Pferdesport in Balsthal: Ein Rückblick auf die Reitsporttage

Reitsport Pferdesporttage in Balsthal: Viele Hufe in der Luft und vereinzelt Balken im Sand Die Reiterinnen und Reiter, die in Balsthal bei den Pferdesporttagen an den Start gingen, hatten bestes Wetter gebucht. Nach einigen Jahren Coronaprogramm fand der Anlass wieder in gewohnter Manier statt. Enya Kopp Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

OK-Präsident Matthias Meier mit Barbara Schnieper auf Quickly. Carole Lauener

Es herrscht reger Betrieb auf dem Reitplatz in Balsthal. Unter strahlend blauem Himmel und bei sehr warmen Temperaturen scheinen die Pferde über den Parcours zu schweben. Hie und da fällt eine Stange zu Boden, oder ein Pferd will doch nicht ganz dasselbe wie sein Reiter oder seine Reiterin.

Barbara Schnieper auf dem Parcours. Carole Lauener

«Bei uns können alle starten, von den Anfängern bis zu den Profis», erzählt Matthias Meier, OK-Präsident der Reitsporttage Balsthal. Bereits zum neunten Mal findet der Anlass unter seiner Leitung statt. An diesem Wochenende hatte es das Wetter besonders gut mit den Reitsportlern gemeint. Über 800 Starter konnten bei dem schönen Wetter antreten.

Die weiteste Anfahrt hatten Starterpaare, die aus dem Kanton Graubünden angereist sind, sagt Meier. Auch aus dem Tessin hätten sich einige angemeldet, diese mussten aber absagen wegen einer Corona-Infektion.

Beim Anlass helfe der ganze Verein mit. «Mir ist es wichtig, dass jeder und jede mit anpackt, sonst wäre ein solcher Anlass nicht möglich», sagt der OK-Präsident. Die Tage seien zwar lang, doch beim Anblick der strahlenden Gesichter wüssten er und der ganze Verein, dass es sich gelohnt habe.

Aufbau und Abbau innerhalb einer Woche

Am Montag, 27. Juni, haben die Aufbauarbeiten begonnen und am Freitag begannen die Wettkämpfe mit der höchsten Kategorie. Gestartet wurde bei einer Hindernisshöhe und -breite von 135 Zentimetern. «In dieser Kategorie starten vor allem jene, die den Sport zum Beruf haben», erklärt Meier. Am Samstag und am Sonntag waren dann die tieferen Höhen, von 70 bis 125 Zentimeter an der Reihe. Neben den Pferden starten auch Ponys.

Die Starterpaare dürfen maximal zwei Mal pro Tag antreten. Dabei sei der erste Parcours fünf Zentimeter tiefer als der zweite. Das heisst, man startet beispielsweise bei 100 Zentimetern, dann ist der zweite Parcours 105 Zentimeter hoch und breit. Einzige Ausnahme bilden die tiefsten Parcours: Von 70 Zentimetern springt man direkt auf 90 Zentimeter.

Für allfällige Erste-Hilfe für Reitende sorgen die Samariter, die das ganze Wochenende vor Ort sind. Für die Pferde ist ein Tierarzt auf Platz, der sich um diese kümmert, sollte es zu einem Unfall kommen. Meier sagt:

«Wir sind jedes Mal froh, wenn wir den Anlass am Sonntagabend ohne Unfälle abschliessen können.»

Gestartet wird alters- und geschlechterunabhängig. Das Pferd sammle Punkte, die dann die jeweilige Startkategorie angeben. Danach entstehen Startfelder mit maximal 70 Starterinnen und Startern. «Meist sind diese Felder komplett ausgebucht», sagt Meier. Unter den Reitenden befinden sich auch solche aus dem Heimverein. Er sei gerne bereit, diese Möglichkeit für seine Mitglieder zu schaffen, erzählt er.

Rüebli statt Blüemli für die Siegerinnen und Sieger

Nach dem letzten Paar auf dem Parcours von 110 Zentimetern folgt die Rangverkündigung direkt neben der Festwirtschaft. Dabei werden die besten 30 Prozent der Starterpaare ausgezeichnet; für das erstplatzierte Paar gibt es für das Pferd eine Schleife, die am Stirnriemen des Halfters befestigt wird. Anstelle eines Blumenstrausses gibt es für die Siegerinnen und Sieger ein paar Karotten.

Nach einer Ehrenrunde werden auf dem Reitplatz die Umbauarbeiten in Angriff genommen. Die Hindernisse werden um fünf Zentimeter erhöht und die Parcoursführung etwas verändert.

Rangverkündigung vom Freitagabend v.l.: Sieger Moreno Pichierri, OK-Präsident Matthias Meier, Rahel Meister, Vertreterin der Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf, David Perez und Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf. Zvg

In Balsthal ist der Platzboden aus Sand. Dies sei sehr beliebt bei den Beteiligten, erklärt Meier. Denn auf diesem Grund sei es möglich, auch nach starken Regenfällen gute Bedingungen zu schaffen und allen dieselben Voraussetzungen zu bieten. Die andere Möglichkeit, die vor allem optisch schöner wirkt, ist Rasen. Dabei drohe jedoch nach langen und starken Regenfällen ein matschiger Untergrund.

Der Parcours ist innerhalb von einer halben Stunde umgebaut und die Reiter begehen den Parcours, um sich alles anzusehen und den Ablauf einzuprägen. Derweil losen die vier Glücksfeen die Tombolagewinner aus. In der Festwirtschaft wird dabei eifrig mitgefiebert, ob ein eigenes Los unter den Gewinnern ist.

Am Sonntagabend war der Hauptanlass für den Kavallerie-Reitverein Balsthal dann auch schon wieder vorbei. Und die Abbauarbeiten starteten noch am selben Abend.

