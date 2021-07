Laupersdörferin wandert mit ihren zwei Pferden ins Engadin

Reise Laupersdörferin wandert mit ihren beiden Pferden ins Engadin - und schläft dabei manchmal unter freiem Himmel Nava Nicolet aus Laupersdorf läuft seit Anfang Juni mit ihren Pferden Perce-Neige und Dixie Richtung Engadin. Anfang August wird sie voraussichtlich dort eintreffen. 23.07.2021, 05.00 Uhr

Nava Nicolet aus Laupersdorf mit ihren beiden Begleitern Perce-Neige und Dixie. zvg

Über 250 Kilometer hat Nava Nicolet bereits unter ihre Füsse genommen: Am 5. Juni ist sie mit ihren beiden Pferden Perce-­Neige und Dixie in ihrem Wohnort Laupersdorf gestartet. Seither sind 48 Tage vergangen. In dieser Zeit lief Nicolet von ihrer Heimat Richtung Baselland, Koblenz, dann dem Rhein entlang bis ins nordöstliche Eck der Schweiz und via Herisau ins Rheintal und Werdenberg. Ihr Ziel: das Engadin.