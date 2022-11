Robert Louis-Dreyfus Schillernd und steinreich: Wie der französische Milliardär plötzlich zum Oensinger wurde Robert Louis-Dreyfus lenkte eine globale Handelsdynastie, rettete Adidas vor dem Untergang und war in grosse Fussballskandale verwickelt. Bislang unbeachtet blieb: Der Franzose bekam auch das Bürgerrecht von Oensingen. So kam es dazu. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Robert Louis-Dreyfus (1946–2009) war ein fussballverrückter Geschäftsmann. Er besass und präsidierte auch den Fussballklub Olympique Marseille. Philippe Laurenson/EPA

Man kann sich auch auf den zweiten Blick nur schwer vorstellen, dass dieser Mann ein waschechter Oensinger gewesen sein soll. Schliesslich stammte Robert Louis-Dreyfus aus einer der reichsten Familien Frankreichs. Er, der vor 76 Jahren in Paris geboren wurde, war nicht nur der Kopf einer globalen Handelsdynastie. Er verdiente als Firmensanierer und Fussballmanager auch selbst ein Vermögen. 2009 starb Louis-Dreyfus mit nur 63 Jahren an Krebs.

Bis heute kontrolliert seine Familie die Louis-Dreyfus-Company. Der Konzern – jüngster Jahresumsatz: 49 Milliarden Dollar – gehört zu den wichtigsten Akteuren im Welthandel mit Agrargütern. Als Investor und Firmenchef führte Robert Louis-Dreyfus in den 1990er-Jahren den Sportartikelkonzern Adidas aus der Krise. Und nebenbei frönte der Milliardär seinem Hobby: Er besass und präsidierte den Fussballklub Olympique Marseille.

Schlagzeilen machte Louis-Dreyfus auch immer wieder wegen seiner Verstrickungen in Fussballskandale. Da war etwa die Sache mit Uli Hoeness: Um die Jahrtausendwende hatte Louis-Dreyfus seinem guten Freund, dem damaligen Manager von Bayern München, mehrere Millionen zum Zocken an der Börse geliehen. Die unversteuerten Gewinne daraus sollten Hoeness viele Jahre später ins Gefängnis bringen.

Robert Louis-Dreyfus (hier im Jahr 1997) war langjähriger Chef von Adidas. Er rettete das Unternehmen vor dem Untergang. Imago

In der sogenannten Sommermärchen-Affäre war Louis-Dreyfus selbst die zentrale Figur. Mit Millionen aus seinem Privatvermögen soll er dazu beigetragen haben, die Fussballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen, wie erst Jahre nach seinem Tod ans Licht gekommen ist.

Ein waschechter Papierli-Oensinger

Zahlreich waren die Zuschreibungen, die ihm nach seinem Tod verpasst wurden. Robert Louis-Dreyfus, so schrieb der «Spiegel», «war einer, für den das Wort schillernd erfunden wurde». Er galt als Manager mit einem «hartnäckigen, von manchen als brutal bezeichneten Stil, mit dem er schwächelnde Unternehmen auf Vordermann brachte» («New York Times»). Und für die «Bild»-Zeitung stand fest:

«Das Leben des Robert Louis-Dreyfus, von Freunden RLD genannt, taugt als Vorlage für Krimis und Seifenopern.»

Aber Oensingen? Die Gäuer Gemeinde soll in seinem Leben eine Rolle gespielt haben? Allerdings. Louis-Dreyfus war ein waschechter Oensinger – zumindest ein Papierli-Oensinger. 1995 erhielt Louis-Dreyfus das Bürgerrecht der Gemeinde. Fortan war er «von Oensingen»; damit hinterliess er zahllose Spuren im Handelsregister und in den Wirtschaftsdatenbanken.

Blick auf Oensingen: Die Gemeinde bekam von der Öffentlichkeit unbemerkt einen äusserst prominenten Mitbürger. Bruno Kissling

Es war bekannt, dass Louis-Dreyfus in der Schweiz eingebürgert wurde. Nicht beleuchtet wurden bislang die Hintergründe. Recherchen zeigen nun, wie es zu seiner Einbürgerung kam – und wie Oensingen unbemerkt von der Öffentlichkeit eine äusserst prominente Familie in die Bürgerschaft aufnehmen konnte. Dass Louis-Dreyfus im Gäu heimatberechtigt wurde, hatte vor allem mit seiner Frau zu tun. Sie ist unterdessen ähnlich berühmt wie ihr verstorbener Mann, aber dazu gleich mehr.

