Rating Das wird im Internet über Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele im Thal-Gäu geschrieben Im Internet wird so gut wie alles bewertet, was überhaupt bewertbar ist. So finden sich auch etliche Google-Rezensionen über Orte in der Region Thal-Gäu. Besonders gerne beurteilt werden offenbar WC-Anlagen.

Das Internet macht es möglich: Ohne viel Aufwand und Mühe kann eine Veranstaltung oder ein Ort bewertet werden. Google-Rezensionen sind besonders beliebt, da reichen auch schon Sterne. Und in der Anonymität des World Wide Web lassen sich die Nutzerinnen und Nutzer zu jeglichen Äusserungen hinreissen.

Bewertet wird beim Internetriesen so gut wie alles, was bewertbar ist. Neben naheliegenden Rezensionen, etwa über Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Museen, Arztpraxen, Firmen oder Geschäfte, finden sich auf Google Maps auch Bewertungen über Bahnhöfe, Kläranlagen, Schlachthöfe, Polizeiposten, Parkplätze, Schulen, Gemeindeverwaltungen oder Feuerwehren. Sieben Beispiele aus dem Thal-Gäu.

Es ist wohl eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der Region: das Schloss Neu-Bechburg in Oensingen. 251 Berichte wurden auf Google bis dato dazu verfasst. Es finden sich viele lobende Worte zum Schloss, das oberhalb von Oensingen thront. So schrieb ein Besucher erst vor zwei Wochen: «Sehr schön dort. Toller Weg für einen kleinen Spaziergang. Auch grosse Runden sind möglich. Parkplätze in der Nähe. Unter der Woche angenehm ruhig.»

Hoch über Oensingen thront das Schloss Neu-Bechburg. Bruno Kissling

Viele Besucherinnen und Besucher bemängeln jedoch, dass das Schloss nicht besichtigt werden könne. So beschwerte sich ein Besucher vor vier Monaten, hier (und nachfolgend) im O-Ton wiedergegeben: «Sehr traurig, 40 Kilometer und drei Stunden mit dem Velo gefahren und da kannst du nicht mal Fotos oder Videos machen. Da kommt der Abwart mit ‹das ist privat›, wir mussten zusammenräumen und gehen.»

Doch so steht es auf der Website der Neu-Bechburg geschrieben: «Das Schloss ist nicht öffentlich zugänglich und bietet keine regulären Öffnungszeiten an.» Führungen können aber auf Anfrage vereinbart werden und es finden regelmässig öffentliche Anlässe in der Gäuer Sehenswürdigkeit statt.

Die Wogen gehen hoch bei den Rezensionen zum Standort des Fleischverarbeiters Bell in Oensingen. Sage und schreibe 48 Rezensionen finden sich auf Google zum Schlachthof. Tiere würden wie Ware behandelt. Vor einem halben Jahr hat «Babs» den Vorschlag gemacht: «Lasst doch die Besucher mal in die Augen der Tiere sehen – verraten vom Menschen, der bestens leben könnte ohne Fleisch. Mal schauen, wem es dann noch schmeckt …»

Es finden sich aber auch positive Rückmeldungen zu Bell als Arbeitgeber und zum Umgang des Fleischverarbeiters mit den Tieren: «Die Schutzmassnahmen werden zu 100 Prozent umgesetzt.»

Ebenfalls in der Gäuer Industrie befindet sich die Kaffeewelt von Jura – ein beliebtes Ziel für Ausflügler aus der ganzen Schweiz, wie ein Blick in die Google-Rezensionen zeigt. Natürlich ist auch der Markenbotschafter Roger Federer ein Besuchermagnet. So schreibt eine Frau: «Im Besucherzentrum kannst du ein Selfie mit Jura-Botschafter Roger Federer schiessen und danach eine feine Kaffeespezialität geniessen.»

Unter den 459 Rezensionen finden sich zahlreiche positive Bewertungen zur Kaffeewelt: «Ein lohnenswerter Besuch! Echt schön gemacht, wir haben hier in der herrlichen Umgebung diesen Besuch geplant und wurden nicht enttäuscht. Kaffee ist halt nicht nur ein koffeinhaltiges Getränk …»

Auch der Empfang und die Beratung werden grösstenteils gelobt. Doch ein Gast fühlte sich offenbar gar nicht gut aufgehoben: «Ich habe noch nie eine solch schlechte ‹Beratung› erhalten. Die Beratung lässt uns zuerst die Modelle ansehen und läuft dann weg und es wird der Kunde, welcher nach uns ankam, zuerst beraten.»

Fast 1600 Google-Rezensionen finden sich zum Naturpark Thal. Aus nah und fern strömen Besucherinnen und Besucher in den Naturpark – das Ausflugsziel ist auch bei Einheimischen beliebt: «Daheim ist es am schönsten. Manchmal bin ich selber darüber überrascht, was es alles daheim zu sehen gibt», schreibt eine Person.

