Ausbau des Bahnhofs Egerkingen: Eine deutliche Veränderung

Quartierentwicklung Ein Spiegelbild der Jahrzehnte – das ist der Bahnhof Egerkingen und der Ausbau soll noch weitergehen Der Bahnhof Egerkingen soll zur Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs werden. Viele Funktionen erfüllt er schon heute, nun sollen Tiefbaumassnahmen Optimierungen bringen. Ein Spaziergang durch ein Quartier, das sich enorm entwickelt hat. Philipp Kissling 07.04.2022, 05.00 Uhr

In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Bahnhof Egerkingen enorm verändert. So präsentiert er sich im April 2022. Wie geht die Entwicklung weiter? Bruno Kissling

Der Bahnhofplatz ist Egerkingens kleiner Zeitraffer. Wer vom Dorf herkommt, biegt bei der ehemaligen Landi von der Bahnhofstrasse auf den Bahnhofplatz (vormals Güterstrasse) und auf den Zeitstrahl ein, der einen von der Gegenwart süd-westwärts in die Vergangenheit führt.

Links verlaufen die Schienen der «Gäubahn» so, wie sie es bei der Eröffnung im Jahr 1876 schon getan haben. Rechts steht moderne Gegenwart in Form des langen, schmalen Baus mit Gewerberäumen und viel Stockwerkeigentum, der dem Bahnhofsquartier ein frisches Gesicht gibt.

Es ist der markanteste Block der vor einigen Jahren realisierten Überbauung mit gesamthaft rund 100 Wohnungen. Vier weitere Wohnblöcke mit derselben architektonischen Handschrift sind im Quartier zwischen Bahnhof- und Paulusstrasse verteilt.

Weiter vorne, vis-à-vis des Bahnhofsgebäudes, glaubt man sich aufgrund der Architektur der Häuser und Bauten eher in vergangene Zeiten zurückversetzt. Wo heute zahlreiche Unternehmen einen Gewerbepark bilden, war einst die Korbwaren- und Pinselfabrik.

Auf den letzten 50 Metern Richtung Südwesten schliesslich sieht das Gelände aus, wie es mehr oder weniger immer schon ausgesehen haben dürfte: grasgrün, einige Gartenbeete, ein paar Bäume. Von verdichtetem Wohnraum über Industriegebäude aus einer anderen Zeit, denen neues Leben eingehaucht wurde, bis hin zu Naturflächen – am Bahnhofplatz zeigt sich die Entwicklung Egerkingens auf etwa 250 Metern. Dass es jahrzehntelang kaum Veränderungen gab, zeigt ein Blick auf die Luftbilder.

Buskanten und eine direkte Linie zum Gäupark

Entlang des Bahnhofplatzes gibt es noch Bauland, das sich in Privatbesitz befindet. Ansonsten sind die Wachstumsmöglichkeiten mittlerweile beschränkt.

Dennoch wird in den nächsten Jahren noch einiges passieren: Der Bahnhof Egerkingen soll eine Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs werden. Busse sollen die Reisenden aus den umliegenden Gemeinden hierhin bringen. Egerkingen soll so vermehrt zum Ausgangspunkt für Zugreisen werden mit dem Ziel, den stark frequentierten (Bus-)Bahnhof Olten zu entlasten.

Nun sollen auf beiden Seiten des Bahnhofplatzes je zwei Buskanten entstehen, um dem eng getakteten Fahrplan gerecht werden zu können. Zudem soll nördlich der Landi eine direkte Zufahrt zum Gäupark entstehen, was dessen Erschliessung massiv verbessern würde.

Das Projekt hat einen Umfang von drei Millionen Franken, Bund und Kanton wollen sich mit je einer Million Franken beteiligen. Auch von den SBB erhofft sich die Gemeinde einen Beitrag, die Verhandlungen dazu laufen. Grünes Licht vom Egerkinger Souverän vorausgesetzt, könnten die Bauarbeiten 2023 begonnen werden. Allgemein war bisher nicht viel darüber in Erfahrung zu bringen, was die Bundesbahnen mit ihrem Land vorhaben.

SBB-Visitenkarte: Sicherheit, Sauberkeit und Komfort

Mitte März hatte SBB-Chef Vincent Ducrot in Aussicht gestellt, dass kleinere Bahnhöfe wieder zu «echten Bahnhöfen» und «Visitenkarten der SBB» werden sollen.

Frage also an die SBB: Was fehlt dem Bahnhof Egerkingen, damit er die Ansprüche an die SBB-Visitenkarte erfüllt? Eine konkrete Antwort darauf gibt es nicht. Allgemein müssten die SBB-Bahnhöfe «sicher, sauber und komfortabel» sein, schreiben die Bundesbahnen und verweisen auf ihren Massnahmenkatalog.

Zu ihm gehören unter anderem Parkingflächen für Autos und Velos, Sharing Zonen/Mobilitätsflächen für Mikromobilität (eTrottis und eBikes), Barrierefreiheit, Belebung der Publikumsflächen (zum Beispiel mit Läden) und Investitionen in die Aufenthaltsqualität (zum Beispiel Möblierung für das Sitzen oder Arbeiten). Für Egerkingen allerdings könne «Stand heute noch keine konkreten Umsetzungspläne oder -zeitpunkte» kommuniziert werden.

Mitte April folgt ein Artikel, der die geplanten Entwicklungen am Bahnhof Oensingen beleuchtet.

