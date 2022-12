Härkingen: Riesiger Kran baut Halle für Emil Egger AG

Rot und riesig Tintenfisch oder Triumphbogen? Das hat es mit dem riesigen Kran von 750 Tonnen in Härkingen auf sich Seit Ende September steht in der Härkinger Industrie ein überdimensionaler Kran. Seit Anfang Dezember steht er nun im Einsatz: auf der Baustelle für eine neue Lager- und Logistikhalle der Transportfirma Emil Egger AG. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 19.12.2022, 14.00 Uhr

Egger Transport realisiert in Härkingen einen neuen Logistikbau. Dazu kommt auch der riesige Kran, der monatelang über die Strasse gekippt war, zum Einsatz. Bruno Kissling

Mit etwas Fantasie steht in Härkingens Industrie ein Tintenfisch mit Tentakeln. Oder ein metallener Triumphbogen. Auf jeden Fall ist er rot und riesig. Doch das, was da steht, ist ein 750-Tonnen-Raupenkran. Seit Ende September steht er in Härkingen. Vorher war er auf einer Baustelle in St.Gallen im Einsatz.