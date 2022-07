Rechnungen 2021: Thaler und Gäuer Gemeinden schliessen besser ab

Rechnungsgemeindeversammlungen Die Rechnungen schliessen in allen Thaler und Gäuer Gemeinden besser ab als erwartet Die Saison der Rechnungsgemeindeversammlungen ist vorbei. Die Thaler und Gäuer Gemeinden haben ihre Abschlüsse den Stimmberechtigten präsentiert. Auffallend: Alle schliessen besser ab als gedacht. Der Überblick. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang Juni bis zur vergangenen Woche fanden in den Gemeinden des Thal und Gäu die Gemeindeversammlungen für das Rechnungsjahr 2021 statt. Es fällt auf: Alle Gemeinden schlossen mit einem positiven Resultat.

Ursache dafür waren einmalig hohe Abschreibungen, welche das Rechnungsmodell HRM2 verlangt, aber auch oft unerwartet hohe Steuereinnahmen bei natürlichen und juristischen Personen. Erfolgreich war man aber auch dank der sehr vorsichtigen Budgetierung nach dem ersten Coronajahr 2020.

Holderbanks Rechnung für das abgelaufene Jahr schliesst mit einem Plus von 313'150 Franken. Bruno Kissling

Die Rechnung 2021 von Holderbank schliesst gut: Sie weist bei einem Ertrag von 3,73 Millionen Franken und einem Aufwand von 3,42 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 313'150 Franken auf. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 77'000 Franken, was eine Verbesserung von 235'000 Franken bedeutet. Vom Ertragsüberschuss werden zusätzliche Abschreibungen von 242'000 Franken aus dem alten Verwaltungsvermögen vorgenommen. Der restliche Ertragsüberschuss von 71'150 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Im Budget der Investitionsrechnung 2021 waren Nettoinvestitionen von 1,75 Millionen Franken vorgesehen. Effektiv schliesst die Investitionsrechnung mit Ausgaben von 1,09 Millionen Franken und Einnahmen von 49'800 Franken mit Nettoinvestitionen von 1,04 Millionen Franken, was einer Abweichung von minus 709'400 Franken entspricht.

Die Spezialfinanzierung Wasser schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 13'810 Franken; budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 27'400 Franken. Das Abwasser schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 45'600 Franken, budgetiert war einer von 27'400 Franken. Diese Besserstellung gegenüber dem Budget ist auf Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren zurückzuführen. Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 5000 Franken, budgetiert war aber ein solcher von 12'400 Franken.

2021 resultiert in der Bilanz ein Finanzierungsfehlbetrag von 492'200 Franken. Per Bilanzstichtag betragen die verzinslichen Darlehensschulden 500'000 Franken, was gegenüber der Rechnung 2020 eine Reduktion von 300'000 Franken entspricht. Holderbank weist somit ein Nettovermögen pro Einwohner von 2118 Franken aus, das sich gegenüber 2020 um 751 Franken reduziert.

Auch Mümliswil-Ramiswils Rechnung schliesst besser ab als erwartet. Bruno Kissling

Die Mümliswiler Rechnung 2021 schliesst mit Ertragsüberschuss von 825'378 Franken, budgetiert war einer von 18'718 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 11,44 Millionen Franken und einem Ertrag von 12,27 Millionen Franken. Das bessere Ergebnis ist einerseits auf den guten Steuerertrag zurückzuführen. Dazu kommen Minderaufwendungen von zirka 160'000 Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses erhöht sich damit auf 2,6 Millionen Franken.

Bei der Investitionsrechnung wurden bei Ausgaben von 1,13 Millionen Franken und Einnahmen 149'500 Franken Nettoinvestitionen in der Höhe von 979'470 Franken getätigt. Budgetiert waren Investitionen von 1,11 Millionen Franken.

