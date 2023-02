Gäuer Gemeindepräsidien: Richtplananpassungen seien wegweisend

Richtplananpassungen «Wegweisend für das Gäu»: Diese Forderungen stellen die Gemeindepräsidenten Die Anpassungen des kantonalen Richtplans beschäftigten die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu. Eine gemeinsame Stossrichtung wurde beschlossen. Béatrice Scheurer 03.02.2023, 20.35 Uhr

Blick auf die Industrie von Neuendorf, Egerkingen und Härkingen. Patrick Lüthy

Die Anpassungen des kantonalen Richtplans haben die Gemeinden im Gäu in den vergangenen Monaten stark beschäftigt. Bis Ende Januar konnten sie im Rahmen einer Mitwirkung Stellung beziehen.

Nun äussert sich die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu in einer Mitteilung zu ihren Forderungen, die sie beim Kanton platziert hat. Diese beziehen sich vor allem auf die verkehrsintensiven Anlagen, also Einkaufszentren und Logistikbetriebe: «Die Konferenz sieht einen unabdingbaren Ausbaubedarf der bestehenden und bereits überlasteten Verkehrsachsen und fordert eine integrierte, ganzheitliche Verkehrsplanung, die den gesamten Raum Gäu/Untergäu sowohl von Osten nach Westen wie von Norden nach Süden umfasst.»

Entlastung der Dorfdurchfahrten

Weiter verlangen die Gäuer Gemeindepräsidenten eine «spürbare Entlastung» der Dorfdurchfahrten. Wie bereits die Gemeinde Oberbuchsiten in einer Mitteilung festgehalten hat, fordert auch die Gemeindepräsidentenkonferenz eine gesamtheitliche und verbindliche Mobilitätsstrategie von Oensingen bis Olten – sowohl von Seiten der Industrie als auch vom Kanton.

Die Gemeindepräsidien drängen auf eine Ausführung dieser «notwendigen Massnahmen» vor der Realisierung der Erweiterungsvorhaben der bereits angesiedelten Logistik- und Dienstleistungsbetriebe. Einmal mehr wird die Forderung nach Infrastrukturabgaben laut: «Die profitierenden Unternehmungen haben sich an diesen entlastenden Verkehrsinfrastruktur-Projekten zu beteiligen.»

Hochwasserschutz, Velowege und Gewächshäuser

Die vom Regierungsrat im Januar kommunizierten Anpassungen am Hochwasserschutz und den damit verbundenen um 40 Prozent tieferen Bedarf an landwirtschaftlicher Nutzfläche begrüsse man. Die Gäuer Gemeindepräsidien fordern, dass in diesem Zusammenhang «zwingend alle weiteren möglichen Optimierungsmöglichkeiten im Zuge der Folgeplanung umgesetzt werden».

Velohauptrouten seien an die geplanten ÖV-Drehscheiben in Egerkingen und Oensingen anzubinden und die Verbindungen zwischen den Gäuer Gemeinden müssten als «Velovorrangrouten» definiert werden.

«Der Bedarf an geeigneten Flächen für Gewächshäuser ist unbestritten», hält die Konferenz fest. Die angedachten Standorte im Gäu konkurrenzierten jedoch mit der Nähe zu Wohngebieten sowie dem Dorfbildschutz und beanspruchten Fruchtfolgeflächen. Deshalb plädieren die Gäuer Gemeindepräsidenten für die Ansiedlung von Gewächshäusern in der Industriezone und – dort, wo möglich – auf grossen Dachflächen.