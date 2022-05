Regionalpolitik So will der neue Präsident der SVP Thal-Gäu seine Partei in Form bringen und endlich die starke Mitte überholen Der Oensinger Gemeinderat Thomas von Arx ist neuer Präsident der SVP Thal-Gäu. Er übernimmt damit die Nachfolge des Niederbuchsiters David Sassan Müller. Die SVP in einem Gebiet zu positionieren, in der traditionell die Mitte stark ist, sei kein einfaches Unterfangen, weiss von Arx. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 06.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas von Arx aus Oensingen ist der neue Präsident der SVP Thal Gäu zvg/ Patrick Lüthy

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 13 Kantonsratsitzen, die der Amtei Thal-Gäu zustehen, hat die SVP drei inne. Bei den letzten Wahlen konnte sie nur die drei Sitze verteidigen, die sie schon hatte. Für einen vierten reichte es knapp nicht.

Nun, knapp ein Jahr danach, hat die Amteipartei einen neuen Präsidenten. Es ist mit Thomas von Arx kein Unbekannter: Der 37-Jährige ist Gemeinderat in Oensingen, führt seit März das Restaurant Chutz in Oberbuchsiten und ist Geschäftsführer einer Firma, die andere Unternehmen punkto Organisationsentwicklung, Marketing und Verkauf berät. Hört jemand der aktuellen drei SVP-Kantonsräte auf, würde er nachrutschen.

Nun wird er also Amteipräsident. «Als Oensinger Ortsparteipräsident war ich von Amtes wegen schon im Vorstand der Amteipartei.» Und weil die Amteipartei den Grundsatz verfolge, das Präsidium immer mit jemandem aus dem Thal und dem Gäu zu besetzen – Vizepräsident ist der Laupersdörfer Gemeinde- und Kantonsrat Beat Künzli – habe man sich für ihn entschieden. Von Arx tritt die Nachfolge von David Sassan Müller an. Der Niederbuchsiter stand der Amteipartei seit 2017 vor.

Kein konkretes Rezept für die Positionierung

Von Arx ist schon länger Mitglied der SVP. Ihm sei es wichtig, zur Schweiz und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern zu schauen:

«Mir liegt es am Herzen, sparsam mit den Ausgaben umzugehen und den Mittelstand zu stärken.»

Es könne nicht sein, dass die Ausgaben immer mehr steigen und der Mittelstand am Ende darunter leide. Er möchte sich auch für ein starkes Gewerbe in der Region einsetzen. Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben. «Man soll bei Aufträgen darauf schauen, sie möglichst regional zu vergeben. So erhält das regionale Gewerbe Aufschwung.» Das nationale Parteiprogramm in der Region umzusetzen, sei dabei gar nicht möglich. «Natürlich vertrete ich die Grundwerte der SVP, wie sparsam sein und auf die Menschen schauen. Aber auf kommunaler und regionaler Ebene ist es wichtig, gemeinsam und nicht gegeneinander zu arbeiten.»

Nun möchte er also die Amteipartei in Form bringen. Das sei gar nicht so einfach, gibt er zu. Vor allem im Gäu gäbe es viel zu tun. Denn:

«Alle drei Kantonsräte stammen aus dem Thal. Dort ist der Wähleranteil und die Akzeptanz grösser.»

Das mag erstaunen, gilt das Thal mit einem Wähleranteil von 33 Prozent als Mitte-Hochburg. Ein konkretes Rezept, wie er die SVP im Thal neben der Mitte positionieren will, habe er nicht. «Wenn wir Wähler gewinnen, geht das meistens zu Lasten der FDP.» Und das sei nicht das Ziel: «Wir wollen keine Verlagerung der bürgerlichen Stimmen, sondern Zuwachs.»

Grundsätzlich gelte für das Thal und das Gäu dasselbe: «Wir wollen nahe bei den Leuten sein: Mit ihnen reden, sie näher an die Politik bringen, ihnen zeigen, dass wir keine Kampfpartei sind, sondern ganz normale Menschen.» Es sei ein grundsätzliches Problem, dass sich weniger Leute mit der Politik auseinandersetzen.

Auch ist es sein Ziel, wieder in jeder Gemeinde eine Ortspartei zu haben. Im Mittleren Thal existiert die Ortspartei zum Beispiel nur noch auf dem Papier. Als eine der ersten Amtshandlungen werde er deshalb eine Ortspartei in Neuendorf gründen. «Damit möchten wir den dortigen SVP-Gemeinderat unterstützen.» In drei Jahren stehen die nächsten Kantonsratswahlen an. Von Arx sagt: «Unser Ziel ist ein vierter Sitz.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen