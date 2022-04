Quartierentwicklung Oensingens Bahnhof bietet reichlich Fläche für die geplante Entwicklung – exakte Pläne liegen aber noch nicht vor Der Bahnhof Oensingen ist eine Drehscheibe. Das war er schon immer. Die Gemeinde hat Ideen, wie diese Drehscheibe attraktiver werden soll. Das Land gehört jedoch den SBB und Privatpersonen. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Das «Gassfeld» (auf dem Foto erkennbar als die Fläche rechts unterhalb des Bahnhofgebäudes) wird derzeit als Parkplatz genutzt oder liegt brach. Für das Gebiet, das der Pensionskasse der Swatch Group gehört, ist ein Gestaltungsplan in Arbeit. Bruno Kissling

Der Bahnhof Oensingen war immer schon eine Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr: Hier kommen Busse an, das Bipperlisi und die Oensingen-Balsthal-Bahn. Und natürlich parkieren Pendler aus den umliegenden Gemeinden ihre Autos, um mit dem Schnellzug weiterzureisen. Die Wahl des Standorts etwas abseits des Dorfkerns war wohlüberlegt, wie Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor weiss:

«Der Standort des Bahnhofs wurde ausgelegt auf den Wasserfallentunnel, dessen Bau man einst in Erwägung gezogen hatte.»

Mit dem Bau des Hauensteintunnels war das Thema dann erledigt.

Die Gestaltung des Bahnhofquartiers Oensingen folgte stets dem Grundsatz «im Norden wohnen, im Süden arbeiten». Südlich der Gleise, wo sich das Industriegebiet bis zur Autobahn erstreckt, realisiert bald die Kantonspolizei ihr Neubauprojekt und es entsteht das neue Schwerverkehrskontrollzentrum.

Neben dem Buswendeplatz besitzt die Gemeinde Oensingen noch ein Stück Bauland, auf dem vielleicht einmal ein Parkplatz, sprich eine Park-&-Rail-Lösung, gebaut wird. «Das ist vorderhand eine mögliche Idee, wir stecken noch in der Konzeptionsphase», sagt Fabian Gloor.

Oensingen im Jahr 1970. ETH-Bildarchiv, Zürich

Ein Rundgang in unmittelbarer Umgebung nördlich des Bahnhofs offenbart einiges an Freifläche und damit viel Gestaltungspotenzial. Das Gebiet Gassfeld gleich gegenüber der Bipperlisi-Linie an der Bittertenstrasse ist das Filetstück, das in absehbarer Zukunft belebt werden soll.

Die 7545 Quadratmeter gehören laut Gloor der Pensionskasse der Swatch Group und unterliegen «erhöhten Qualitätsanforderungen». Hier soll ein spannender Mix zwischen Wohn- und Gewerberäumen sowie Grünanlagen entstehen. Der Gestaltungsplan ist in Arbeit.

Die Gemeinde will das Erscheinungsbild aufwerten

Der Bahnhof liegt der Gemeinde Oensingen zweifellos am Herzen. Erst kürzlich installierten die SBB auf Anregung der Gemeinde auf dem Bahnhofplatz neue Rundbänke. Grundsätzlich aber besitzt die öffentliche Hand nur indirekten Gestaltungsfreiraum, denn das meiste Land gehört den SBB. Zum Beispiel die Fläche nördlich des Kiosks, die für Parkplätze genutzt wird, oder das Gebiet östlich des Bahnhofgebäudes, das grösstenteils brach liegt.

Frage also an die SBB: Gibt es Visionen oder gar schon Pläne, die Bahnhofumgebung Oensingen zu entwickeln? Aktuell gebe es «keine konkreten Pläne» zu kommunizieren, schreiben die SBB auf Anfrage. Priorität habe die Bahninfrastruktur, wobei die auch ein Treiber sein könne. Die SBB schreiben weiter:

«So etwa bei der Sanierung und Erweiterung von Bahnhöfen wie beispielsweise in Winterthur, wo (…) in einem zweiten Planungsschritt das Bahnhofsangebot mit Ladengeschäften in der Unterführung erweitert wurde.»

Fabian Gloor. Bruno Kissling

Zudem weisen die Bundesbahnen darauf hin, dass sie Bahnhofareale gemeinsam mit Gemeinden und Städten entwickelten und dazu frühzeitig den Kontakt zu den Behörden suchten.

Fabian Gloor stört sich nicht an der Tatsache, dass die SBB als Landbesitzerin am längeren Hebel sitzen, sondern sieht in erster Linie das vorhandene Entwicklungspotenzial. Seitens der Gemeinde seien die Ziele klar: «Wir wollen die Nutzungsmöglichkeiten und das Erscheinungsbild des Bahnhofs laufend aufwerten und versuchen deshalb, Ideen anzustossen und mit den SBB im Gespräch zu bleiben.»

