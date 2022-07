Rechnungsgemeindeversammlung Matzendorf stimmt Rechnung 2021 zu

Rechnung 2021 Ein Jahr mit einem zufriedenstellenden Rechnungsabschluss für Matzendorf Ohne Zwischentöne genehmigten die Matzendorfer Stimmbürger die Rechnung 2012 und weitere Traktanden der Gemeindeversammlung. Fränzi Zwahlen 06.07.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Dorfstrasse von Matzendorf. Die Stimmbürger genehmigten die Rechnung 2021 ohne Gegenstimmen. Bruno Kissling

Zur Rechnungsgemeindeversammlung von Matzendorf konnte Gemeindepräsident Marcel Allemann 20 Stimmberechtigte begrüssen. Er sagte gleich zu Beginn: «Wir weisen auch im Abschluss 2021 einen Ertragsüberschuss aus. Dieser ist jedoch auf Sonder- und Einmaleffekte zurückzuführen.»

Die Jahresrechnung 2021 weist bei einem Ertrag von 8,11 Mio. Franken und einem Aufwand von 7,82 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 296300 aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 101'400 Franken. Somit schliesst die Jahresrechnung 2021 mit 194'900 Franken besser ab als im Budget vorgesehen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeschrieben.

Unterschiedliche Ergebnisse bei den Spezialfinanzierungen

Bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist ein Ertragsüberschuss von 15'400 Franken zu verzeichnen, budgetiert waren 55'400 Franken Überschuss. Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 72'200 Franken ab. Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss von 15'500 Franken gerechnet. Diese Besserstellung gegenüber dem Budget ist auf höhere Einnahmen bei den Abwassergebühren sowie den Grundgebühren zurückzuführen. Der Bereich Abfall schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 5430 Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 71 Franken.

Die Fernwärmeanlage wurde 2012 mit einem von der Gemeindeversammlung gewährten Kredit in der Höhe von 1,1 Mio. Franken erstellt. Im Berichtsjahr schliesst diese Spezialfinanzierung mit einem Ertragsüberschuss von 35'400 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 48'450 Franken. Nach der Gutschrift des Ertragsüberschusses in die Spezialfinanzierung beträgt der Bilanzfehlbetrag der Fernwärme heute noch 262'250 Franken. In der Investitionsrechnung 2021 waren Nettoinvestitionen von 852'800 Franken vorgesehen. Effektiv schliesst diese Rechnung 2021 mit Ausgaben von 1,106 Mio. Franken und Einnahmen von 192'540 Franken mit Nettoinvestitionen von 913'650 Franken ab.

Nettoverschuldung pro Einwohner sinkt um 60 Franken

Per Bilanzstichtag betragen die verzinslichen Darlehensschulden 6,35 Mio. Franken, was gegenüber der Rechnung 2020 einer Abnahme von 250'000 Franken entspricht. Matzendorf weist eine Nettoschuld pro Einwohner von 1640 Franken (2020: 1700 Franken) aus. Die Versammlung genehmigte die Rechnung und die Verwendung des Ertrages vollumfänglich.

Im Weiteren erfolgte die Zustimmung der Versammlung zur Fusion der beiden Thaler Forstbetriebe zum Zweckverband Forst Dünnerntal und der entsprechenden Statutenrevisionen. Ebenfalls genehmigt wurde das Ausbauprojekt der ARA Falkenstein, an welchem Matzendorf sich mit einem Kredit in der Höhe von 650'508 Franken beteiligt.