Juraderby: Bikeclub Thal organisiert Radrennen neu

Radsport Neue Tätschmeister: Der Bike Club Thal organisiert künftig das Jura-Derby Fast 50 Jahre lang hat der Veloclub Born aus Boningen das Velorennen Jura-Derby organisiert. Mit dem vor knapp einem Jahr neu gegründeten Bike Club Thal übernehmen neue Kräfte die Organisation. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Radrennen Jura-Derby – hier eine Aufnahme vom Hammerrain – wird neu vom Bike Club Thal organisiert. Michael Forster / Archiv

Das Radrennen Jura-Derby, das jeweils am Pfingstwochenende stattfindet, kommt in neue Organisatoren-Hände: Neu organisiert es der Bike Club Thal, bisher war es der Veloclub Born. Dies geben die beiden Sportvereine in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.