Wenn es einfach gewesen wäre, hätten wir schon lange etwas unternommen», sagt er etwas verlegen. Die Gemeinde ist auf eine schlaue Lösung des Kantons angewiesen und wartet ab. Für mehr reicht die auslaufende Legislatur nicht.

Für Lederer ist nach 16 Jahren als Gemeindepräsident und 30 Jahren im Gemeinderat aber Schluss mit Politik. «Ich merke, dass es Zeit ist, neuen Leuten Platz zu machen und frischen Wind hinein zu lassen», sagt er. Wehmut klingt noch immer in seiner Stimme. Aber sie ist klar und lässt nicht an seiner Absicht zweifeln. «Egal, ob das nun eine Bise oder ein Föhn ist.» Er lacht wieder. Der Neue Gemeindepräsident soll neue Ideen bringen, Änderungen machen – «das habe ich damals auch so getan.»

Für den eigenständigen Unternehmer bedeutet der Rücktritt nun mehr Freizeit, die Ferien ohne Rücksicht auf Sitzungstermine zu planen und am Abend einfach mal die Füsse hochlegen zu können. «Ich weiss gar nicht, wie ich reagieren werde – ich habe mehr als das halbe Leben hier verbracht und es macht mir immer noch Spass. Manche sind sicher froh, dass ich gehe. Andere versuchen mich heute noch, zum Bleiben zu überreden. Aber mein Entschluss steht fest – ich habe es gesehen.»