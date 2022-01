Q&A: Umzug Rettungsdienst von Balsthal nach Oensingen

Rettungsdienst Nach dem Umzug von Balsthal nach Oensingen: Kommt die Ambulanz noch rechtzeitig ins Thal? Im Juli zügelte die Solothurner Spitäler AG den Standort der Ambulanz von Balsthal nach Oensingen. Die Begründung: Man sei näher an der Autobahn und im Gäu wohnten mehr Menschen. Daraufhin wurden im Thal kritische Stimmen laut. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Anja Neuenschwander und Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Die neue Basis des soH-Rettungsdienstes an der Ostringstrasse 10 in Oensingen. Tagsüber sind dort zwei Ambulanzteams und ein Notarztteam stationiert. Bruno Kissling

Im Juli 2021 zügelte die Solothurner Spitäler AG ihren Ambulanzstandort von Balsthal nach Oensingen. Seither ist ein halbes Jahr vergangen. Die wichtigsten Fragen zum Ambulanz-Umzug.

Neu befindet sich der Standort Mitte des Rettungsdienstes nicht mehr in Balsthal, sondern in Oensingen. Dies gab die Solothurner Spitäler AG (soH) am 1. Juli 2021 bekannt. Der alte Standort befand sich an der Lindenallee in Balsthal. Der neue ist an der Ostringstrasse in Oensingen zu finden.

Der Umzug hänge mit dem neuen Notarztkonzept zusammen, schrieb die soH damals in einer Mitteilung. Da die Notärztin oder der Notarzt das ganze Versorgungsgebiet des Rettungsdienstes als Einsatzgebiet abdecke, brauche es einen zentralen Standort nahe der Autobahn. Die A1 sei vom neuen Stützpunkt aus binnen einer Minute erreichbar. Ein weiterer Grund sei das Gebäude in Balsthal gewesen, das nicht mehr den Anforderungen entsprochen habe. Zudem lebten im Gäu mehr Menschen, die potenziell die Hilfe der Ambulanz benötigten.

Die soH hat sich für den Rettungsdienst eine Vorgabe gesetzt: In 90 Prozent der Notfälle soll innerhalb von 15 Minuten ein Rettungsteam vor Ort sein. In den Jahren vor dem Umzug sei dieser Wert im Thal-Gäu unter 90 Prozent gelegen. Daher wurde zunächst ein zusätzliches Tagesteam von Solothurn nach Balsthal verlegt, wodurch man letztes Jahr einen Wert von 92 Prozent erzielen konnte. In Oensingen gibt es neu sogar Platz für drei Fahrzeuge. So soll die Vorgabe von 90/15 weiterhin erreicht werden.

Nachts ist ein Ambulanzteam in Oensingen stationiert, tagsüber sind es zwei. Ist ein Team beispielsweise im Gäu im Einsatz, bleibt so noch immer eine Ambulanz in Oensingen, die bei einem Notfall im Thal ausrücken könnte. Am Standort Balsthal gab es nur ein Ambulanzteam. War dieses im Einsatz, musste bei einem weiteren Notfall eine Ambulanz aus den Spitälern in Olten oder Solothurn zugezogen werden. Seit letztem Jahr sei zusätzlich ein Notarztteam rund um die Uhr verfügbar, um vor dem Eintreffen des Rettungfahrzeugs Erste Hilfe zu leisten.

Der ehemalige soH-Rettungsdienststandort in Balsthal an der Lindenallee 23. Das Gebäude steht derzeit zur Vermietung oder zum Verkauf. Bruno Kissling

Bis 2012 betrieben die Rettungsdienste der soH und des Spitals Region Oberaargau in Niederbipp einen gemeinsamen Standort. Dies sei aber organisatorisch und finanziell aufwendig gewesen. Deshalb löste man ihn auf und verlegte ihn im Februar 2012 nach Balsthal. Dort fand man ein Gebäude, das kurzfristig angemietet werden konnte.

Der Umzug löste vor allem im Thal Fragen aus. Können die Thaler Bürgerinnen und Bürger im Notfall schnell genug erreicht werden? Gerade wenn es Stau in der Klus hat?

Balsthaler Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Anfang September hat Balsthals Gemeindepräsident und FDP-Kantonsrat, Freddy Kreuchi, eine Interpellation im Kantonsparlament lanciert. Er wollte vom Regierungsrat unter anderem wissen, welche Überlegungen zum Umzug führten, ob der Stau in der Klus in diese Überlegungen miteinbezogen worden seien und ob dem Regierungsrat bewusst sei, dass die Thaler Bevölkerung nun medizinisch schlechter versorgt sei.

Anfang November folgte die Antwort des Regierungsrats. Er beschwichtigte die Thaler Sorgen: Die Gründe für den Umzug seien wohlüberlegt. Man könne die Bedenken der Thaler Bevölkerung zwar nachvollziehen. Der Rettungsdienst werde aber seinen Versorgungsauftrag weiterhin wie gewohnt erfüllen. Der Verkehr in der Klus sei miteinberechnet worden. Die Engpässe seien in beiden Richtungen auszumachen und hätten dadurch schon in der Vergangenheit Einfluss auf die Erreichbarkeit.

