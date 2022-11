Fridau Egerkingen: Alltag der ukrainischen Flüchtlingen gefestigt

Egerkingen Malen im Atelier und Deutschkurse: So sieht der Alltag von ukrainischen Flüchtlingen in der Fridau aus Seit März werden im Durchgangszentrum Fridau ob Egerkingen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen – derzeit leben dort 160 Leute. Die Zentrumsleitung, der Kanton und Geflüchtete erzählen, wie sich der Alltag eingependelt hat. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Leben seit mehreren Wochen in der Fridau: Nataliia mit vier von sechs Kindern (links) und Bohdan mit seiner Mutter Svetlana. Bruno Kissling

Schon auf der Fahrt nach oben begegnet uns eine Gruppe von jungen Männern. Vor dem Egerkinger Durchgangszentrum redet eine Gruppe Ukrainer. Ansonsten ist es in der ehemaligen psychiatrischen Klinik, in der seit März ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden, ruhig.

Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales. Hansjörg Sahli

Aktuell würden hier 160 Leute wohnen, sagt Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales.

Am Anfang, gleich nach Kriegsbeginn, seien alle 200 Plätze belegt gewesen, führt Andreas Jaross aus. Er ist als Mandatsleiter für die Organisation für Regie- und Spezialaufträge (ORS) für die Region Solothurn zuständig. Die ORS betreibt die Zentren im Auftrag des Kantons.

Andreas Jaross, Mandatsleiter der ORS für die Region Solothurn. Bruno Kissling

Bei Bedarf können noch ein paar Plätze mehr generiert werden. Auch sonst sei man gut abgesichert, wenn wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, sagt Hervouêt. Das Durchgangszentrum Allerheiligenberg bei Hägendorf stehe derzeit leer, könne aber sofort geöffnet werden.

Bund rechnet Ende Jahr mit bis zu 85'000 Flüchtlingen

Momentan sollen sich etwa 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz befinden; davon 3,2 Prozent im Kanton Solothurn. Bis Ende Jahr rechnet das Staatssekretariat für Migration mit 80'000 bis 85'000 Geflüchteten, fügt Hervouêt an.

Mit dem Bus können die Ukrainerinnen und Ukrainer einkaufen gehen. Bruno Kissling

Jetzt sind draussen Stimmen zu hören: Der Bus, der einmal wöchentlich die Geflüchteten zum Aldi und in den Gäupark fährt, kommt an. Die Leute steigen mit ihren Einkäufen aus. Während ein Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in den beiden Küchen das Mittagessen zubereiten, räumt ein anderer Teil die restlichen Einkäufe ein.

Michaela Schöni, Leiterin des Durchgangzentrums Fridau. Bruno Kissling

Auf den Gängen riecht es nach Putzmittel. Wir laufen am Spielzimmer für die kleineren und demjenigen für die grösseren Kinder vorbei. Ein Kind winkt uns zu und sagt Hallo.

Die meisten der Geflüchteten würden sich bemühen und Deutsch lernen, sagt Michaela Schöni, Leiterin des Durchgangzentrums Fridau. Auch die Tagesstrukturen haben sich mittlerweile gefestigt: «Die Geflüchteten stehen am Morgen auf und helfen beim Unterhalt der Unterkunft mit», erklärt Schöni.

Erst Frühstück, dann Deutschkurs

Dies bestätigen auch Svetlana und Bohdan. Die Mutter lebt mit ihrem Sohn und den zwei Katzen seit dem 19. September in der Fridau. Ihr Alltag ist gegliedert: Am Morgen machen sie sich Frühstück und besuchen anschliessend einen Deutschkurs, bevor sie zu Mittag essen. Bohdan geht ausserdem regelmäss mit seinem Velo auf Olten, um am Volleyballtraining teilnehmen zu können.

In der Küche wird Mittagessen gekocht. Bruno Kissling

Etwas hektischer zu- und hergeht es aber bei Nataliia und ihrer Familie. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern seit eineinhalb Monaten in der Fridau. Die Kinder und ihr Mann besuchen den Deutschkurs, während sie sich um ihr einjähriges und ihr autistisches Kind und deren Verpflegung kümmert. Dennoch ist auch bei ihnen der Alltag strukturiert. Mittlerweile sollte sie mit ihrer Familie bereits in eine Gemeinde transferiert worden sein.

Flüchtlinge bleiben rund zwei Monate in Egerkingen

Denn der Kanton nimmt die ukrainischen Flüchtlinge im Durchgangszentrum lediglich für rund drei Monate auf. Als die ersten Geflüchteten in die Fridau kamen, blieben sie sogar nur rund drei Wochen dort. Mittlerweile hat sich das jedoch eingependelt. «Sie sind jetzt etwa zwei Monate hier», sagt Hervouêt.

Die Kleiderabgabe ist winterlich ausgestattet. Bruno Kissling

Auch die Kleiderabgabe, bei der sich die Geflüchteten bedienen können, hat sich gewandelt; sie ist für den Winter ausgerichtet. Und die 34 Kinder, die sich derzeit in der Fridau befinden, werden nun in ihren Jahrgängen unterrichtet. Hinter dem gebäudeeigenen Schulzimmer befindet sich ein Atelier, in dem die Erwachsenen unter Aufsicht einer Künstlerin malen können. Schöni sagt:

«Das Malangebot wird von Frauen und Männern rege benutzt.»

Im Atelier können die Erwachsenen malen. Bruno Kissling

Aktivitätenprogramm war nicht gefragt

Als das Durchgangszentrum in Egerkingen öffnete, hat man ein grosses Aktivitätenprogramm auf die Beine gestellt. Mit der Zeit habe man dann aber gemerkt, dass dies nicht gefragt sei, sagt Schöni. Denn die Geflüchteten würden sich bei ihrer Ankunft erst mal mit der Frage, wie es jetzt weiter gehe, beschäftigen.

Heute befinden sich hauptsächlich Grossfamilien und ältere Leute in der Fridau, anfangs waren es vermehrt junge Frauen, erklärt Schöni. Deshalb müssten auch die Aktivitätenprogramme immer wieder individuell angepasst werden.

Die professionelle Betreuung wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt. Zum Beispiel Anna, die ursprünglich selbst aus der Ukraine kommt und sich nun als Sprach- und Kulturvermittlerin engagiert: Etwa indem den Geflüchteten gezeigt wird, was Marroni sind.