Schicksalhafte Begegnung im Flugzeug

Die Affiche erzählt nebenbei einiges über die Besonderheiten des Heimatorts. Heute mag diese helvetische Eigenheit von geringer praktischer Bedeutung sein. Was bleibt, ist die emotionale Dimension. Der Heimatort gilt als Symbol der Identität, als Zeugnis für die Herkunft einer Familie – eigentlich.

Robert Louis-Dreyfus indes erhielt sein kommunales Bürgerrecht unter ganz anderen Umständen als die meisten Männer seiner Generation. Noch bis vor zehn Jahren bekam ein gebürtiger Schweizer seinen Heimatort üblicherweise von seinem Vater vererbt und vererbte diesen selbst weiter. Derweil verlor eine Schweizerin bei einer Heirat ihren Heimatort und nahm denjenigen des Ehemanns an.

Und wie lief das jetzt bei Louis-Dreyfus? Eine ziemlich verrückte Geschichte, die im einstigen Leningrad beginnt: In der sowjetischen Stadt wuchs Margarita Bogdanova als Waisenkind auf. Während ihres Studiums in den 1980er-Jahren verliebte sie sich in einen Schweizer Austauschstudenten.

Die beiden heirateten und kamen einige Jahre später in die Schweiz. Hier wurde Bogdanova eingebürgert. Von ihrem ersten Ehemann, der keine Person des öffentlichen Lebens ist, übernahm sie den Heimatort Oensingen. Doch nach bloss anderthalb Jahren Ehe – und nur kurz nach ihrer Einbürgerung – liess sich das Paar scheiden. Sie blieb in der Schweiz, arbeitete erfolgreich im Marketing.

1989 dann lernte Bogdanova auf einem Flug den Geschäftsmann Robert Louis-Dreyfus kennen. Auch er lebte damals bereits in der Schweiz. Es war eine schicksalhafte Begegnung, wie die Journalistin Elsa Conesa in einer Biografie nachgezeichnet hat. Schnell wurden Robert und Margarita ein Paar, und nach einigen Jahren heirateten die beiden.

Margarita Louis-Dreyfus lenkt heute den Familienkonzern. Sie hat die Bürgerrechte von Oensingen und Aeschi. Ennio Leanza/Keystone

So konnte Robert dank seiner Frau, die ihrerseits nach der ersten Eheschliessung rasch Schweizerin geworden war, ebenfalls von einer erleichterten Einbürgerung profitieren. Im Mai 1995 wurde diese vorschriftsgemäss vollzogen. Wie in einem solchen Fall üblich, erhielt er die kommunale Heimatberechtigung seiner schweizerischen Gattin. Deshalb wies das Eidgenössische Justizdepartement die Oensinger Bürgergemeinde an: Robert Louis-Dreyfus sei das Bürgerrecht der Gemeinde zu verleihen.

Den nötigen Papierkram erledigte ein eigens beauftragter Anwalt für ihn. Seinen Hauptwohnsitz hatte Louis-Dreyfus zu dieser Zeit im steuergünstigen Kanton Obwalden, vornehmlich allerdings wohnte er an der Zürcher Goldküste und in Davos.

Ein zweiter Heimatort im Wasseramt

Pointiert ausgedrückt, bekam Robert Louis-Dreyfus seinen Heimatort Oensingen also quasi vom Ex-Mann seiner Frau weitervererbt. Mehr noch: Ihr war bei der ersten Heirat auch Aeschi im Wasseramt als zweiter Heimatort in den Schoss gefallen – und später passierte selbiges auch Robert. In offiziellen Dokumenten oder im Geschäftsverkehr wird aber üblicherweise nur der erste Heimatort aufgelistet.

Seit Roberts Tod vor 13 Jahren lenkt seine Witwe den Louis-Dreyfus-Konzern, zuletzt liefen die Geschäfte blendend. Margarita Louis-Dreyfus fungiert heute auf der «Forbes»-Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt. 2016, im Alter von 53 Jahren, bekam sie Zwillingsmädchen mit Philipp Hildebrand, dem Ex-Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank.

Der Heimatort, so heisst es beim Bund, diene der kulturellen Identitätsstiftung. Ob die Familie Louis-Dreyfus ihrem Heimatort eine besondere Bedeutung beimisst, ist nicht bekannt. Man kommentiere keine privaten Angelegenheiten, lässt die Louis-Dreyfus-Company auf Anfrage ausrichten.

Die drei Söhne von Robert und Margarita sind unterdessen erwachsen. Sie sind ebenfalls in Oensingen heimatberechtigt und unternehmerisch tätig. Aufgefallen ist der heute 24-jährige Kyril Louis-Dreyfus: Er hat vor zwei Jahren den englischen Fussballklub AFC Sunderland gekauft.

Gut möglich also, dass Oensingen noch über Generationen hinweg mit dieser faszinierenden Dynastie verbunden bleibt.

