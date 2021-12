Alte Kirche Härkingen hat Ausstellung mit Künstlern aus Region

«Regionale» Die «Gäu-Klausel» fällt: Warum jetzt auch Auswärtige an der Traditionsausstellung in der alten Kirche Härkingen teilnehmen können In der alten Kirche Härkingen gibt es ein neues Ausstellungsformat: Zum ersten Mal können an der «Regionalen» nicht nur Kunstschaffende aus dem Gäu, sondern aus der erweiterten Region ihre Werke zeigen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Neu stellen auch Kunstschaffende aus der erweiterten Region an der «Regionalen» in der alten Kirche Härkingen aus. Im Bild: Josef Brunner aus Hägendorf und Gitta von Felten aus Rheinfelden beim Hängen ihrer Werke. Bruno Kissling

Jahrelang, fast jahrzehntelang fand jedes Jahr in der alten Kirche Härkingen die Ausstellung «Gäuer Künstlerinnen und Künstler» statt. Als sie vergangenes Jahr ausfiel, sei es Zeit geworden für etwas Neues, sagt Vereinspräsident Martin Heim. «Wir hatten schon länger im Sinn, die Ausstellung zu verändern. Also haben wir es in der coronabedingten Pause getan.»

Die Veränderung macht sich in drei Punkten spürbar: Erstens findet die Ausstellung nicht mehr an einem, sondern an zwei Wochenenden statt. Zweitens sind es nicht mehr ausschliesslich Kunstschaffende aus dem Gäu. Man habe das Einzugsgebiet erweitert: Es erschliesse sich nun von Aarau, Zofingen und Olten über das Oberbaselbiet bis ins Thal, ins Gäu nach Solothurn und ins angrenzende Bernbiet. Und drittens trägt die Ausstellung einen neuen Namen: «Regionale.»

Der jüngste Aussteller ist anfangs 20, die ältesten Mitte 70

Martin Heim. Patrick Lüthy

An der Ausstellung seien vor allem Bilder zu sehen, sagt Heim. Gegenständliche und ungegenständliche Zeichnungen. Aber auch Skulpturen.

«Wir lassen den Künstlerinnen und Künstlern bei der Auswahl ihrer Werke freie Hand. Es ist also auch für uns eine Überraschung, was sie mitbringen.»

Die Wahl der Aussteller sei nach Einladung erfolgt. Nicht, damit sich niemand übergangen fühlt – wie es bei einer Bewerbung der Fall wäre. Sondern, weil auch die Vorläuferausstellung, die sich ausschliesslich Kunstschaffenden aus dem Gäu widmete, eine Einladungsausstellung war.

Wichtig war den Organisatoren, dass einerseits Künstler aus allen Teilen der genannten Region kommen. Mit Vertretern aus dem Untergäu sind sechs Gäuerinnen und Gäuer an der Ausstellung dabei. Andererseits sollten alle Altersschichten vertreten sein. Der jüngste Teilnehmer ist anfangs 20 Jahre alt, die ältesten Mitte 70.

Vom 3. bis 5. Dezember zeigen Giulio Cemin, Jonathan Bitterli, Jacqueline Broner, Josef Brunner, Gitta von Felten und Lucio Zanello ihre Werke. Giulio Cemin malt etwa Landschaften und Häuser. Gitta von Felten ist beispielsweise für ihre Aquarelle bekannt, die sie sehr realitätsnah mit feinen Pinseln bemalt. Und schliesslich der jüngste im Bunde – Jonathan Bitterli, widmet sich einer Installation, bei der auch das Digitale eine grosse Rolle spielen wird.

Eine Woche später, vom 10. bis 12. Dezember, sind Monika Aerni, Isabelle Althaus, Sammy Deichmann, Doris Ursula Jegerlehner, Annette Jetter und Paul Wyss an der Reihe. Isabelle Althaus fokussiert sich nicht nur auf die Malerei, sondern auch auf die Fotografie. Ihre Stücke entstehen aus Acryl und Collage auf Leinen oder Leinwand. Oder Paul Wyss beispielsweise, malt Bilder und fertigt Skulpturen aus Bronze an.

An zwei Wochenenden, dafür mehr Platz

An der Gäuer-Ausstellung nahmen auch immer zwölf Künstlerinnen und Künstler teil. Aber nur an einem Wochenende. «Da haben wir den Ausstellungsraum – das Kirchenschiff – jeweils mit Trennwänden unterteilt», erinnert sich Heim. Nun wolle man eine Ausstellung mit mehr Platz. Nicht unbedingt wegen der Coronapandemie, sondern primär, damit sich die Ausstellung nicht nur geografisch von ihrer Vorgängerin unterscheidet. Der Verein hat für beide Wochenenden je sieben Kunstschaffende angeschrieben. Und je sechs haben sich laut Heim angemeldet.

Eine Ausstellung ohne Trennwände in der Mitte: die «Regionale »in der alten Kirche Härkingen. Bruno Kissling

Heim erwartet ein Stelldichein von verschiedenen Kunstschaffenden aus der Region, ein Künstlertreffen:

«Weil alle Künstler sich in den vergangenen Monaten gezwungenermassen zurückziehen mussten, erwarte ich auch viele neue und ungewöhnliche Werke.»

Hinweis: «Regionale», alte Kirche Härkingen: 3.-5. Dezember: Giulio Cemin, Jonathan Bitterli, Jacqueline Borner, Josef Brunner, Gitta von Felten, Lucio, Zanello. 10.–12. Dezember: Monika Aerni, Isabelle Althaus, Sammy Deichmann, Doris Ursula Jegerlehner, Annette Jetter, Paul Wyss. Jeweils Freitag von 18 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Es gilt Zertifikats- und Maskenpflicht.