Wandern im Naturpark Thal. Roman Würsch

Einigen ist der Naturpark dann aber offenbar doch zu «natürlich»: «Es ist ziemlich schade, dass seitens der Planer so einiges nicht bedacht wurde. Zum einen ist die Parkplatzsituation ziemlich anstrengend, da es bis auf ein paar Dutzend keine gibt. Zum anderen gibt es entlang des Holzwegs fast keine Mülleimer, geschweige denn Toiletten!»

Wer denkt, der Naturpark Thal habe schon viele Rezensionen erhalten, der staunt beim Blick auf die Bewertungen zum Gäupark: Sage und schreibe 4183 Berichte ploppen auf. Viel Lob finden die Parkplatzsituation und das breite Angebot im Einkaufszentrum.

Lobende Worte gibt's für die Parkplatzsituation beim Gäupark. Patrick Lüthy

«Seit Jahren treuer Besucher, obwohl ich zirka 30 Kilometer weit weg wohne. Man findet fast alles, was man braucht, vom Essen bis Jumbo.» Und offenbar gibt es sogar Stammkunden aus Deutschland: «Sehr gute Parkplatzmöglichkeiten, innerhalb des Gebäudes sowie ausserhalb keinerlei schlechten Erfahrungen gemacht. Sehr zu empfehlen. Die WC-Anlagen sind überdurchschnittlich sauber. Da können sich einige hier in Deutschland eine grosse Scheibe abschneiden!»

Vereinzelt Kritik erntet die geringe Anzahl an Bancomaten. Vor fünf Monaten schrieb eine Besucherin: «Im ganzen Gäupark gibt es keinen Automaten, an dem man Geld abheben kann! Das ist eine absolute Frechheit! Und wenn man fragt, warum das so ist, wird man drauf verwiesen, dass man ja jetzt im Coop an der Kasse Geld abheben kann. Ich gehe doch nicht extra in den Coop, um mir Geld zu holen!»

In Dorf mag man es längst nicht mehr hören: der letzte Platz beim Gemeinderanking der «Handelszeitung». Sogar Dominic Deville machte sich nach dem letzten Ranking in seiner SRF-Sendung über Mümliswil-Ramiswil lustig. Dabei bekam auch das Museum Haar und Kamm sein Fett weg: «Das einzige Schweizer Kammmuseum, da strählts di hingere!»

Das Museum Haar und Kamm. zvg

Auf Google finden sich 36 Bewertungen zum Museum. Gelobt werden vor allem das Herzblut der Verantwortlichen und die liebevolle Einrichtung. So hinterliess ein Besucher vor einem Jahr den Kommentar:

«Das Museum Haar und Kamm in Mümliswil ist der eindeutige Beweis dafür, dass man es mit Willenskraft, Überzeugung und viel Herzblut schafft, etwas Grossartiges, Nachhaltiges entstehen zu lassen.»

Eine weitere Person schrieb: «Das Museum ist klein, mit Liebe eingerichtet und spiegelt die Zeit, als der Haarschmuck aus Horn Mode war.» Für Kritik auf Google sorgt hingegen, dass die Raiffeisenkarten beim Museum nicht akzeptiert würden.

Das Thal ist ein Paradies für Wanderer und Töfffahrer. Dazu gehören natürlich auch zahlreiche Bergbeizen. Ein nach eigenen Angaben perfekter Aussichtspunkt findet sich beim Restaurant Alpenblick Passwang. 671 Rezensionen finden sich auf Google zum Lokal.

Der Grossteil der Kommentierenden sind sich über die Qualität des Ausblicks, der Verpflegung und des Personals einig. Es finden sich überschwängliche Kommentare: «Muss man erlebt haben», «Terrasse mit sensationellem Ausblick», «absolut ein Ausflug wert». Ein Besucher relativiert allerdings: «Natürlich ist der Ausblick super – was keine Leistung ist.»

Es gibt allerdings auch vereinzelte Kritik am Service – und an den zahlreichen Töfffahrerinnen und -fahrern: «Gefühlt Hunderte von Motorrädern mit ihren lärmenden und stinkenden, extra aufheulenden Motoren ... Total nervig. Doch die Aussicht ist sehr schön! Vegetarisches Essen war gut. Bedienung an einem stark besuchten sonnigen Samstag eher gestresst. Verständlich ...»

Auf diesen zwei Jahre alten Kommentar gibt es eine Antwort: «Es tut uns leid, dass Sie es als störend wahrgenommen haben, wir sind auf unsere Töfffahren auch angewiesen. Wenn es die nicht geben würde, könnten Sie leider auch nicht Ihren Kaffee oder Ihre Essen bei uns geniessen.»

