Ex-Formel-1-Fahrer Adrian Sutil wohnt nicht mehr in Oensingen

Prominenter Einwohner Wie Ex-Formel-1-Fahrer Adrian Sutil nach Oensingen kam, acht Jahre dort lebte und leise wieder verschwand 2007 zog der damalige Formel-1-Fahrer Adrian Sutil in den Schlosshof nach Oensingen. Die Aufregung und das Interesse war gross. 2015 zog er wieder weg – und niemand merkte es. Wie kam es dazu, dass sich ein bekannter Rennfahrer in einer kleinen Gemeinde im Gäu niederlässt? Was hat er im Dorf hinterlassen? Eine Spurensuche. Rahel Bühler 20.01.2022, 05.00 Uhr

2007 zieht Formel-1-Fahrer Adrian Sutil in einer der Wohnungen im Schlosshof, unweit von Schloss Neu-Bechburg in Oensingen. aro/Getty Images

Man schrieb das Jahr 2007, als mehrere Zeitungen des Landes verkündeten: Adrian Sutil, der 24-jährige deutsche Formel-1-Fahrer, damals im Team Spyker unter Vertrag, wohnt jetzt in Oensingen. Die Aufregung und das Interesse am prominentesten Neuzuzüger der Gegend waren gross.

Mittlerweile wohnt Sutil nicht mehr in der Gäuer Gemeinde. Das bestätigt die Gemeinde auf Anfrage. Und zwar nicht erst seit kurzem, wie selbst Dorfkenner dachten. Sondern bereits seit 2015 nicht mehr. Still und leise hat er seinen Wohnort wieder gewechselt.

Wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein Formel-1-Star in eine kleine Gemeinde im Gäu niederlässt? Was hat ihm gefallen? Welche Spuren hat er im Dorf hinterlassen?

Der Schlosshof oberhalb von Schloss Neu-Bechburg nach der Renovation 2006. aro

Im Sommer 2007 zieht Adrian Sutil von Niederbipp nach Oensingen. Er zieht in eine Wohnung im Schlosshof auf dem Gelände von Schloss Neu-Bechburg. Auf dieses Logis gekommen sei er durch die Enkelin seines Managers. In einem Interview mit der «Berner Zeitung» sagt er im September, er habe in Oensingen die perfekte Wohnung gefunden. Der (damals) attraktive Steuerfuss habe seine Entscheidung nicht beeinflusst:

«Man sollte nicht einen falschen Eindruck gewinnen und glauben, dass man in den ersten Jahren als Formel-1-Rennfahrer grosse Beträge verdient.»

Es gefalle ihm in Oensingen und er freue sich immer heimzukehren. Er fliege selbst für einen Tag nach Hause. In den paar Monaten, in denen er in der Gäuer Gemeinde wohne, habe er auch einen guten Kontakt zu den Nachbarn aufbauen können. Die Gegend rund um Oensingen erkunde er am besten beim Joggen. Und er habe vor, länger in Oensingen zu bleiben. «Ich ziehe nicht gerne um.»

Zuerst war eine Karriere als Pianist angedacht

2008 erhält Spyker, sein Formel-1-Team, einen neuen Besitzer und einen anderen Namen. Sutil fährt fortan für Force India. 2011 nimmt er seine fünfte Formel-1-Saison für dieses Team in Angriff. Um aber zu einem der grossen Fahrer zu werden, sei ein Wechsel zu einem Topteam unabdingbar, meint die «Aargauer Zeitung».

2011 besucht Adrian Sutil (Mitte) die Tagesstätte Mittelpunkt in Oensingen. Bruno Kissling

Im Januar 2011 lässt sich der mittlerweile 28-jährige Deutsche erstmals an einem Anlass in Oensingen blicken: Er nimmt an einem Besuch der Tageswerkstätte Mittelpunkt teil. Die Oensinger Institution, die 2019 ihr zehnjähriges Bestehen feiert, bietet Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Halt im Leben.

Adrian Sutil am Klavier. Bruno Kissling

Anlässlich des Besuchs beteuert Sutil, so schnell wie möglich Schweizerdeutsch lernen zu wollen. Ihm gefalle es in Oensingen. Er wolle weder in einer Steueroase, noch am See leben, habe er doch schon immer Berge geliebt. Während des Besuchs zeigt der 28-Jährige, dass er nicht nur schnell Autofahren kann. Spontan setzte er sich ans Klavier. Wer seine Biografie kennt, weiss: Zuerst war der Rennfahrer auf ein Leben als Pianist vorbereitet worden. Mit 14 Jahren kam er in Kontakt mit der Formel 1.

