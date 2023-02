Wolfwil: Roland Mäder bringt sechstes Buch heraus

Roland Mäder «Das ist die grösste Macht»: Wolfwiler Autor schreibt stets über die Liebe – diesmal über jene auf den ersten Blick Roland Mäder schreibt, wann immer er die Zeit dafür findet. Anfang Jahr hat der Wolfwiler Autor sein sechstes Buch «Die Frau im blauen Kleid» herausgebracht. Darin geht es um die Liebe auf den ersten Blick. Wir haben ihn getroffen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 15.50 Uhr

Roland Mäder aus Wolfwil gibt sein sechstes Buch heraus. Es heisst «Die Frau im blauen Kleid.» Rahel Bühler

«Wieso ich schreibe?» Roland Mäder aus Wolfwil sitzt im Oensinger Café Knaus und lacht. «Weil es Buchstaben und Sätze gibt.» Schon im Alter von sechzehn Jahren habe er Gedichte verfasst. Dann liess er das Schreiben etwas sein und fing erst nach einer Reise nach Afrika wieder damit an. «Damals wollte ich meine Erlebnisse aus den zwei Monaten festhalten.» Gesagt, getan. So publizierte er 2009 sein erstes Buch.

Mittlerweile hat der Wolfwiler sein sechstes Werk abgeschlossen. Wiederkehrendes Thema ist die Liebe. Wieso?

«Liebe ist die grösste Macht auf der Welt. Wenn gewisse Diktatoren mehr Liebe erfahren würden, hätten sie andere Gedanken.»

Der 59-Jährige ist überzeugt: Liebe ist universell. Man könne Liebe nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen, Tiere und Dinge empfinden. «Wenn ich eine schöne Blume nicht lieben kann, wie kann ich dann einen anderen Menschen lieben?»

Menschen und Reisen als Inspiration

Sein neustes Stück handelt von der Liebe auf den ersten Blick: Ein Mann und eine Frau treffen sich im Zug in Richtung Italien. Beide spüren eine Anziehungskraft, irgendwo zwischen Zürich und Mailand. Doch das Gegenüber anzusprechen, getrauen sich beide nicht. Er steigt in der lombardischen Metropole aus, sie fährt weiter in den Süden. Werden sie sich wiedersehen?

Das etwas mehr als hundert Seiten lange Buch lebt von der parallelen Erzählweise: Mal wird die Geschichte aus der Sicht des Mannes geschildert. Mal aus jener der Frau. Beide hängen immer wieder poetischen und philosophischen Tagträumen nach.

Beim Lesen fallen einige Stellen auf, an denen die Geschlechterrollen sehr stereotyp wiedergegeben werden: Die Frau wünscht sich einen Märchenprinzen, der sie auf Händen trägt. Der Mann eine Frau, deren Rundungen er erkunden kann. Darauf angesprochen, zeigt sich Mäder überrascht und erklärt, ihm sei das bisher nie so aufgefallen.

«Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich in meinem Alter einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema habe, weniger darauf sensibilisiert bin.»

Besonders gut gefallen ihm an diesem Buch die Perspektivenwechsel zwischen Mann und Frau. Und das Cover, das ein Kollege seines Sohnes gezeichnet hat. «Würde mir etwas am Buch nicht gefallen, hätte ich es geändert.» Den Anspruch, Bestsellerautor zu werden, habe er nicht. «Wenn ich ein paar schöne Rückmeldungen habe, ist das gut.»

Wie lange er zum Schreiben dieses Buches gebraucht habe, wisse er nicht. «Ich schreibe einfach.» Schreibt er mal nicht, arbeitet er im Migrosverteilbetrieb in Neuendorf oder ist in der Natur unterwegs. Bereist hat er neben Afrika auch schon Asien oder Kanada.

Die Inspiration für seine Werke sind denn auch die Reisen, die Natur und die Gespräche mit Menschen. Zudem lese er viel. «Die Welt hat so viele Geschichten parat, man muss sie nur schreiben.»

Auf Recherche für die Bücher

Auf die Idee mit der Begegnung im Zug kam er – im Zug. «Ich war mit meiner Freundin unterwegs, sie sass weit weg. Neben mir sass wirklich eine schöne Frau und vis-à-vis ein Mann und eine Frau, die ihre Eltern hätten sein können. So, wie ich es im Buch beschreibe.»

Roland Mäder auf einer Aufnahme von 2016. In den Händen hält er das Manuskript seines fünften Buches. Bruno Kissling (Archiv)

In Ligurien, dem Endpunkt seiner Geschichte, war Mäder schon mehrmals zum Biken. Für seine Bücher begab er sich in der Vergangenheit auch immer wieder auf Recherche. Für sein zweites Buch besuchte er zum Beispiel einen Strip-Club. Das dritte Werk – darin geht es um Berge – spielt in einem kleinen Dorf im Tessin, nahe der deutschsprachigen Enklave Bosco Gurin. Auch dort war er vor Ort.

Mäder gibt alles im Eigenverlag heraus. So könne er Tempo und Publikation selbst bestimmen. Vier weitere Bücher seien bereits geschrieben auf seinem Computer, allerdings noch unkorrigiert. «Wenn die Zeit reif ist, werde ich sie publizieren.» Derzeit arbeitet er an einem Buch über Depressionen.