Die Spezialfinanzierungen schliessen alle mit Ertragsüberschuss. Wasser 55'300 Franken, Abwasser 26'600 Franken, Abfall 29'050 Franken. Trotz des guten Ergebnisses weist die Spezialfinanzierung Abfall noch einen Finanzfehlbetrag von 2440 Franken aus. Aus den allgemeinen Mitteln wurde dafür einen Zuschuss von 32'000 Franken verbucht, sodass eine Einlage in das Eigenkapital von 29'049 Franken erfolgen konnte.

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2021 16,32 Millionen Franken. Das Eigenkapital beläuft sich auf 2,6 Millionen Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung weist 2312 Franken auf – was eine Abnahme von 250 Franken gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

In Oberbuchsiten schliesst die Rechnung deutlich besser ab als erwartet. Patrick Lüethy

Oberbuchsiten kann anstelle des budgetierten Defizits von rund 541'000 Franken mit einem Überschuss von über 1 Million Franken abschliessen. Nebst den guten Steuereinnahmen «waren es vor allem die markant höheren Liegenschaftsgewinnsteuern», die der Gemeinde zum guten Abschluss verhalf, schreibt Gemeindepräsident Jonas Motschi im «Buchster».

Tatsächlich konnte hier ein Mehrertrag von 447'646 Franken gegenüber den budgetierten 35'000 Franken verbucht werden. Vom Überschuss von 1,101 Millionen Franken werden 500'000 Franken für zusätzliche Abschreibungen verwendet. Zusätzlich werden 200'000 Franken zur Vorfinanzierung eines Spielplatzes und 300'000 Franken für den baulichen Unterhalt des Schulhauses Steinmatt gebildet. Die restlichen 101'000 Franken werden dem Eigenkapital zugeschlagen.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von 4,12 Millionen Franken aus. Budgetiert waren 5,78 Millionen Franken. Die Hauptabweichung ist dem Neubau des Reservoirs Hard geschuldet, da sich dieser Bau aufgrund der fehlenden Baubewilligungen durch den Kanton verzögert hat. Drei weitere Strassenkredite wurden um ein Jahr verschoben.

Die drei Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser und Abfall erwirtschafteten alle ein Plus und konnten ihre Eigenkapitalien erhöhen.

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber der Eingangsbilanz um 412'000 Franken. Das Eigenkapital beträgt Ende 2021 19,54 Millionen Franken, was eine Zunahme von rund 660000 Franken bedeutet.

Niederbuchsiten hat 2021 deutlich mehr Steuern eingenommen als erwartet. Bruno Kissling

Die Rechnung 2021 von Niederbuchsiten schliesst mit einem Jahresergebnis von 20'394 Franken, das dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Ergebnis von 21'140 Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 3,81 Millionen Franken und lagen mit 1,05 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert.

Verursacht haben dies in erster Linie die Bauverzögerung und -verschiebungen im Bereich Feuerwehr-Magazin und Schulhaus. Gesamthaft sind die Steuererträge bei juristischen und natürlichen Personen aber um 1,83 Millionen Franken höher ausgefallen als budgetiert. Man könne aber nicht einfach davon ausgehen, dass dies auch in Zukunft so bleibe, meinte der Gemeindepräsident Markus Zeltner.

Die Spezialfinanzierung Wasser schliesst mit einem Ertrag von 36'800 Franken. Das Abwasser weist einen Aufwandüberschuss von 2470 Franken und der Abfall ebenfalls einen Aufwandüberschuss von 1900 Franken. Ein zufriedenstellendes Ergebnis, wurde gesagt. Die Bilanzsumme beträgt auf Ende 2021 11,77 Millionen Franken.

Das Netto-Vermögen pro Einwohner von Wolfwil stieg von 876 Franken (im Jahr 2020) auf 1630 Franken (im Jahr 2021) an. Bruno Kissling

46 Stimmberechtigte fanden sich zur Rechnungsgemeinde von Wolfwil ein. Die Erfolgsrechnung 2021 kann einen Ertrag von 1,78 Millionen Franken vorweisen, ein Ergebnis, das deutlich über den Erwartungen liegt. Nach zusätzlichen Abschreibungen von 450'000 Franken fliessen somit 1,33 Millionen Franken ins Eigenkapital.

