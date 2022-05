Revitalisierungsprojekt Herbetswil liegt jetzt am Wasser: Ein neues Naherholungsgebiet im Thal entsteht Auf 800 Metern Länge wird das Bachbett der Dünnern bei Herbetswil revitalisiert. Ende Juni soll die erste Bauphase abgeschlossen sein. Fränzi Zwahlen 19.05.2022, 05.00 Uhr

Drohnenaufnahme der Revitalisierung des Dünnernverlaufs bei Herbetswil. Bruno Kissling

«Wir freuen uns sehr zu sehen, was an unserem Dünnernbachbett entsteht», sagt Stefan Müller-Altermatt, Gemeindepräsident von Herbetswil und ausgebildeter Biologe. Im Januar 2021 wurde nach einem Mitwirkungsverfahren beschlossen, dem Thaler Fluss auf dem Gemeindegebiet von Herbetswil wieder mehr Lebensraum zuzugestehen.

Man verfolgt damit gleich zwei Ziele: erstens Hochwasserschutz, zweitens Revitalisierung der Dünnern. Dies erklärte der Projektleiter des Amtes für Umwelt Stefan Freiburghaus, anlässlich einer Begehung der Baustelle im September letzten Jahres.

Natürliches Flussbett schafft mehr Sicherheit

Als man 2015 die Gefahrenkarte erstellt habe, stellte man fest, dass die eine Brücke, die auf diesem Abschnitt über die Dünnern führt, nicht einmal die Wassermassen eines Hochwassers tragen könnte, das alle 30 Jahre vorkommt.

So wurde beschlossen, den Flusslauf mit baulichen Massnahmen zu verlangsamen und ihm damit mehr Raum und ein naturnahes Flussbett zurückzugeben. Im August 2021 wurde mit den Arbeiten begonnen. Jetzt sieht man als Spaziergänger entlang der Dünnern wie sich der Fluss künftig durch den Abschnitt schlängelt.

Es wurden Äste, Baumstämme und Steine ins Flussbett verlegt, bauliche Elemente, die als Lebensraum für Fische und zum Unterschlupf für Jungfische dienen. Gleichzeitig geben sie dem Gewässer Richtung und Halt. Diese Holzelemente stammen von bestehenden Ufergehölz; man versucht also, so viel Material wie möglich an Ort und Stelle wieder zu verwenden.

Ein Aussichtsturm und ein Begegnungsplatz

Auf der Höhe des Ortsschildes «Moutier 18 km» wird ein Begegnungsplatz mit einem Aussichtsturm gebaut. «Dieser Turm soll am 17. Juni fertiggestellt werden», erklärt Müller-Altermatt. Von dort aus könne dann die Natur beobachtet werden. Die Bevölkerung habe bereits begonnen, das neue Flussufer zu besuchen und die Freizeit dort zu verbringen, so der Gemeindepräsident weiter. «Es entsteht an diesem Ort ein neues Naherholungsgebiet. Herbetswil liegt nun also am Wasser», freut er sich.

«Die Leute begegnen sich dort, picknicken und die Kinder machen ihre Füsse nass. Es ist herrlich.»

Zwar gebe es im Dorf noch immer kritische Stimmen zur Revitalisierung, sagt Müller-Altermatt. «Es wird teilweise bezweifelt, ob dieses Flussbett denn ein Hochwasser auch tatsächlich aufhalten kann. Doch ich persönlich bin überzeugt von diesen Massnahmen.» Die Revitalisierung kostet gemäss Kostenvoranschlag 3,5 Millionen Franken. Einen Grossteil davon übernimmt der Kanton.