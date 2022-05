Der Naturpark Märet in Balsthal war ein Ort des Zusammentreffens

Regionale Produkte Bis zu 1000 Personen am Naturpark Märet: «Ich habe Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe» Am Samstag fand der 21. Naturpark Märet in Balsthal zum ersten Mal ganz ohne Coronamassnahmen statt. Gäste und Ausstellende waren guter Stimmung. Ein Besuch. Lavinia Scioli 01.05.2022, 12.53 Uhr

Freudige Stimmung: Der Naturpark Märet führte Besucherinnen und Besucher zum 21. Mal zusammen. José R. Martinez

Keine Coronamassnahmen und zu Beginn sonniges Wetter: Zum 21. Mal fand der Naturpark Märet in Balsthal statt, dies zum ersten Mal unter der Leitung von Tanja Freudiger. Bei den 40 Ständen versammelten sich bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher und erkundigten sich zu den regionalen Produkten. Sie liefen durch das ganze Marktgelände: von der Goldgasse bis hin zum Kornhausplatz.

Beim Kornhausplatz konnten nicht nur Büchsen geworfen werden. Auch am Glücksrad konnte man sich versuchen. Nino Joller, scheidender Präsident Naturpark Thal, eröffnete das traditionelle Apéro des Märets und begrüsste den Walliser Gast, den Landschaftspark Binntal. «Man merkt, die Normalität ist zurück. Man gibt sich wieder die Hand und umarmt sich.» So solle es auch sein. Joller:

«Die Begegnungen machen letztendlich den Märet aus.»

Mit dem Anlass wolle man erreichen, dass sich Thalerinnen und Thaler austauschen und sich untereinander verbinden, erklärte Geschäftsführerin Ines Kreinacke des Naturparks Thal. Vergangenes Jahr konnte der Märet bereits durchgeführt werden – «einfach mit den Massnahmen», sagte Kreinacke weiter. Umso erfreulicher sei es, ohne Einschränkungen wieder durch die Marktstände laufen zu können.

Alte Bekannte treffen sich wieder

Besuchende versammelten sich in kleinen Gruppen vor den Ständen. Einer erklärte:

«Ich habe Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe.»

Wirklich durch den Märet laufen konnte er noch nicht. Zu viele Bekannte habe er angetroffen. Eine Thalerin aus der Gruppe sagte, sie sei bereits am frühen Morgen durch die Stände geschlendert. Warum sie immer wieder an den Märet kommt? Nicht nur wegen der Begegnungen, sondern auch wegen den einheimischen Produkten und dem Handwerk.

Der Märet ist auch ein Anlass für die Kleineren: An einem Stand lagen am Boden «Glücksspielsäckli». Ein Kind dahinter meinte, die Kerze würde einen Franken kosten. Initiantin des Standes war Rosa Sommer, die zusammen mit den Müttern Claudia, Shalu, Sina und Daniela den Verkaufsstand ins Leben gerufen hatte. Die Idee dahinter sei, dass die Kinder selber basteln und ihre Kreativität ausleben, erklärte Daniela.

So solle das Zusammensein der Jüngeren gefördert werden und gleichzeitig einen Lerneffekt haben: Die Kinder sehen so, dass sie etwas machen müssen, um Geld zu verdienen. Nur so könne man etwas zur Seite legen und sich etwas kaufen.

Auch der Frauenchor Balsthal war am Anlass anwesend. Dieses Jahr feiern sie das 150-Jahr-Jubiläum. Sie seien froh, wieder Singen zu können, erklärte Franziska Leisi. Auch der Austausch untereinander habe in den vergangenen Monaten wegen Corona gefehlt. Wie sich zeigte, haben sie das Singen aber nicht verlernt: Virginia Cerri stimmte ein paar Lieder in allen vier Landessprachen an.

Das Wetter ist nicht ausschlaggebend

Besucherin Monika Obi fühlt sich alle Jahre wieder wohl am Thaler Märet. Denn:

«Die Natur ist noch vorhanden.»

Und wenn plötzlich Regentropfen fallen würden? Davon lasse sie sich nicht beirren. Der Märet sei deshalb nicht ungemütlicher.

Die Besucherinnen und Besucher hätten wieder Freude, sich im Freien treffen zu können und gemeinsam etwas zu erleben, hiess es immer wieder von den Ausstellenden. Ruth Gasser, die zusammen mit ihrem Mann in Laupersdorf verschiedene Öle presst, zeigt sich erfreut, nicht mehr eine Maske tragen zu müssen. Es sehe auch schöner aus, sagt sie lachend. Man merke, dass die Normalität wieder zurückkehre. Das Bedürfnis der Thalerinnen und Thaler wieder rauszugehen, sei da.