Mitte November fand ein Informationsanlass für die Thaler Gemeindepräsidenten statt. Der Informationsfluss vor diesem Anlass sei nicht optimal gewesen, sagt Aedermannsdorfs Gemeindepräsident Bruno Born. «Aber am Informationsanlass selbst hat man mich überzeugt, dass der Service des Rettungsdienstes durch den Umzug nicht schlechter wird.»

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Der Gemeindepräsident von Herbetswil, Stefan Müller-Altermatt hat für den Umzug des Rettungsdienstes ein Wort übrig: «Unschön.» Als die Notfallaufnahme in Niederbipp geschlossen wurde, habe man die Thaler mit dem Rettungsstandort vertröstet. Nun ist auch dieser passé. «Wir müssen es akzeptieren.» Die soH sei auf die Fragen der Gemeindepräsidenten eingegangen und habe die Hintergründe erklärt.

Unter dem Strich seien die Einsatzzeiten entscheidend, sagt Müller-Altermatt. Bis jetzt seien ihm keine kritischen Situationen bekannt, bei der die Ambulanz zu spät gekommen sei. Aber Herbetswil sei doch recht abgelegen. Welschenrohr und Gänsbrunnen seien im Notfall von Moutier her erreichbar.

Freddy Kreuchi findet, dass die Versorgung im ganzen Bezirk gesteigert werden könne, sei erfreulich. Aber der Umzug verschlechtere die medizinische Versorgung im Thal. «Der Regierungsrat muss erkennen, dass der Kanton Solothurn nicht nur aus den Zentren Solothurn und Olten besteht, sondern auch ländliche Regionen wie das Thal und das Schwarzbubenland Teil davon sind.»

Gemäss offiziellen Angaben der soH dauert es auch mit dem Umzug nicht länger, bis die Ambulanz am Einsatzort im Thal eintrifft. Schaut man sich aber die Verkehrsdaten von Google Traffic an, ist zu erkennen: Von Oensingen aus dauert es länger, bis man zum Beispiel auf den Hinter Brandberg ob Herbetswil ankommt als von Balsthal aus.

Wichtig ist an dieser Stelle aber zu erwähnen, dass eine Ambulanz rote Ampeln überfahren und sich mit dem Martinshorn Platz verschaffen kann, um schneller durch den Verkehr zu gelangen.

Der Autobahnzubringer Oensingen und die Weiterfahrt Richtung Klus sind Nadelöhre mit Stau morgens und abends. Das ist hinlänglich bekannt. Möglichkeiten, der Ambulanz Platz zu machen, gibt es an den meisten Orten. Kurz vor der Ausfahrt Oensingen Nord ist es aber unmöglich.

Screenshot Google Maps

2020 waren die Rettungsdienste der soH an 11`568 Einsätzen beteiligt, schreibt die soH. 2021 waren es 13`099. Diese Zahlen beziehen sich jedoch auf das gesamte Einzugsgebiet von Solothurn über die Region Thal-Gäu bis nach Olten. Zahlen zu den einzelnen Fahrten gibt die soH nicht heraus. Informationen zu den Einsätzen fallen unter den Patientenschutz. Hört man sich in der Thaler Politik und Bevölkerung um, habe es seit dem Umzug im Juli keinen Einsatz gegeben, bei dem die Ambulanz wegen der weiteren Distanz zu spät kam.

Reicht es der Ambulanz nicht oder ist ein Unfall an einem Ort passiert, an den sie gar nicht heranfahren kann, kommt die Rega zum Einsatz. Das lässt sich im Thal immer wieder beobachten. Konkrete Zahlen, wie oft einer ihrer Helikopter im Thal im Einsatz ist, weise die Rega nicht aus, wie ihr Mediendienst verlauten lässt. Im Thal könnten sowohl Helikopter von der Basis in Bern wie auch solche von der in Basel zum Einsatz kommen. Aufgeboten werde die Rega unter anderem von Privatpersonen, von Spitälern oder direkt vom Rettungsdienst. Ob ein Helikopter starte, entscheide die Einsatzleitung von Fall zu Fall.

Bei Herznotfällen kommen in den meisten Fällen die Feuerwehr und die Defibrillatoren, die in den Dörfern stationiert sind, ins Spiel. Eine Zunahme der Einsätze im Thal seit dem Umsatz nehme man aber nicht wahr, sagt der kantonale Feuerwehrinspektor Markus Grenacher. «Die Alarmierung der Herznotfallgruppen der Feuerwehren und die der freiwilligen First Responder werden ungeachtet der Standorte des Rettungsdienstes ausgelöst.» Die Herznotfallgruppen der Feuerwehren im Thal seien durch den Umsatz weder weniger noch mehr im Einsatz.

Laut Freddy Kreuchi ist die soH derzeit daran, die Fahrzeiten zu erheben. Er werde den Regierungsrat in einer Stellungnahme dazu auffordern, diese Daten öffentlich zu machen. Notfalls auch mit einem Antrag im Kantonsrat.

