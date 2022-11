Sichtung in Ramiswil: In Solothurn ist ein Wolf unterwegs

Ramiswil Kanton bestätigt: Im Solothurnischen ist ein Wolf unterwegs – eine Privatperson hat ihn sogar gefilmt Am Montagabend informierte der Kanton die Bevölkerung: In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Wolf gesichtet. 22.11.2022, 13.31 Uhr

In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Wolf gesichtet. (Symbolbild) zvg

Am Montagabend, dem 21. November, gab das Amt für Wald, Jagd und Fischerei einen sogenannten «Wolf-Alarm» heraus. In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Tier gesichtet, und zwar in Richtung Schelten, bei der Gast- und Landwirtschaft Guldenthal. Das berichtete das Regionaljournal Aargau-Solothurn zuerst. Eine Privatperson hatte das Tier sogar gefilmt.