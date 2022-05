Marius Winistörfer: Mitte Thal-Gäu mit neuem Präsidenten

Regionalpolitik Die Mitte soll die stärkste Partei im Thal-Gäu bleiben: So will ihr neuer Präsident dieses Ziel erreichen Der Balsthaler Jung-Gemeinderat Marius Winistörfer ist seit vergangener Woche der neue Präsident der Mitte Thal-Gäu. Er übernimmt das Amt von Fabian Gloor. Stärkste Partei in der Amtei will er vor allem mit Kommunikation und Kompromissen bleiben. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 13.05.2022, 16.00 Uhr

Marius Winistörfer aus Balsthal ist der neue Präsident der Mitte Thal-Gäu. zvg/ Bruno Kissling

Die Mitte Thal-Gäu hat einen neuen Präsidenten. Nach mehreren Jahren gibt der Oensinger Gemeindepräsident und Kantonsrat Fabian Gloor dieses Amt ab. Sein Nachfolger ist Marius Winistörfer. Seit vergangenem Jahr ist der 22-Jährige im Balsthaler Gemeinderat. Schon seit zwei Jahren ist er Aktuar der Mitte Thal-Gäu und bekleidet weitere politische Mandate in der Region.

«Da war es naheliegend, dass ich mich für den Posten als Präsident zur Verfügung stelle», sagt Winistörfer. Gegenkandidaten habe es an der Wahl, die vergangene Woche stattgefunden hat, keine gegeben. Winistörfer versteht sein neues Amt als Bindeglied zwischen der Kantonalpartei und den Ortsparteien. Als Beispiel für seine Zuständigkeit nennt er das Organisieren der Kantonsratswahlen. Die Arbeit werde bestimmt viele Herausforderungen mit sich bringen.

«Aber ich mache mich gerne stark fürs Thal-Gäu.»

Winistörfer will Service public aufrechterhalten

Er halte nicht viel von Extrempositionen, sei in der politischen Mitte zu Hause. Das sagte er gegenüber dieser Zeitung, als er für die Gemeinderatswahlen in Balsthal kandidierte. Er schaffte die Wahl nicht auf Anhieb, sondern rutschte für ein demissionierendes Mitglied nach. Nach knapp einem Jahr im Balsthaler Gemeinderat habe sich an seiner Haltung nichts verändert: «Ich habe jetzt auch in der Praxis erlebt, dass man im alltäglichen Leben nicht auf Extrempositionen beharren darf. Man braucht politisch umsetzbare Lösungen.»

In der Amtei ist die Mitte die stärkste Partei. Von den 13 Kantonsratssitzen sind sechs in schwarzer Hand. Winistörfer sagt: «Wir wollen die stärkste Partei in der Amtei bleiben.» Man wolle sich nicht auf den historisch gewachsenen Lorbeeren ausruhen, sondern aktiv bleiben und Lösungen suchen für die Menschen, die in der Amtei wohnen.

«Wir haben viele verwurzelte Mitglieder, die die Einwohner bestens kennen und sich für sie einsetzen können.»

Der Balsthaler sieht auch viel Potenzial im Namenswechsel: «Viele junge Leute haben das ‹C› als direkten Zusammenhang mit der Kirche interpretiert. Nun können wir sie besser abholen.» Die Werte der Partei würden aber die gleichen bleiben: Verantwortung, Freiheit, Solidarität.

Ein Ziel, das Winistörfer verfolgen will, ist der Erhalt des Service public in der Amtei. Konkret meint er damit die Anbindung an den Intercity in Oensingen. Zudem möchte er den Naturpark Thal als Naherholungsgebiet und das Gäu als wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Knotenpunkt weiter stärken. Wie konkret das geschehen soll, werde er in den kommenden Monaten mit der ebenfalls neu aufgestellten Parteileitung erarbeiten.

Auch Winistörfer nennt die Aspekte Zuhören und den Dialog suchen als zentral. «Wir wollen die Probleme nicht nur aufzeigen, sondern auch Lösungen dafür präsentieren.» Das könne man am besten, in dem man den Leuten zuhört und mit ihnen spricht.

«Die Kommunikation und das Vermitteln unserer Positionen möchte ich intensivieren.»

Mit seinen 22 Jahren ist Winistörfer zwar jung, nicht aber politisch unerfahren. Seit er 17 ist, ist er Mitglied der Ortspartei, seit zwei Jahren in der Amteipartei. Von daher sieht er keine Probleme, dass er sich gegen alteingesessene Parteimitglieder kein Gehör verschaffen könnte. Zudem habe er eine erfahrungsreiche Parteileitung hinter sich. «Der Austausch zwischen notwendiger Erfahrung und jungen, frischen Ideen ist sehr gut.»