Die Spezialfinanzierungen schliessen alle mit Ertragsüberschüssen: Wasser 77'800 Franken, Abwasser 28'220 Franken und Abfall 13'630 Franken.

Bei der Investitionsrechnung waren Nettoinvestitionen von 1,08 Millionen Franken budgetiert. Das Konto wurde allerdings nur mit 532'300 Franken belastet. Grund für die Minderausgaben waren geplante Projekte, die verschoben wurden sowie Mehreinnahmen bei Anschlussgebühren und ein Beitrag der Gemeinde Schwarzhäusern zum Anschluss an die Wolfwiler Kanalisation. Die Bilanzsumme weist einen Betrag von 12,25 Millionen Franken aus. Das Netto-Vermögen pro Einwohner stieg von 876 Franken (im Jahr 2020) auf 1630 Franken (im Jahr 2021) an.

Der budgetierte Steuerausfall von 550’000 Franken aufgrund Corona ist in Härkingen nicht eingetroffen. Bruno Kissling

23 Stimmberechtigte trafen sich zur Rechnungsgemeindeversammlung im Härkinger Fröschesaal. Die Erfolgsrechnung erreichte einen Ertragsüberschuss von 1,65 Millionen Franken. Budgetiert war einer von 126'430 Franken. Der budgetierte Steuerausfall von 550'000 Franken aufgrund Corona ist nicht eingetroffen.

Stattdessen konnten Mehreinnahmen einer neuen Firma für zwei Jahre von insgesamt 700'000 Franken verbucht werden. Auch sind zusätzliche Grundstück- und Sondersteuern in der Höhe von rund 140'000 Franken eingegangen. Weitere Ausgabenposten schlossen besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeführt. Dieses erhöht sich auf Ende 2021 auf 9,85 Millionen Franken.

Budgetiert waren Nettoinvestitionen in der Höhe von 439'000 Franken, sie betragen aber 1,36 Millionen Franken. Neu darin enthalten ist ein Darlehen von einer Million Franken an den Zweckverband Kreisschule Gäu.

Die Spezialfinanzierung Wasser schliesst ausgeglichen. Das Abwasser weist einen Gewinn von 167'600 Franken aus. Die Abfallbeseitigung erwirtschaftete 111'600 Franken.

Die Bilanzsumme beträgt Ende Berichtsjahr 16,9 Millionen Franken. Das Nettovermögen pro Einwohner beläuft sich auf knapp 6000 Franken. Im Vorjahr waren es 5600 Franken.

Die Neuendörfer Rechnung schliesst besser ab als erwartet. Die Hauptgründe für das viel bessere Ergebnis sind vor allem in Mehreinnahmen zu suchen. Bruno Kissling

Die Jahresrechnung von Neuendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,4 Millionen Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 282'000 Franken. Die Hauptgründe für das viel bessere Ergebnis sind vor allem in Mehreinnahmen zu suchen. Gemeindepräsident Hanspeter Egli schreibt:

«Nach dem Ende der Covid-Jahre 202/21 zeigt sich ein erstaunlich robustes Bild der Gemeindefinanzen.»

Die Steuereinnahmen fielen bei natürlichen Personen gar um eine halbe Million Franken besser aus als budgetiert, dies aufgrund der Zunahme der Bewohner, sowie eines einzelnen Steuereingangs. Bei den juristischen Personen resultierten ebenfalls Mehreinnahmen in der Höhe von 560'000 Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.

In der Investitionsrechnung stehen Ausgaben von 380'000 Franken Einnahmen von 166'000 Franken gegenüber. Somit wurden Nettoinvestitionen in der Höhe von 216'000 Franken getätigt.

Die Spezialfinanzierungen Wasser (+135'600 Franken) und Abwasser (+175'360 Franken) schliessen mit Ertragsüberschuss. Das Abwasser verzeichnet einen Aufwandüberschuss von 5000 Franken. Die Bilanzsumme beläuft sich Ende 2021 auf 16,45 Millionen Franken.