Sein Profi-Début gab er 2002 in der schweizerischen Formel-Ford-Meisterschaft. 2003 belegte er mit der deutschen Formel BMW den sechsten Rang. 2004 wechselte er zur Formel-3-Euroserie. 2005 wurde er in dieser Kategorie sogar Vizeweltmeister. 2006 gewann er die japanische Formel-3-Meisterschaft.

Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung – aussergerichtliche Einigung

Spulen wir wieder etwas vor: Im April 2011 wird es turbulent um den Oensinger Einwohner. Nach dem Grossen Preis von China kommt es in einem Nachtclub in Schanghai zu einer Auseinandersetzung, bei der Sutil einen Lotus-Renault-Mitbesitzer mit einem Glas verletzt. Wenige Wochen später entschuldigt sich Sutil: Bei einer Veranstaltung, die er als Privatperson besucht habe, sei es zu einer sehr unglücklichen Aktion seinerseits gekommen, bei der er eine andere Person unabsichtlich verletzt habe.

«Ich bedaure den Vorfall sehr und habe mich entsprechend entschuldigt.»

Mitte Mai wird bekannt: Der Lotus-Renault-Mitbesitzer hat eine Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen den Wahl-Oensinger eingeleitet.

Ende Januar 2012 verurteilt das Münchner Amtsgericht Sutil wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Zudem muss der 29-Jährige eine Strafe von 200’000 Euro zahlen.

Im Februar 2012 geht ein damaliger Redaktor dieser Zeitung auf Spurensuche in Oensingen. Was weiss man im Dorf über den Rennfahrer? Hie und da werde er von Joggern oder Wanderern gesichtet. Manchmal sähe man einen teuren Audi Richtung Schloss hochrollen. Aber das sei auch schon alles.

Ende März zieht Sutil die Berufung gegen das Urteil zurück. Man habe sich nach einer Aussprache dazu entschieden. «Beide Seiten wollten sich einen erneuten Gerichtstermin ersparen und das Thema beenden», heisst es in einem Statement. Somit ist das Urteil rechtskräftig. Und Sutil selber sagt:

«Jetzt möchte ich so schnell wie möglich wieder das machen, was ich am besten kann: Rennen in der Formel 1 fahren.»

2014 wechselt Sutil zu Sauber. Andre Penner / AP

Denn zu diesem Punkt ist der Rennfahrer arbeitslos: Ende 2011 beendeten Sutil und Force India die Zusammenarbeit. 2012 fährt der Deutsche kein Rennen. Vor der Saison 2013 wird er erneut als Force-India-Pilot verkündet. Auch für die Saison 2014 hat er einen Vertrag mit diesem Team. Doch nachdem sich Force India aus dem Vertrag herauskauft, wechselt Sutil zu Sauber. Er versuche nach sechs Jahren in der Formel 1 den nächsten Schritt vorwärts, heisst es in einer Agenturmeldung:

«Ich habe den Wechsel gebraucht, um mich nach so langer Zeit im gleichen Team weiterzuentwickeln.»

Gesprächsrunde mit Rennfahrer Adrian Sutil, Hausarzt Thomas Imthurn, Dirigent Anton Krapf und Confiseurin Linda Gutknecht (v. l.) Silvana Grellmann

2013 nimmt Sutil an einer Gesprächsrunde auf Schloss Neu-Bechburg zum Thema «Die Kunst, zu ... » teil. Neben einem Spitzenkoch, einem Triathleten und einem Naturarzt sprach er über die Kunst, schnell zu fahren.

Ende 2014 wird bekannt: Sutil verliert seinen Platz im Team von Sauber. Im März 2015 wird er Testfahrer im Team von Williams. Anfang 2016 verklagt Sutil Sauber. Er pocht auf einen Vertrag und verlangt von Sauber über 3,5 Millionen Franken. Im gleichen Jahr zieht er sich von der Formel 1 zurück. Da wohnt er bereits nicht mehr in Oensingen.

